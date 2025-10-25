కర్నూలు ఘటనతో అధికారుల అప్రమత్తం - ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో విస్తృత తనిఖీలు
కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటనతో అప్రమత్తమైన తెలంగాణ రవాణా శాఖ - ఎల్బీనగర్లోని చింతలకుంట వద్ద తనిఖీలు చేపట్టిన ఆర్టీఏ అధికారులు - నిబంధనలు పాటించని 4 ట్రావెల్స్ బస్సులపై కేసులు నమోదు
RTA Officials Extensive checks on Private Buses : కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటనతో తెలంగాణ రవాణా శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఎల్బీనగర్లోని చింతలకుంట వద్ద ఆర్టీఏ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రోడ్లపై తిరుగుతున్న ఓ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ను సీజ్ చేసి, మరో 4 బస్సులపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులు కనీస ఫిట్నెస్ మెయిన్టైన్ చేయకుండా ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. ఈ మేరకు ప్రైవేటు బస్సులను వనస్థలిపురంలో అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. బస్సు పరిమితికి మించి 10 -15 మంది ప్రయాణికులను ఎక్కించుకొని తిరుగుతున్న బస్టర్ ట్రావెల్స్ బస్సును సీజ్ చేశారు.
ప్రైవేటు బస్సు యాజమాన్యాలకు అధికారుల హెచ్చరిక : దాసరి ట్రావెల్స్కు చెందిన బస్సును చూసి అధికారులు అవాక్కయ్యారు. వారు చేపట్టిన తనిఖీలో బస్సు వెనుక భాగంలో తుప్పు పట్టి కనిపించడంతో కేసు నమోదు చేసి ప్రయాణికులను దింపేశారు. ఈ నేపథ్యంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా బస్సులను నడుపుతూ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడితే ఊరుకునేది లేదని ప్రైవేటు బస్సు యాజమాన్యాలను అధికారులు హెచ్చరించారు.
హైవేపై ఆర్టీఏ బృందాల తనిఖీలు : అలాగే విజయవాడ హైవే, బెంగళూరు హైవేపై ఆర్టీఏ బృందాలు విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టాయి. రాజేంద్రనగర్ పరిధి గగన్ పహాడ్ వద్ద సోదాలు చేశారు. ఏపీ నుంచి వస్తున్న ట్రావెల్స్ బస్సులను తనిఖీ చేశారు. ఆ వాహనాల్లోని ఫైర్ సేఫ్టీ, మెడికల్ కిట్లను పరిశీలించారు. నిబంధనలు పాటించని 5 ట్రావెల్స్ బస్సులపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే బస్సు అద్దం పగిలినా అలాగే నడుపుతున్న ట్రావెల్స్ బస్సును సీజ్ చేశారు. జడ్చర్ల వద్ద ఈ వాహనం రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైందని ప్రయాణికులు తెలిపారు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో వరుస ప్రమాదాలతో ప్రయాణికులు భయపడుతున్నారు. దీనిపై అధికారులు కొన్ని సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చారు.
అధికారుల సలహాలు, సూచనలు :
- స్లీపర్ బస్సుల్లో అధిక దూరం ప్రయాణించేవారు ఆ బస్సు రివ్యూ, రేటింగ్ చూసుకొని ఎంపిక చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఆ ట్రావెల్స్ గత చరిత్ర తెలుసుకోవాలి.
- బస్సులో 35 నుంచి 40 బెర్తులు ఉంటాయి. మధ్యలో ఉన్న దారిలో ఒక్క మనిషి మాత్రమే పట్టే ఖాళీ ఉంటుంది. వీలైనంత వరకు కింది బెర్తుల్లో సీట్ల ఎంపిక ఉత్తమం.
- బస్సు ఆగినప్పుడు, ఏవైనా శబ్దాలు వచ్చినప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తక్షణమే స్పందించాలి. ఎవరి సాయం కోసమో చూడకుండా క్షణాల్లో బయటకు రావాలి.
- బస్సు బయల్దేరిన సమయం, గమ్యస్థానం, డ్రైవర్ వివరాలు, లొకేషన్ వివరాలను సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో షేర్ చేయాలి. అత్యవసర సమయాల్లో సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్లపై అవగాహన ఉండాలి.
- బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే సాధారణ బస్సుల కంటే ఏసీ బస్సుల్లో మంటలు, పొగ వేగంగా వ్యాపిస్తాయి. అందుకే వీలు చూసుకొని సాధారణ బస్సులను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- బస్సుల్లో అగ్నిమాపక పరికరాల వివరాలు తెలుసుకోవాలి. వాటి వినియోగం, ప్రమాదం సంభవిస్తే ఎలా స్పందించాలో ముందే అవగాహన పెంచుకోవాలి.
- ఒకవేళ బస్సుల్లో ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ ఓపెన్ అవ్వకపోతే వెంటనే అద్దాలు, బస్సు డోర్లు పగలగొట్టడం వంటివి చేయాలి.
