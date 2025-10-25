ETV Bharat / state

కర్నూలు ఘటనతో అధికారుల అప్రమత్తం - ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్​ బస్సుల్లో​ విస్తృత తనిఖీలు

కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటనతో అప్రమత్తమైన తెలంగాణ రవాణా శాఖ - ఎల్బీనగర్‌లోని చింతలకుంట వద్ద తనిఖీలు చేపట్టిన ఆర్టీఏ అధికారులు - నిబంధనలు పాటించని 4 ట్రావెల్స్‌ బస్సులపై కేసులు నమోదు

RTA Officials Extensive checks on Private Buses : కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటనతో తెలంగాణ రవాణా శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఎల్బీనగర్​లోని చింతలకుంట వద్ద ఆర్టీఏ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రోడ్లపై తిరుగుతున్న ఓ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​ను సీజ్ చేసి, మరో 4 బస్సులపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ ప్రైవేట్​ ట్రావెల్స్​ బస్సులు కనీస ఫిట్​నెస్​ మెయిన్​టైన్​ చేయకుండా ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. ఈ మేరకు ప్రైవేటు బస్సులను వనస్థలిపురంలో అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. బస్సు పరిమితికి మించి 10 -15 మంది ప్రయాణికులను ఎక్కించుకొని తిరుగుతున్న బస్టర్​ ట్రావెల్స్​ బస్సును సీజ్​ చేశారు.

ప్రైవేటు బస్సు యాజమాన్యాలకు అధికారుల హెచ్చరిక : దాసరి ట్రావెల్స్​కు​ చెందిన బస్సును చూసి అధికారులు అవాక్కయ్యారు. వారు చేపట్టిన తనిఖీలో బస్సు వెనుక భాగంలో తుప్పు పట్టి కనిపించడంతో కేసు నమోదు చేసి ప్రయాణికులను దింపేశారు. ఈ నేపథ్యంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా బస్సులను నడుపుతూ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడితే ఊరుకునేది లేదని ప్రైవేటు బస్సు యాజమాన్యాలను అధికారులు హెచ్చరించారు.

హైవేపై ఆర్టీఏ బృందాల తనిఖీలు : అలాగే విజయవాడ హైవే, బెంగళూరు హైవేపై ఆర్టీఏ బృందాలు విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టాయి. రాజేంద్రనగర్​ పరిధి గగన్​ పహాడ్​ వద్ద సోదాలు చేశారు. ఏపీ నుంచి వస్తున్న ట్రావెల్స్​ బస్సులను తనిఖీ చేశారు. ఆ వాహనాల్లోని ఫైర్​ సేఫ్టీ, మెడికల్​ కిట్లను పరిశీలించారు. నిబంధనలు పాటించని 5 ట్రావెల్స్​ బస్సులపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే బస్సు అద్దం పగిలినా అలాగే నడుపుతున్న ట్రావెల్స్‌ బస్సును సీజ్‌ చేశారు. జడ్చర్ల వద్ద ఈ వాహనం రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైందని ప్రయాణికులు తెలిపారు. ప్రైవేట్​ ట్రావెల్స్​ బస్సుల్లో వరుస ప్రమాదాలతో ప్రయాణికులు భయపడుతున్నారు. దీనిపై అధికారులు కొన్ని సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చారు.

అధికారుల సలహాలు, సూచనలు :

  • స్లీపర్​ బస్సుల్లో అధిక దూరం ప్రయాణించేవారు ఆ బస్సు రివ్యూ, రేటింగ్​ చూసుకొని ఎంపిక చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఆ ట్రావెల్స్​ గత చరిత్ర తెలుసుకోవాలి.
  • బస్సులో 35 నుంచి 40 బెర్తులు ఉంటాయి. మధ్యలో ఉన్న దారిలో ఒక్క మనిషి మాత్రమే పట్టే ఖాళీ ఉంటుంది. వీలైనంత వరకు కింది బెర్తుల్లో సీట్ల ఎంపిక ఉత్తమం.
  • బస్సు ఆగినప్పుడు, ఏవైనా శబ్దాలు వచ్చినప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తక్షణమే స్పందించాలి. ఎవరి సాయం కోసమో చూడకుండా క్షణాల్లో బయటకు రావాలి.
  • బస్సు బయల్దేరిన సమయం, గమ్యస్థానం, డ్రైవర్​ వివరాలు, లొకేషన్​ వివరాలను సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో షేర్​ చేయాలి. అత్యవసర సమయాల్లో సంప్రదించాల్సిన ఫోన్​ నంబర్లపై అవగాహన ఉండాలి.
  • బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే సాధారణ బస్సుల కంటే ఏసీ బస్సుల్లో మంటలు, పొగ వేగంగా వ్యాపిస్తాయి. అందుకే వీలు చూసుకొని సాధారణ బస్సులను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
  • బస్సుల్లో అగ్నిమాపక పరికరాల వివరాలు తెలుసుకోవాలి. వాటి వినియోగం, ప్రమాదం సంభవిస్తే ఎలా స్పందించాలో ముందే అవగాహన పెంచుకోవాలి.
  • ఒకవేళ బస్సుల్లో ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్​ ఓపెన్​ అవ్వకపోతే వెంటనే అద్దాలు, బస్సు డోర్లు పగలగొట్టడం వంటివి చేయాలి.

