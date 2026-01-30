స్థానిక భాషలను నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రమాదకరం - మాతృభాషలో విద్య తప్పనిసరి: ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్
ఆర్ఎస్ఎస్ 100 ఏళ్లు పూర్తి - విజయవాడలో ‘భవిష్య భారతం- దృష్టి దిశ’ సదస్సు - ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతాలు, చేస్తున్న పనుల వివరణ - బయట జరుగుతున్న ప్రచారాలను నమ్మవద్దని హితవు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 9:36 AM IST
Future India - Vision And Direction Conference On RSS Completes 100 Years : మన దేశం, ధర్మం, సమాజంపై అనేక కుట్రలు జరుగుతున్నాయని, దీన్ని అడ్డుకోవాలంటే మన దేశంలో సజ్జనశక్తి ఏకం అవ్వాలని రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ అన్నారు. దేశం కోసం నిజాయితీగా పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరూ సజ్జన శక్తిలో భాగమేనని చెప్పారు. స్వార్థం లేకుండా, పదవులు కోరకుండా, నిజాయితీగా పనిచేసే వారందరూ మనవారే అని, సంఘటిత సమాజశక్తితో ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ, దేశాన్ని గౌరవ శిఖరాలకు చేర్చే శక్తిని ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించాలని కోరుతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
భవిష్య భారతం- దృష్టి దిశ : ఆర్ఎస్ఎస్ 100 ఏళ్లు పూర్తిచేసుకున్న సందర్భంగా విజయవాడ స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్లో వివిధ రంగాల్లో అనుభవజ్ఞలైన 45 ఏళ్లలోపు వారితో ‘భవిష్య భారతం- దృష్టి దిశ’ నిర్వహించిన రెండు రోజుల సదస్సులో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. మనదేశంలో చెడుకంటే మంచి 40 రెట్లు ఎక్కువగా జరుగుతున్నా, చెడు ఎక్కువగా ప్రచారం అవుతోందని మోహన్ భాగవత్ అన్నారు. చేసిన మంచి వెలుగులోకి రావడంలేదని, ఆ మంచి పనుల వెనుక ఉన్నదే సజ్జనశక్తి అన్నారు. దీన్ని ఒకే దిశలో నడిపితే, దేశంలో భారీ మార్పులు వస్తాయని, అందుకే సంస్థాగత విస్తరణ అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.
దేశ జనాభా 142 కోట్లుపైగా ఉన్నా, సంఘటితంగా ఉన్నవారు తక్కువే. దీన్ని విస్తరించాల్సి ఉందని చెప్పారు. సినిమాలు, రాజకీయాల ద్వారా కాకుండా సజ్జనశక్తి ద్వారా హిందూ సమాజ బలం, హిందుత్వం బలం అందరికీ చెప్పాలని సూచించారు. ఇది సాకారమైతే స్వార్థంతో ఉన్నవారూ మారతారుని, హిందువులు దూకుడుగా ఉండాల్సిన అసవరంలేదు కానీ బలంగా ఉండాలని మోహన్ భాగవత్ స్పష్టం చేశారు. ఆర్ఎస్ఎస్ను అర్థం చేసుకోవాలంటే దూరం నుంచి కాదు, లోపలికి వచ్చి అనుభవించాలని భాగవత్ సూచించారు. సమాజ శ్రేయస్సు కోసం మాత్రమే పనిచేసే స్వార్థరహితులు, నిబద్ధత, ప్రజలతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉన్నవారు సంఘటితం కావాలని, అలాంటి వారిని తీర్చిదిద్దడమే ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రధాన లక్ష్యమని వెల్లడించారు.
మౌలిక ధర్మ భావన : హిందూ భావన అంటే ఇతరుల మార్గాలను గౌరవించడం, అన్ని మార్గాలనూ సత్యంగా అంగీకరించడం, ఇదే భారత సంప్రదాయమని చెప్పారు. కలిసి జీవించడం, పనిచేయడం, అడుగులు వేయడం, ముందు సాగడం ఇదే ధర్మమని అన్నారు. ధర్మం అంటే కేవలం మతం కాదు, జీవన విధానమని తెలిపారు. ఈ ధర్మ భావన ఆధారంగానే భారతీయ జీవన సంప్రదాయం రూపుదిద్దుకుందన్నారు. హిందుత్వ భావనకు మూలం సమస్త సృష్టి ఒకటే అనే అనుభూతని అన్నారు. అదే ఏకత్వ భావన అని తెలిపారు. ఈ సత్యాన్ని మన రుషులు తమ అనుభవాల ద్వారా గ్రహించారని తెలిపారు. ఆ అనుభూతి ఆధారంగా ఏర్పడిన జీవనధార వంటి భారతీయ సంస్కృతి పై చరిత్రలో ఎన్నో దాడులు, మార్పులు, కష్టకాలాలు వచ్చినా మన మౌలిక ధర్మ భావనను ఏనాడు మనం వదల్లేదని, అదే భారతీయ ధర్మ పరంపర బలం అని వెల్లడించారు.
నైతిక విలువలు, సాంస్కృతిక అవగాహన : లౌకిక, సామ్యవాదం, ప్రజాస్వామ్యం అన్నింటికీ భారతీయ సంప్రదాయ విలువలే రక్షణ కవచం అని అన్నారు. విలువలు తరతరాలకు అందించాలంటే మాతృభాషలో విద్య తప్పనిసరి అని, ఆంగ్ల మాధ్యమం కోసం పోటీ పడుతూ స్థానిక భాషలను నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రమాదకరమని అభిప్రాయపడ్డారు. భారతీయ భాషల్లో చదివితే సంప్రదాయ భావోద్వేగాలు, నైతిక విలువలు, సాంస్కృతిక అవగాహన సహజంగా పిల్లలకు అబ్బుతాయని చెప్పారు. స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహిస్తే స్థానిక ఉపాధి, ఆర్థిక వృద్ధి సాధ్యమవుతుందన్నారు. స్వాతంత్య్రానికి ముందు దేశ నాయకులు విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లినా తమ మూలాలను మరువకపోవడానికి దేశభక్తి కారణమని స్పష్టం చేశారు. ‘భవిష్య భారతం- దృష్టి దిశ’ రెండు రోజుల సదస్సు నేటితో ముగియనుంది.
