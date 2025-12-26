ETV Bharat / state

RSS_chief_Mohan_Bhagwat_speech
RSS_chief_Mohan_Bhagwat_speech (ETV Bharat)
December 26, 2025

RSS chief Mohan Bhagwat speech at Bharatiya Vigyan Sammelan: మాతృభాషలోనే విద్యాభ్యాసం జరగాలని ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) అధినేత మోహన్‌ భాగవత్‌ అన్నారు. ప్రతిఒక్కరూ స్వయంగా కర్తవ్యాన్ని నిర్దేశించుకుని ముందుకు సాగాలని సూచించారు. భారత్‌ విశ్వగురు అవుతుందనండంలో సందేహం లేదన్నారు.

విజ్ఞాన భారత ఆధ్వర్యంలో తిరుపతి జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంలో 4 రోజుల పాటు జరగనున్న భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనాన్ని సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర మంత్రి జితేంద్రసింగ్‌తో కలిసి మోహన్‌ భాగవత్‌ ప్రారంభించారు. జ్యోతి ‌ప్రజల్వన చేసి సమ్మేళనాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందు విశ్వవిద్యాలయ ‌ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన సైన్స్‌ ఎక్స్‌పోను సీఎం ప్రారంభించారు. ప్రదర్శనశాలలో ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను తిలకించారు. విజ్ఞాన, ఆధ్యాత్మిక అంశాలతో ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనలను తిలకించిన భాగవత్‌, సీఎంలు వాటి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

ప్రపంచం వేగంగా ముందుకెళ్తోంది - పోటీ పడాలంటే సాధన అవసరం: మోహన్‌ భాగవత్‌ (ETV)

ఈ సందర్భంగా మోహన్‌ భాగవత్‌ మాట్లాడుతూ ఫిన్‌లాండ్ విద్యావిధానాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సూచించారు. అర్థశాస్త్రానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది ఎన్నో నిర్వచనాలు ఇచ్చారని మోహన్‌ భగవత్‌ అన్నారు. చాణక్యుడి అర్థశాస్త్రం ప్రజల సంక్షేమానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందని కొనియాడారు. ప్రతిఒక్కరూ స్వయంగా కర్తవ్యాన్ని నిర్దేశించుకుని ముందుకు సాగాలని విజ్ఞానశాస్త్రం-ధర్మశాస్త్రాల మధ్య వైరుధ్యమేమీ లేదని చెప్పారు. అనుభవంతో ఎంతో విజ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తామని అలానే అనుభవం పాఠాలను కూడా నేర్పిస్తుందని అన్నారు. సరైన మార్గంలో పయనిస్తే ఏదైనా సాధ్యమని స్వామి వివేకానంద వంటివారు భోదించారని మనం వెళ్తున్న మార్గం సరైనదిగా ఉండాలని మార్గం సరైనదైతే లక్ష్యాన్ని కచ్చితంగా చేరుకోగలమని మోహన్‌ భాగవత్‌ సూచించారు.

''భారతీయులలో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని తీసుకురావాలని పాత మూఢనమ్మకాల నుంచి బయటపడేయడంతో పాటు కొత్తగా అలవడే మూఢనమ్మకాల్లో చిక్కుకోకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది. మనం వెళ్తున్న మార్గం సరైనదిగా ఉండాలి. మార్గం సరైనదైతే లక్ష్యాన్ని కచ్చితంగా చేరుకోగలం. లక్ష్యాన్ని ఎంచుకునేటప్పుడు మార్గాన్ని నిర్దేశించుకోవాలి.''- మోహన్‌ భాగవత్, ఆర్​ఎస్​ఎస్​ అధినేత

క్షమాగుణమే ఉన్నత స్థితిలో నిలుపుతుంది: లక్ష్యాన్ని ఎంచుకునేటప్పుడు మార్గాన్ని నిర్దేశించుకోవాలని మోహన్‌ భాగవత్‌ హితవు పలికారు. ప్రపంచం వేగంగా ముందుకెళ్తోందని పోటీ పడాలంటే సాధన అవసరమని సూచించారు. సాధన చేసేటప్పుడు ఏకాగ్రత అవసరం ఇంక విద్యతో పాటు క్రమశిక్షణ కూడా అలవడాలని చెప్పుకొచ్చారు. నియంత్రణతో ఏ పనైనా సులువుగా సాధించొచ్చని అన్నారు. మనమంతా ఈ విశ్వానికి ఎంతో కొంత రుణపడి ఉన్నామని మానసికంగా సంతృప్తి లేకపోతే ఎంతపొందినా సుఖం కలగదని తెలిపారు. క్షమాగుణమే మనిషిని ఉన్నత స్థితిలో నిలుపుతుందని కానీ కొందరిలో ఎంత ఎదిగితే అంత అహంకారం పెరుగుతుందని మోహన్‌ భాగవత్‌ చెప్పారు.

మనుషులందరికీ సౌఖ్యం, సదుపాయాలు కావాలని మోహన్‌ భాగవత్‌ స్పష్టం చేశారు. శాస్త్రవిజ్ఞానంతోనే మానవాళికి సదుపాయాలు కలుగుతాయని సుఖం అనేది కేవలం మానసికపరమైనదని సుఖదుఃఖాలు తాత్కాలికమైనవి అని వివరించారు. మనం పొందుతున్న వాటిలో రెండో కోణం కూడా ఉంటుందని మోహన్‌ భాగవత్‌ చెప్పారు.

చంద్రుడిపై భారత్ ఘన విజయాలు: దశాబ్ద కాలంగా స్టార్టప్​లో భారత్ దూసుకెళ్తాందని కేంద్రమంత్రి జితేంద్రసింగ్ అన్నారు. స్పేస్ ఎకానమీలో 8వ స్థానానికి చేరుకున్నామని ఐటీ, టెలికాం రంగాల్లో పెట్టుబడులను సరళతరం చేసినట్లు వివరించారు. గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్​లో 81వ ర్యాంక్ నుంచి 38వ ర్యాంక్‍ చేరుకున్నామని చంద్రుడిపై ప్రయోగాల్లో భారత్ ఘన విజయాలు సాధిస్తోందన్నారు. రక్షణరంగ ఎగుమతుల్లో గణనీయ వృద్ధి సాధించామని బ్రహ్మోస్ క్షిపణులకు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎంతో డిమాండ్ ఉందన్నారు. ప్రపంచానికి కౌవిడ్ వ్యాక్సిన్లు అత్యధికంగా ఎగుమతి చేశామని శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలకు మోదీ హయాంలో బడ్జెట్ పెంచారని ఆయన తెలిపారు. అంతరిక్ష రంగంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడులను కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నామని కీలక ఖనిజాల విషయంలో ప్రైవేటు సంస్థలకూ అనుమతి ఇస్తున్నామని కేంద్రమంత్రి తెలిపారు.

