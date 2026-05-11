విల్లాల పేరుతో భారీ స్కామ్ - 42 మంది నుంచి రూ.39.57 కోట్లు వసూలు
ఆర్ఎస్ఆర్ గ్రీన్వే ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరిట మోసానికి తెరలేపిన అక్రమార్కులు - స్కామ్లో చేతులు కలిపిన సూర్యోదయ గ్రూప్ - విషయం తెలిసి పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితులు
Published : May 11, 2026 at 12:54 PM IST
RSR Greenway Infra Private Limited Company Scam : ఈ మధ్యకాలంలో జరిగే మోసాల్లో ఎక్కువగా బయటపడుతున్నవి రియల్ఎస్టేట్ మోసాలే. అక్కడ ఫ్లాట్ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఉందంటూ అన్ని సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయంటూ కొందరు మభ్యపెడుతున్నారు. అమాయకులను బురిడీ కొట్టించి డబ్బులు దండుకుంటున్నారు. తాజాగా ఇలాంటిదే ఓ భారీ ప్రీలాంచ్ మోసం రాజధాని శివారులో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ స్కామ్లో మొత్తం 42 మంది బాధితులు బలైపోయారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
రూ.39.57 కోట్లు వసూలు : ఆర్ఎస్ఆర్ గ్రీన్వే ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరిట రామలింగం శ్రీకాంత్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఓ కంపెనినీ స్థాపించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరువు మండలం పోచారం గ్రామ పరిధిలో విల్లాలు నిర్మించబోతున్నామని ప్రచారం చేశారు. టెలికాలర్స్ ద్వారా పలువురికి కాల్ చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలియజేశారు. దీనిని నిజమని నమ్మిన కొందరు ముందుగానే డబ్బులు కట్టారు. ఈ విధంగా ఆ కంపెనీ 42 మంది నుంచి మొత్తం రూ.39.57 కోట్లు వసూలు చేసి మోసగించింది.
మోసం బయటపడిందిలా : 2023 జననరిలో ఆర్ఎస్ఆర్ గ్రీన్వే ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ టెలీకాలర్నంటూ హైదబాద్లోని మియాపూర్లో నివసించే వెంకట కోటేశ్వరరావు అనే వ్యక్తికి రవి పేరుతో ఒకరు ఫోన్ చేశారు. రాకెట్రీ పేరుతో తమ సంస్థ పటాన్చెరు మండలం పోచారంలో ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్-3కి దగ్గర్లో 13.22 ఎకరాల్లో విల్లాల ప్రాజెక్టు చేపడుతున్నామని, విల్లా కొనుగోలు చేయాలని టెలీకాలర్ తెలిపారు.
ఫేక్ స్థలాన్ని చూపించి నమ్మించిన ఏజెంట్ : వారి మాటలు నమ్మిన కోటేశ్వరరావు వారం తర్వాత రవిని కలిసి పోచారంలోని ప్రాజెక్టు స్థలానికి వెళ్లారు. అక్కడ రవి ఓ స్థలాన్ని చూపించి అక్కడే విల్లాలను నిర్మిస్తున్నామని మభ్యపెట్టారు. పోచారంలోనే కాకుండా ఇంకా పలు చోట్ల ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్నామని తెలియజేశారు. కోటేశ్వరరావు కొండాపూర్లోని ఆర్ఎస్ఆర్ గ్రీన్వే కార్యాలయానికి వెళ్లాడు. అక్కడ కంపెనీ డైరెక్టర్ రామలింగం శ్రీకాంత్రెడ్డిని కలిశారు.
నెల రోజుల్లో హెచ్ఎండీఏ, రెరా అనుమతులు : రామలింగం శ్రీకాంత్రెడ్డి కోటేశ్వరరావుకు ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి పూర్తిగా వివరించారు. దీని కోసం వారి సంస్థ సూర్యోదయ గ్రూపుతో ఒప్పందం చేసుకున్నారన్నారు. ఆ గ్రూపునకు స్వామిరెడ్డి, రెడ్డి శారద భాగస్వాములని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్ట్కు నెల రోజుల్లో హెచ్ఎండీఏ, రెరా అనుమతులు వస్తాయన్నారు. ఒకవేళ విల్లాలు కొనుగోలు చేయాలంటే విస్తీర్ణాన్ని బట్టి 20 నుంచి 100 శాతం వరకూ డబ్బు చెల్లించాలని శ్రీకాంత్రెడ్డి వివరించారు. వీరి మాటలకు నమ్మకం కలిగిన కోటేశ్వరరావు రూ.3.57 కోట్లు చెల్లించి, 4 విల్లాలను కొనుగోలు చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితుడు : డబ్బులు చెల్లించిన కొన్ని రోజులకు ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి ఎలాంటి అనుమతులు రాలేదని కోటేశ్వరరావు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం రవి చూపించిన స్థలంలో గార్నెట్ సూర్యోదయ గ్రూపు పేరుతో ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరుగుతోందని గమనించారు. ఆర్ఎస్ఆర్ గ్రీన్వే ప్రతినిధులతో ఫోన్లో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించగా స్పందించడం మానేశారు. నిందితులు మొత్తం 42 మంది నుంచి రూ.39.57 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు కోటేశ్వరరావు తెలుసుకున్నారు. ఈ మేరకు సైబరాబాద్ ఈవోడబ్ల్యూ పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
