విద్యాభివృద్ధికి రూ.110 కోట్ల సీఎస్‌ఆర్‌ నిధులు - వంద శాతం సత్ఫలితాలు ఇచ్చేలా ఉండాలన్న సీఎం

విద్యాభివృద్ధికి 3 కంపెనీల నుంచి రూ.110 కోట్లు - సీఎస్‌ఆర్‌ నిధులు తోడైతే విద్యార్థులకు ప్రపంచస్థాయి నైపుణ్యం - కార్పొరేట్‌ కంపెనీల ప్రతినిధులతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమావేశం

CSR Funds for Educational Development
CSR Funds for Educational Development (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 9, 2026 at 8:30 AM IST

CSR Funds for Educational Development : కార్పొరేట్‌ సామాజిక బాధ్యత కింద ఆయా కంపెనీలు చేస్తున్న వ్యయం వంద శాతం సత్ఫలితాలు ఇచ్చేలా ఉండాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సూచించారు. విద్యాభివృద్ధికి సీఎస్​ఆర్​ నిధులు తోడైతే పేద విద్యార్థులకు ప్రపంచ స్థాయి నైపుణ్యం లభిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు. సమాజాభివృద్ధికి వెచ్చించే మొత్తాన్ని ఖర్చుగా కాకుండా, భాగస్వామ్యంగా చూడాలని సీఎం అన్నారు. విద్యాభివృద్ధికి రూ.110 కోట్లు ఇచ్చేందుకు మూడు కంపెనీలు ముందుకొచ్చాయి.

విద్యపై పెట్టే వ్యయం - భవిష్యత్ తరాలపై పెట్టుబడి : విద్యపై పెట్టే వ్యయాన్ని తాము భవిష్యత్ తరాలపై పెట్టే పెట్టుబడిగా భావిస్తున్నామని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. సీఎస్​ఆర్​ నిధులకు సంబంధించి వివిధ కార్పొరేట్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంత్రి బుధవారం సమావేశమయ్యారు. కంపెనీలు సీఎస్​ఆర్​కు చేస్తున్న వ్యయం వంద శాతం సత్ఫలితాలు ఇచ్చేలా ఉండాల‌న్నారు. తమ ప్రభుత్వం విద్య, వైద్యం, జ‌ల వ‌న‌రుల సంరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని సీఎం తెలిపారు. కంపెనీలు వీటితో పాటు త‌మ‌కు ఇష్టమైన ఏ రంగాన్నయినా ఎంచుకొని సీఎస్​ఆర్​ నిధులు వినియోగించాల‌ని సూచించారు. ప్రభుత్వం, కంపెనీలు క‌లిసి తెలంగాణ విద్యార్థుల‌ను ప్రపంచ స్థాయి నైపుణ్యాలతో తీర్చిదిద్ది, భవిష్యత్ అవ‌కాశాల‌ను అందిపుచ్చుకునేలా త‌యారు చేద్దామని సీఎం అన్నారు. విద్యపై పెట్టే వ్యయాన్ని తాము భవిష్యత్ త‌రాల‌పై పెట్టే పెట్టుబ‌డిగా భావిస్తున్నామ‌న్నారు.

ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి నియామకం : రాష్ట్రంలోని విద్యార్థుల్లో హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంలోనే 44 శాతం ఉన్నార‌ని, వారికి నాణ్యమైన విద్య అందించాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉంద‌ని సీఎం గుర్తు చేశారు. కంపెనీలు స్థానికంగా ఉన్న అన్ని మౌలిక వ‌స‌తుల‌ను వినియోగించుకుంటున్నందున త‌మ సీఎస్​ఆర్​ నిధుల్లో ఎక్కువ మొత్తాన్ని అదే ప్రాంత అభివృద్ధికి కేటాయించాల‌న్నారు. సీఎస్​ఆర్​ నిధుల వినియోగంలో ఇప్పటి వరకు స‌రైన విధానం లేనందున తాము ఒక ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిని నియ‌మించామ‌ని సీఎం తెలిపారు.

దేనికైనా సీఎస్​ఆర్​ నిధులు వినియోగం : కంపెనీల ప్రతినిధులు ఆయ‌న‌తో సమన్వయం చేసుకొని త‌మ‌కు ఆస‌క్తి ఉన్న విద్య, వైద్యం, జ‌ల వ‌న‌రులు, నైపుణ్య శిక్షణ, వార‌స‌త్వ కట్టడాల పరిరక్షణ, అడ‌వుల సంరక్షణ ఇలా దేనికైనా సీఎస్​ఆర్​ నిధులు వినియోగించ‌వచ్చునని సీఎం తెలిపారు. ఇప్పటికే ర‌హేజా గ్రూప్ రూ.50 కోట్లు, రాంకీ గ్రూప్ రూ.50 కోట్లు, య‌శోద ఫౌండేష‌న్ రూ.10 కోట్లు విద్యాభివృద్ధికి కేటాయించేందుకు ముందుకు వ‌చ్చాయ‌న్న సీఎం, ఈ సందర్భంగా వారికి అభినంద‌న‌లు తెలిపారు. కంపెనీల ప్రతినిధులు స్పందిస్తూ సీఎస్​ఆర్​ నిధుల విష‌యంలో ఇప్పటి వ‌ర‌కు ఇలా ఎవ‌రూ త‌మ‌ను సంప్రదించలేదని తెలిపారు. ఈ విష‌యంలో చొర‌వ తీసుకున్నందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి అభినంద‌న‌లు తెలిపారు.

రాష్ట్రంలో సీఎస్​ఆర్​ సెల్​ : సీఎస్​ఆర్​ నిధులతో రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి, ప్రజోపయోగ కార్యక్రమాలు చేపట్టే కార్బొరేట్​ సంస్థలను ప్రభుత్వం తరఫున అభినందించాలని రేవంత్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం వేడుకల్లో ఇందుకోసం ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో కార్పొరేట్​ సామాజిక బాధ్యత సెల్​, ప్రత్యేక కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయాలన్నారు.

తెలంగాణలోని కార్బొరేట్​ కంపెనీలు సీఎస్​ఆర్​ నిధులతో చేపడుతున్న, కొత్తగా చేపట్టేందుకు వీలున్న కార్యక్రమాలు, వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాల్లో అందుబాటులో ఉన్న ప్రాజెక్టుల వివరాలన్నింటిని కో-ఆర్డినేట్​ చేసే బాధ్యతలతో రాష్ట్రస్థాయి సెల్​ నిర్వహించాలి. పేదలకు విద్య, వైద్యం అందించడం తమ ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యాంశాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి ఇటీవల తెలిపారు.

కంపెనీలు తెలంగాణలో - సీఎస్​ఆర్​ నిధులు మాత్రం ఇతర రాష్ట్రాలకా​?

