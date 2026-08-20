వైఎస్సార్ హెరిటేజ్ మ్యూజియానికి ప్రభుత్వ మెరుగులు - 'ఈజిప్ట్ మమ్మీ' సంరక్షణకు రూ.82 లక్షలు!
డాక్టర్ వైఎస్సార్ స్టేట్ మ్యూజియాన్ని సందర్శించిన మంత్రి జూపల్లి - హెరిటేజ్ స్టేట్ మ్యూజియానికి మెరుగులు దిద్దనున్న సర్కార్ - చారిత్రక, పురావస్తు సంపదకు నిలయమైన స్టేట్ మ్యూజియం
Published : August 20, 2026 at 8:27 AM IST
Hyderabad Heritage Museum Renovation : చారిత్రక, పురావస్తు సంపదకు నిలయమైన ఆ మ్యూజియానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెరుగులు దిద్దనుంది. ఆ సంగ్రహాలయానికి పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు పర్యాటక శాఖ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. ఇన్నాళ్లుగా నిరాదరణ, నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఆ పురావస్తు ప్రదర్శనశాలను సమగ్రంగా పునరుద్ధరించడానికి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు మెచ్చేలా ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయనుంది.
హైదరాబాద్ నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్స్లోని డా.వైఎస్సార్ స్టేట్ హెరిటేజ్ మ్యూజియాన్ని సాంస్కృతిక, పురావస్తు శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు సందర్శించారు. సంగ్రహాలయంలోని బ్రాంజ్, బుద్ధిస్ట్, శిల్పకళ, ఫిరంగులు, పెయింటింగ్ గ్యాలరీలను పరిశీలించి అక్కడ భద్రపరిచిన అరుదైన పురావస్తు, చారిత్రక వస్తువుల వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఈజిప్టియన్ మమ్మీ కోసం రూ.82 లక్షల ఖర్చు : మ్యూజియంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉన్న క్రీస్తు పూర్వం 2,500 సంవత్సరం నాటి ఈజిప్టియన్ మమ్మీని మంత్రి ఆసక్తిగా పరిశీలించారు. ఇంతటి ప్రాచీనమైన ఈ మమ్మీని భవిష్యత్ తరాలకు అందుబాటులో ఉండేలా అత్యంత భద్రంగా సంరక్షించాలని అధికారులను సూచించారు. జర్మన్ నిపుణులు ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా ఈజిప్టియన్ మమ్మీ సంరక్షణకు రూ.82 లక్షలు అంచనా వ్యయంతో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసినట్లు అధికారులు మంత్రికి వివరించారు.
ప్రత్యేక ప్రణాళికలు : భాగ్యనగరానికి వచ్చే దేశ, విదేశీ పర్యాటకులు తప్పనిసరిగా సందర్శించే ప్రదేశంగా హెరిటేజ్ మ్యూజియాన్ని తీర్చిదిద్దాలని అధికారులకు మంత్రి జూపల్లి సూచించారు. ఇక్కడి అరుదైన పురావస్తు సంపద, చారిత్రక విశేషాలను విస్తృతంగా ప్రచారంలోకి తీసుకురావాలని చెప్పారు. పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించాలన్నారు. మ్యూజియం పునరుద్ధరణకు అవసరమైన నిధులను త్వరితగతిన విడుదల చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. మ్యూజియం పునర్నిర్మాణం, భవన సంరక్షణ, పెయింటింగ్ పనులకు సంబంధించిన అంచనాలను రూపొందించి వారంలోగా సమర్పించాలని పురావస్తు శాఖ డైరెక్టర్ను మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఆదేశించారు.
వైఎస్ హెరిటేజ్ మ్యూజియానికి పెద్ద ఎత్తున నిధులు వెచ్చిస్తాం. ఈ హెరిటేజ్ మొత్తాన్ని సంరక్షణ చేస్తూ పర్యాటకులను ఆకర్షించే విధంగా దీన్ని పునఃనిర్మాణం చేస్తున్నాం. అయితే నిరాదరణకు గురైన మాట వాస్తవమే. మళ్లీ నిధులు ఎంత ఖర్చు అయినా కూడా వీటిని కాపాడుకుంటూ టూరిస్టులను ఆకర్షించే విధంగా దీన్ని రీ-ఓపెన్ చేయడానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం'' - జూపల్లి కృష్ణారావు, రాష్ట్ర సాంస్కృతిక, పురావస్తు శాఖ మంత్రి
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