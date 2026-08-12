ఏపీలో గంటలోనే ఎయిర్పోర్టులను చేరుకునేలా - 3 విమానాశ్రయాల తొలి దశకు రూ.5,545 కోట్లు
అమరావతి, శ్రీకాకుళం, కుప్పం ఎయిర్పోర్టులకు టీఈఎఫ్ఆర్లు సిద్ధం - భూసేకరణకు సైట్ క్లియరెన్స్ కోసం మోకాకు ప్రతిపాదనలు - అవసరమైన నిధులను హడ్కో నుంచి రుణంగా తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఒప్పందం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 9:54 AM IST
Three New AP Airports : ఏపీలో గగన ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేసేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేగవంతం చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎక్కడి నుంచైనా కేవలం గంట ప్రయాణంతో ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకునేలా మౌలిక వసతులను అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. ఇందులో భాగంగా తొలి దశలో 3 కొత్త విమానాశ్రయాల నిర్మాణానికి సంబంధించి కీలక ముందడుగు పడింది.
అమరావతి, శ్రీకాకుళం, కుప్పం విమానాశ్రయాలకు సంబంధించిన టెక్నో ఎకనమిక్ ఫీజిబులిటీ రిపోర్ట్ (TEFR)లు సిద్ధమయ్యాయి. ఈ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి అవసరమైన భూములను సేకరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా సైట్ క్లియరెన్స్ల కోసం పౌర విమానయాన మంత్రిత్వశాఖ (MOCA)కు రాష్ట్ర విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ (APADCL) అధికారులు ప్రతిపాదనలు పంపారు. కేంద్రం నుంచి అనుమతులు రాగానే డీపీఆర్ల తయారీకి సంస్థలను ఎంపిక చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
తొలి దశకు రూ.5,545 కోట్లు: రాష్ట్రంలోని 9 జిల్లాల్లో కొత్తగా ఎయిర్పోర్టులు నిర్మించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్ణయించింది. తొలుత అమరావతి, శ్రీకాకుళం, కుప్పం విమానాశ్రయాల నిర్మాణం, భూసేకరణపైనే పూర్తి దృష్టి సారించింది. మొదటి దశ పనులకు రూ.5,545 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేశారు. ఇందుకోసం అవసరమైన నిధులను హడ్కో (HUDCO) నుంచి రుణంగా తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది.
పీపీపీ విధానంలో ‘అమరావతి’ విమానాశ్రయం: రాజధాని అమరావతి విమానాశ్రయాన్ని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో పీపీపీ-డీబీఎఫ్వోటీ (డిజైన్, బిల్డ్, ఫైనాన్స్, ఆపరేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్) విధానంలో నిర్మించాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది.
- మొదటి దశ వ్యయం: రూ.4,419 కోట్లు
- భూసేకరణ: 4,618 ఎకరాలు (భూ సమీకరణ విధానంలో సేకరించాలని నిర్ణయం)
- మౌలిక సదుపాయాలు: విమానాశ్రయ పరిధిలో రోడ్లు, డ్రైనేజీలు సహా ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధి కోసం రూ.1,087 కోట్లు కేటాయించనున్నారు.
ఏఏఐ భాగస్వామ్యంతో శ్రీకాకుళంలో: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో విమానాశ్రయం మొదటి దశను రూ.392 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ ప్రాజెక్టును ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ) భాగస్వామ్యంతో చేపట్టేందుకు రాయితీ ఒప్పందాన్ని పరిశీలన కోసం ఏఏఐకి పంపింది.
- భూసేకరణ: విమానాశ్రయ నిర్మాణం కోసం అధికారులు 1,185.86 ఎకరాలను గుర్తించారు. దీనికి సంబంధించిన భూసేకరణ ఉత్తర్వులు సిద్ధమయ్యాయి.
- ప్రాజెక్టు వ్యయం: భూసేకరణ కోసం రూ.213 కోట్లు, ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (మౌలిక వసతుల) కోసం రూ.320.90 కోట్లు అవసరమని అంచనా వేశారు.
- నిధుల సమీకరణ: ఈ వ్యయంలో రూ.237.55 కోట్లను హడ్కో (HUDCO) నుంచి రుణంగా తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది.
కుప్పంలో క్యాపెక్స్ విధానం: చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం విమానాశ్రయం తొలి దశ నిర్మాణ పనులను ప్రభుత్వం రూ.734 కోట్లతో చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విమానాశ్రయం కోసం మొత్తం 1,788 ఎకరాలను గుర్తించగా, అందులో 1,300 ఎకరాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సేకరించింది. భూసేకరణకు రూ.198.75 కోట్లు, ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పనులకు రూ.146.73 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం హడ్కో నుంచి రూ.313.25 కోట్ల రుణ ఒప్పందం కుదిరింది. విమానాశ్రయ అనుసంధాన రోడ్ల నిర్మాణం కోసం రూ.100 కోట్లతో గుత్తేదారులకు ప్రభుత్వం అనుమతులు మంజూరు చేసింది.
షరతులతో కూడిన ఎన్వోసీ: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించే క్యాపెక్స్లో 15 శాతం మార్జిన్ ప్రాతిపదికన కుప్పం విమానాశ్రయ ఆపరేషన్స్, నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు బెంగళూరు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ ముందుకు వచ్చింది. ఈ మేరకు కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ (మోకా) కు బియాల్ సంస్థ షరతులతో కూడిన నో-అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ (NOC) సమర్పించింది.
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