‘మీరు నా దాకా రాలేరనుకున్నా’ - నిందితుడి మాటలకు పోలీస్​లు షాక్

యాక్సిస్ బ్యాంక్​లో రూ.5.28 కోట్లు మోసం చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్ - నకిలీ పత్రాలతో 26 ఖాతాలు - హెచ్‌డీఎఫ్‌సీలోను మోసం - చివరకు పోలీసు కస్టడీలో పవన్‌కుమార్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 5:16 PM IST

Rs 5.28 Crore Bank Loan Scam Vijayawada: 'మీరు నా దాకా వస్తారనుకోలేదు. అరెస్టు చేస్తారని ఊహించలేదు. గతంలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంకును మోసం చేశా. భవానీపురం స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైనా పట్టుకోలేకపోయారు. మీరూ రాలేరనుకున్నా’ అని యాక్సిస్ బ్యాంకుని మోసం చేసిన కేసులో నిందితుడు చెప్పిన మాటలకు పోలీసులు నివ్వెరపోయారు.
విజయవాడ నగరంలోని మూడు యాక్సిస్ బ్యాంకు శాఖల్లో నకిలీ పత్రాలతో 26 ఖాతాలు తెరిచి, వాటి ద్వారా నిందితుడు నీలం పవన్‌కుమార్ విడతల వారీగా రూ. 5.28 కోట్లు రుణాలు పొంది ఎగ్గొట్టాడు. ఈ కేసులో అరెస్టయిన నిందితుడు ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ రిమాండ్‌లో ఉన్నాడు. కోర్టు ఆదేశాలతో పోలీసులు రెండు రోజుల కస్టడీకి తీసుకున్నారు.

ప్రభుత్వాసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు, గూడూరులో సోదాలు: తొలిరోజు కారాగారం నుంచి తీసుకొచ్చి విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. అనంతరం నిందితుడిని కస్టడీలో విచారించారు. అతడి స్వగ్రామం కృష్ణా జిల్లా గూడూరుకు తీసుకెళ్లి ఇంట్లో సోదాలు నిర్వహించారు. అయితే గతంలో గుర్తించిన ఆస్తుల పత్రాలు మినహా అదనంగా ఏమీ దొరకలేదు.

రియల్ ఎస్టేట్‌లో పెట్టుబడి, పొలాల కొనుగోలు: రుణాల సొమ్మును రియల్ ఎస్టేట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టినట్లు ఇప్పటికే గుర్తించారు. గూడూరులో భారీగా పొలాలు, భూములు కొన్నాడు. స్టాక్ మార్కెట్‌లో లాభాలు వచ్చాయని అందరినీ నమ్మించానని విచారణలో వెల్లడించాడు. పెదపులిపాక, తాడిగడపలోనూ ఫ్లాట్లు, ఇంటి స్థలాలు కొనుగోలు చేశాడు. తక్కువ విస్తీర్ణం స్థలాలను సైతం తన పేరుతోనే రిజిస్టర్ చేయించుకున్నాడు. ఇతరులను నమ్మి వారి పేర్లపై ఆస్తులు రిజిస్టర్ చేయలేదని తెలిపాడు.

హెచ్‌డీఎఫ్‌సీలోనూ ఇదే తరహా మోసం: 2020లో భవానీపురం హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంకు శాఖలోనూ నకిలీ పత్రాలతో ఖాతాలు తెరిపించాడు. కొన్నాళ్లు వాటిలో క్రమం తప్పకుండా నగదు జమచేసి బ్యాంకును నమ్మించాడు. దీని ఆధారంగా రూ.50 లక్షలు రుణాలు తీసుకొని మూడు, నాలుగు వాయిదాలు కట్టి ఆ తర్వాత ఎగ్గొట్టాడు. బ్యాంకు ఫిర్యాదుతో అప్పట్లో భవానీపురం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే ఆధారాలు లభించకపోవడంతో విచారణ ముందుకు సాగలేదు. ఈ వ్యవహారంపైనా కస్టడీలో పోలీసులు స్టేట్‌మెంట్ తీసుకున్నారు.

