పల్లె రోడ్లకు మహర్దశ - పీఎంజీఎస్వై-4 కింద రూ.422 కోట్లు మంజూరు
గ్రామీణ రహదారుల అభివృద్ధికి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ - 18 జిల్లాల్లో 146 రహదారులు, 19 వంతెనల నిర్మాణం - అనుసంధాన రహదారులకు నిధుల వెల్లువ - 158 గ్రామాలకు రవాణా సౌకర్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 4:02 PM IST
Development of Rural Roads : రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ రహదారులకు మహర్దశ పట్టనుంది. అనుసంధాన రహదారుల అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.422 కోట్లు మంజూరు చేసింది. ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన నాలుగో దశ (PMGSY) కింద 18 జిల్లాల్లో, 347 కిలోమీటర్ల మేర 146 రహదారుల్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. తద్వారా 158 గ్రామాలకు రహదారి సౌకర్యం అందుబాటులోకి రానుంది.
ప్రధాన మంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన మొదటి మూడు దశల్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా గ్రామీణ రహదారులను అభివృద్ధి చేశాయి. ప్రత్యేకించి పాడైన మట్టి దారులను తారు రోడ్లుగా తీర్చిదిద్దాయి. నాలుగో విడతలో ప్రస్తుతం ఉన్న మట్టి రోడ్లను సమీప ప్రధాన తారు రోడ్లకు అనుసంధానించేలా అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ దిల్లీలో ఇటీవల నిర్వహించిన సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి 146 రోడ్లతో పాటు 19 వంతెనల అభివృద్ధికి 422 కోట్లు మంజూరు చేసింది. మొత్తం వ్యయంలో కేంద్రం 60 శాతం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 40 శాతం నిధులను సమకూర్చనున్నాయి. రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ ఇంజినీరింగ్ శాఖ ఆయా పనులకు త్వరలో టెండర్లు పిలవనుంది.
రోడ్ల ఎంపిక ఇలా:
- మైదాన ప్రాంతాల్లో 500కు పైగా జనాభా గల గ్రామాల్లో 500 మీటర్ల కంటే పొడవైన రోడ్లను గుర్తించారు. వీటిని తారు రోడ్లుగా అభివృద్ధి చేసి సమీప ప్రధాన తారు రోడ్లకు అనుసంధానిస్తారు.
- గిరిజన ప్రాంతాల్లో 250 మందికిపైగా జనాభా కలిగిన గ్రామాల్లో 500 మీటర్ల కంటే పొడవైన రోడ్లను తారు రోడ్లుగా అభివృద్ధి చేసి సమీప ప్రధాన రోడ్లకు అనుసంధానిస్తారు.
- మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో 100 మందికి పైగా జనాభా కలిగి 500 మీటర్ల కంటే పొడవైన రోడ్లను గుర్తించారు. వీటిని తారు రోడ్లుగా అభివృద్ధి చేస్తారు.
పీఎంజీఎస్వై-4 కింద వివిధ జిల్లాల వివరాలు: ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన (PMGSY-4) ఫేజ్ కింద రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో గ్రామీణ రహదారుల అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ పథకం ద్వారా అత్యధికంగా అల్లూరి జిల్లాలో 123.41 కిలోమీటర్ల పొడవైన 62 రహదారులను నిర్మించనున్నారు. అనంతపురం జిల్లాలో 11 రహదారులు (28.78 కి.మీ.), పోలవరంలో 11 రహదారులు (50.95 కి.మీ.), పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 10 రహదారులు (46.31 కి.మీ.) అభివృద్ధికి నోచుకోనున్నాయి. అలాగే వైఎస్సార్ కడపలో 10 రోడ్లు (12.67 కి.మీ.), శ్రీకాకుళంలో 8 రోడ్లు (15.83 కి.మీ.) మంజూరయ్యాయి. అత్యల్పంగా విజయనగరంలో 6, శ్రీసత్యసాయి, ప్రకాశం జిల్లాల్లో ఐదేసి చొప్పున రహదారులను ఈ విడతలో ఆధునీకరించనున్నారు. ఈ రహదారుల నిర్మాణంతో పల్లెలకు మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు అందనున్నాయి.
|పీఎంజీఎస్వై-4లో వివిధ జిల్లాల్లో అభివృద్ధి చేయనున్న గ్రామీణ రహదారుల వివరాలు
|జిల్లా
|రహదారులు
|పొడవు (కి.మీ.)
|అల్లూరి
|62
|123.41
|అనంతపురం
|11
|28.78
|పోలవరం
|11
|50.95
|పార్వతీపురం మన్యం
|10
|46.31
|వైఎస్సార్ కడప
|10
|12.67
|శ్రీకాకుళం
|8
|15.83
|విజయనగరం
|6
|9.65
|శ్రీసత్యసాయి
|5
|11.20
|ప్రకాశం
|5
|14.40
|తిరుపతి
|4
|4.65
|నెల్లూరు
|4
|8.44
|కర్నూలు
|3
|4.30
|ఏలూరు
|2
|5.50
|అనకాపల్లి
|1
|1.80
|అన్నమయ్య
|1
|3.42
|చిత్తూరు
|1
|2.00
|ఎన్టీఆర్
|1
|1.71
|పల్నాడు
|1
|2.37
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