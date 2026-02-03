ETV Bharat / state

కేెంద్ర బడ్జెట్​లో ఏపీలోని రైల్వే ప్రాజెక్టులకు రూ.10,134 కోట్లు: రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌

చెన్నై- కోల్‌కతా కారిడార్‌ నాలుగు లైన్లుగా నిర్మాణం - శరవేగంగా దక్షిణ కోస్తా జోన్‌ కార్యాలయ పనులు - రాష్ట్రంలో 100 శాతం రైల్వే లైన్లు విద్యుదీకరణ

Rs 10,134 Cr Allocated in Union Budget for Rail Projects in AP
Rs 10,134 Cr Allocated in Union Budget for Rail Projects in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 8:50 AM IST

Rs 10,134 Cr Allocated in Union Budget for Rail Projects in AP: కొత్తగా చేపట్టనున్న బుల్లెట్‌ రైళ్ల ప్రాజెక్టులు ఏపీకి గేమ్‌ ఛేంజర్‌ కానున్నాయని, ఇది రాష్ట్రానికి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ తెలిపారు. హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్లు అందుబాటులోకి వస్తే ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గిపోతుందన్నారు. బుల్లెట్‌ రైళ్లలో హైదరాబాద్‌ నుంచి అమరావతి మీదుగా చెన్నైకి 2.55 గంటల్లో, హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరుకు 2 గంటల్లో, బెంగళూరు నుంచి చెన్నైకి 1.13 గంటల్లో చేరుకోవచ్చని మంత్రి వెల్లడించారు. కేంద్ర బడ్జెట్‌లో రాష్ట్రాల వారీగా రైల్వే ప్రాజెక్టులకు జరిపిన కేటాయింపులను ఆయన సోమవారం దిల్లీ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా వివరించారు. హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్లు ఆర్థికవృద్ధి కారిడార్లుగా పని చేస్తాయని విద్య, ఆరోగ్యం, వ్యాపార రంగాలను ప్రోత్సహిస్తాయని తెలిపారు.

ఈ ప్రాజెక్టుల తుది ఎలైన్‌మెంట్‌ ఖరారు, డీపీఆర్‌ తయారీ జరుగుతోందని వెల్లడించారు. అహ్మదాబాద్‌- ముంబయి మధ్య తొలి ప్రాజెక్ట్‌ చేపట్టామని, ఇందులో అనుభవం సాధించడంతో రెండో దశలో దేశవ్యాప్తంగా ఏడు ప్రాజెక్టులు చేపట్టినట్లు చెప్పారు. ఈ రైళ్లు గంటకు 350 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణిస్తాయని, ఇవన్నీ ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్లు కావడంతో కింద ప్రజలు తిరిగేందుకు ఇబ్బందులు ఉండవని చెప్పారు. 2026-27 బడ్జెట్‌లో ఏపీలోని రైల్వే ప్రాజెక్టులకు రూ.10,134 కోట్లు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. 2009-14 మధ్య కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ హయాంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి ఏటా రూ.886 కోట్ల చొప్పున కేటాయింపులు ఉండగా, ఈసారి బడ్జెట్‌లో దానికంటే 11 రెట్లు అధికంగా నిధులు కేటాయించినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.

73 స్టేషన్లలో పునర్నిర్మాణ పనులు : కోల్‌కతా నుంచి చెన్నై వరకు ఉన్న మార్గమంతా నాలుగు లైన్ల కారిడార్‌గా మార్చనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా ఏపీ, ఒడిశాలో పూర్తిగా మూడు, నాలుగో లైన్లు నిర్మిస్తామన్నారు. ప్రస్తుతం ఏపీలో రూ.92,649 కోట్ల ప్రాజెక్టుల పనులు జరుగుతున్నాయని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఆయా రైల్వే ప్రాజెక్టుల పనులు వేగంగా చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. అమృత్‌ స్టేషన్‌ పథకం కింద ఏపీలో 73 స్టేషన్లలో పునర్నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయన్నారు. వీటిలో రాయనపాడు, సూళ్లూరుపేట, మంగళగిరి, కాకినాడ టౌన్, తుని స్టేషన్ల పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఏపీ మీదుగా 8 జతల వందేభారత్‌ రైళ్లు, మరో 8 జతల అమృత్‌ భారత్‌ రైళ్లు నడుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్రంలో 100 శాతం రైల్వే లైన్లు విద్యుదీకరణ చేశామన్నారు. 2014 తర్వాత నుంచి 1,949 కి.మీ. లైన్లు విద్యుదీకరించినట్లు తెలిపారు. 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో దాదాపు 1,700 కి.మీ. మేర ట్రాక్స్‌ నిర్మించామన్నారు. ఇది శ్రీలంకలోని రైల్‌ నెట్‌వర్క్‌ కంటే ఎక్కువని వివరించారు. ప్రమాదాలు నియంత్రించే కవచ్‌ను 130 కి.మీ. మేర ఏర్పాటు చేశామన్నారు. 2,507 కి.మీ.ల్లో ఏర్పాటుకు టెండర్లు, పనుల దశలో ఉన్నాయి. మరో 3,137 కి.మీ.ల్లో పనులు మంజూరు కావాల్సి ఉంది.

వేగంగా రైల్వే జోన్‌ పనులు: విశాఖపట్నంలో దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ కార్యాలయ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ తెలిపారు. కొత్త జోన్‌ ఏర్పాటైనప్పుడు వేరొక జోన్‌ నుంచి సిబ్బంది, కంట్రోల్, కమాండ్, టైమ్‌టేబుల్‌ ఇలా అన్నీ మారతాయని, అనేక ఆపరేషన్‌ అంశాలు ఉంటాయని చెప్పారు. గతంలో కొత్త జోన్‌ కార్యాలయ పనులకు 3, 4 ఏళ్లు పట్టేదని, విశాఖలో జోన్‌ కార్యాలయ పనులు మాత్రం శరవేగంగా సాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడికి తెలియజేస్తున్నామన్నారు.

గంటలో అమరావతి టూ హైదరాబాద్‌: హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్లు సిద్ధమై, బుల్లెట్‌ రైళ్లు పరుగులు పెడితే అమరావతి నుంచి కేవలం గంటలోనే హైదరాబాద్‌, రెండు గంటల్లో చెన్నైకి చేరుకోవచ్చని మంత్రి తెలిపారు. కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్‌కు 45 నిమిషాల్లో, బెంగళూరుకు 80 నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చన్నారు. అనంతపురం నుంచి హైదరాబాద్‌కు 90 నిమిషాలు, బెంగళూరుకు కేవలం 45 నిమిషాల సమయం సరిపోతుందన్నారు. చెన్నై- బెంగళూరు కారిడార్‌లో చిత్తూరు నుంచి చెన్నైకు 30 నిమిషాలు, బెంగళూరుకు 45 నిమిషాల్లోనే చేరుకోవచ్చు.

