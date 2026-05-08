MMTS ట్రైన్లో పింక్ పెట్రోల్ - మహిళా ప్రయాణికులకు నిరంతర భద్రతనిస్తున్న ఆర్పీఎఫ్
MMTS రైళ్లలో ఒంటరిగా ప్రయాణించే మహిళలకు భద్రత - మహిళా కోచ్ల వద్ద ఆకతాయిల అల్లర్లు, వేధింపులను అరికట్టే ఉద్దేశం - వైమానిక నిఘాతో మహిళల భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసిన ఆర్పీఎఫ్
Published : May 8, 2026 at 10:43 PM IST
Pink Patrol Protect Female Passengers in MMTS : దక్షిణ మధ్య రైల్వే, హైదరాబాద్ డివిజన్ మహిళా ప్రయాణికుల భద్రత కోసం పింక్ పెట్రోల్ అనే ప్రత్యేకమైన డ్రోన్ నిఘా వ్యవస్థను అమలు చేస్తుంది. మహిళా ఆర్పీఎఫ్ పోలీసు అధికారులతో నిర్వహిస్తున్న ఈ ఆధునిక డ్రోన్లు, నైట్ విజన్, థర్మల్ ఇమేజింగ్తో MMTS రైళ్లలో నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, మహిళా ప్రయాణికులపై అల్లరిమూకల వేధింపులను అరికడుతున్నారు.
శక్తి సాథీ వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా వచ్చిన సమాచారంతో, ఈ డ్రోన్ బృందం అనుమానితులను లైవ్లో రికార్డ్ చేస్తూ, వెంటనే ఆన్-గ్రౌండ్ శక్తి టీమ్స్ సాయంతో నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు. ఈ అత్యాధునిక సాంకేతికతతో, మహిళా ప్రయాణికులలో విశ్వాసం పెరగడమే కాకుండా, రైల్వే ఆవరణలో నేరాల రేటు తగ్గడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నారు.
ఓ నిందితుడి నుంచి సుమారు రూ.64,480 విలువైన మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అన్ని మొబైల్ ఫోన్లలో నిందితుడు సిమ్ కార్డులు తిసేశాడు. అనంతరం చట్టపరమైన చర్యల కోసం కాచిగూడ స్టేషన్లో అతడిని అప్పగించారు. MMTS సేవల్లో ప్రయాణించే మహిళా ప్రయాణికుల భద్రతను సాంకేతిక ఆధారిత ముందస్తు పోలీసింగ్ మరియు వేగవంతమైన స్పందన వ్యవస్థల ద్వారా బలోపేతం చేయడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం.
ఆర్పీఎఫ్ డైరెక్టర్ జనరల్ కుమారి సోనాలి మిశ్రా మార్గదర్శకత్వంలో ఈ కార్యక్రమం రూపుదిద్దుకుంది. రైల్వే భద్రతలో ఆధునిక డ్రోన్ సాంకేతికత మరియు ఆధునిక నిఘా వ్యవస్థల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా డీజీసీఏ సర్టిఫైడ్ మహిళా Remote UAV Pilots ను MMTS విభాగాల్లో సాయంత్రం, రాత్రి వేళల్లో వైమానిక నిఘా, సమన్వయ ఫీల్డ్ ఆపరేషన్ల కోసం నియమించారు.
పింక్ పెట్రోల్లో వినియోగిస్తున్న డ్రోన్లు థర్మల్ ఇమేజింగ్, నైట్ విజన్, హెచ్డీ వీడియో ట్రాన్స్మిషన్, లాంగ్ రేంజ్ జూమ్ కెప్చర్ వంటి ఆధునిక నిఘా సదుపాయాలతో ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా రియల్టైమ్ పర్యవేక్షణ సాధ్యమవుతూ, రైల్వే మార్గాల్లో అప్రమత్తత, విజిబిలిటీ, నేర నిరోధక సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరిగింది.
సోనాలి మిశ్రా మాట్లాడుతూ ఆధునిక పోలీసింగ్, ప్రజల భాగస్వామ్యంతో పాటు నిరంతర అప్రమత్తత ద్వారా సురక్షితమైన రవాణాను ప్రయాణికులకు అందించేందుకు ఆర్పీఎఫ్ హైదరాబాద్ డివిజన్ కట్టుబడి ఉందన్నారు. ప్రయాణ సమయంలో ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితి లేదా భద్రతా సమస్య తలెత్తినా వెంటనే సహాయం కోసం రైల్వే హెల్ప్లైన్ 139 ను సంప్రదించాలని మహిళా ప్రయాణికులకు సూచించారు.
