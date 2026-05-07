డ్వాక్రా మహిళలను మోసగించి రూ.అర కోటి కాజేసిన మహిళ

డ్వాక్రా గ్రూపు సభ్యులను మోసగించిన ఆర్పీ కోటేశ్వరి అరెస్ట్‌ - రుణం సొమ్మును సొంతానికి వాడుకున్నట్లు మహిళల ఆరోపణ - కొత్తగా బ్యాంకు అకౌంట్ తెరవడంతో పోలీసులకు చిక్కిన కోటేశ్వరి ఆచూకీ

RP Koteswari Arrest in DWCRA Money Fraud Case in Palnadu District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 8:51 PM IST

RP Koteswari Arrest in DWCRA Money Fraud Case in Palnadu District : పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో డ్వాక్రా గ్రూపు సభ్యులను మోసగించి పరారైన ఆర్పీ కోటేశ్వరిని ఎట్టాకేలకూ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. నిందితురాలు తొమ్మిదేళ్లుగా నరసరావుపేట పట్టణం చంద్రబాబునాయుడు కాలనీలోని 11 స్వయం సహాయక సంఘం గ్రూపులకు ఆర్పీగా (Resource Person) పని చేస్తోంది. పలు డ్వాక్రా గ్రూపులకు సంబంధించి నెలవారీ బ్యాంకులో జమ చేయాల్సిన సుమారు రూ. 51 లక్షల సొమ్మును చెల్లించకుండా సొంతానికి వాడుకున్నట్లు మహిళలు ఆరోపించారు.

అయితే మూడు నెలలకోసారి బ్యాంకు నోటీసులు ఇవ్వాల్సి ఉండగా చాకచక్యంగా మూడో నెల నగదు చెల్లించి బ్యాంకు అధికారులను నిందితురాలు పక్కదారి పట్టించినట్లు తెలిపారు. ఇలా గ్రూపు సభ్యులు ఇస్తున్న డబ్బులతో ఆర్పీ కోటేశ్వరి ఏకంగా మూడంతస్థుల ఇల్లు నిర్మించింది. ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయ్యాక మోసం బయటపడుతుందని ముందుగానే గ్రహించిన కోటేశ్వరి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయింది.

కంగుతిన్న డ్వాక్రా మహిళలు : ఎప్పటిలాగే కొంతమంది గ్రూపు సభ్యులు కొత్త రుణం కోసం బ్యాంకును సంప్రదించారు. అయితే మీరు తీసుకున్న పాత అప్పే ఇంకా తీర్చలేదు, కొత్త అప్పు ఎలా ఇస్తారని బ్యాంకు సిబ్బంది చెప్పారు. బ్యాంకు అధికారుల సమాధానానికి కంగుతిన్న డ్వాక్రా మహిళలు విచారిస్తే ఆర్పీ కోటేశ్వరి అసలు మోసం బయటపడింది. భవిష్యత్తు కోసం రూపాయి రూపాయి కూడబెట్టి దాచుకున్న డబ్బు, తమ కష్టార్జితాన్ని ఆర్టీ కోటేశ్వరి ఒక్కసారిగా దోచుకెళ్లిందంటూ డ్వాక్రా మహిళలు వాపోయారు.

అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిన కోటేశ్వరి : ఈ ఘటనపై డ్వాక్రా గ్రూపులోని బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అయితే అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిన కోటేశ్వరి చరవాణి నంబరు మార్చేయడం పోలీసులకు సమస్యగా మారింది. తాజాగా ఆర్పీ కోటేశ్వరి కొత్తగా బ్యాంకు అకౌంట్ తెరవడంతో పోలీసులకు చిక్కింది. ఆధార్ నంబరుతో ఎక్కడ ఉందో కనిపెట్టి చివరికి ఆర్పీ కోటేశ్వరిని నరసరావుపేట రెండో పట్టణ పోలీసులు బుధవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ఈ కేసులో భాగంగా పలువురు ఆర్పీలను మెప్మా కార్యాలయానికి పిలిచి అధికారులు విచారిస్తున్నారు. ఆర్పీలు (రిసోర్స్ పర్సన్స్) డ్వాక్రా గ్రూపుల డబ్బులను దుర్వినియోగం చేస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల పెరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.

