ETV Bharat / state

రూ.2,508 కోట్లు పెట్టుబడి - 3 వేల మందికి ఉపాధి - సత్యవేడులో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్

దేశంలో ఇప్పటివరకు 10 లక్షలకు పైగా రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ వాహనాలు విక్రయం - తమిళనాడు తర్వాత ఏపీలో రెండో తయారీ కేంద్రం - 2028కి మొదటి దశ పూర్తి

Royal Enfield to Invest Rs 2508 Crore
Royal Enfield to Invest Rs 2508 Crore (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Royal Enfield to Invest Rs 2508 Crore: రాష్ట్రం రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్‌కు రెండో తయారీ కేంద్రంగా మారనుంది. సత్యవేడు మండలం రాళ్లకుప్పం వద్ద 267 ఎకరాల్లో రూ.2,508 కోట్ల పెట్టుబడితో మోటారు సైకిళ్ల తయారీ యూనిట్‌ను సంస్థ ఏర్పాటు చేయనుంది. రెండు దశల్లో పూర్తయ్యే ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 3,000 మందికి ఉపాధి లభించనుంది.

తమిళనాడు తర్వాత రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్‌కు ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండో తయారీ కేంద్రంగా మారనుంది. తిరుపతి జిల్లా సత్యవేడు మండలం రాళ్లకుప్పం వద్ద 267 ఎకరాల్లో మోటారు సైకిళ్ల తయారీ యూనిట్‌ను సంస్థ స్థాపించనుంది. రెండు దశల్లో ఏర్పాటు చేసే ఈ ప్రాజెక్టుకు రూ.2,508 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. దీని ద్వారా సుమారు 3,000 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి లభిస్తుందని సంస్థ ప్రతిపాదనల్లో పేర్కొంది.

250-750 సీసీలో 88% మార్కెట్ వాటా: ప్రస్తుతం కంపెనీ తయారీ యూనిట్లు తమిళనాడులోనే ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ దేశంలో ఇప్పటివరకు 10 లక్షలకు పైగా మోటారు సైకిళ్లను విక్రయించింది. 250 సీసీ నుంచి 750 సీసీ మోటారు సైకిళ్ల విభాగంలో 88% మార్కెట్ వాటా ఈ సంస్థదే. తమిళనాడులో నాలుగు యూనిట్లు నిర్వహిస్తుండగా, నార్త్ అమెరికా, కెనడా, బ్రిటన్, బ్రెజిల్, థాయ్‌లాండ్‌లలో అనుబంధ యూనిట్లు ఉన్నాయి. యూకేలోని బ్రంటింగ్‌థోర్ప్, చెన్నైతో కలిపి రెండు పరిశోధన కేంద్రాలను నిర్వహిస్తోంది.

ఎగుమతులకు ఊతం: ఈ యూనిట్ రాకతో రాష్ట్రం నుంచి మోటారు సైకిళ్ల ఎగుమతులకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. సంస్థకు అనుబంధంగా ఏర్పాటయ్యే పరిశ్రమల ద్వారా భారీ పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

2028-29 నాటికి మొదటి దశ పూర్తి: రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసే యూనిట్‌ను రెండు దశల్లో సంస్థ పూర్తి చేయనుంది. మొదటి దశలో రూ.1,249 కోట్ల పెట్టుబడితో తయారీ ప్లాంటు, ప్రొడక్షన్ డెవలప్‌మెంట్, వెండర్ పార్కు ఏర్పాటు చేయనుంది. 2026-27లో పనులు ప్రారంభించి 2028-29 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రెండో దశలో రూ.1,259 కోట్ల పెట్టుబడితో తయారీ ప్లాంటును పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తుంది. 2029-30లో ప్రారంభించి 2031-32లో పూర్తి చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించింది.

రాష్ట్రానికి డగ్‌ డగ్‌ మంటూ వచ్చేస్తున్న బుల్లెట్‌ బండి - తిరుపతిలో రూ.2,508 కోట్లతో పరిశ్రమ ఏర్పాటు!

పరిశ్రమల హబ్‌గా 'రాయలసీమ' - పెట్టుబడుల ప్రవాహంపై లోకేశ్ AI వీడియో

TAGGED:

RS 2508 CRORE INVESTMENT
ROYAL ENFIELD AP PLANT
ROYAL ENFIELD MANUFACTURING HUB
SATYAVEDU ROYAL ENFIELD
ROYAL ENFIELD ANDHRA PRADESH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.