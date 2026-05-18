రూ.2,508 కోట్లు పెట్టుబడి - 3 వేల మందికి ఉపాధి - సత్యవేడులో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్
దేశంలో ఇప్పటివరకు 10 లక్షలకు పైగా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాహనాలు విక్రయం - తమిళనాడు తర్వాత ఏపీలో రెండో తయారీ కేంద్రం - 2028కి మొదటి దశ పూర్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 1:45 PM IST
తమిళనాడు తర్వాత రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కు ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండో తయారీ కేంద్రంగా మారనుంది. తిరుపతి జిల్లా సత్యవేడు మండలం రాళ్లకుప్పం వద్ద 267 ఎకరాల్లో మోటారు సైకిళ్ల తయారీ యూనిట్ను సంస్థ స్థాపించనుంది. రెండు దశల్లో ఏర్పాటు చేసే ఈ ప్రాజెక్టుకు రూ.2,508 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. దీని ద్వారా సుమారు 3,000 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి లభిస్తుందని సంస్థ ప్రతిపాదనల్లో పేర్కొంది.
250-750 సీసీలో 88% మార్కెట్ వాటా: ప్రస్తుతం కంపెనీ తయారీ యూనిట్లు తమిళనాడులోనే ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ దేశంలో ఇప్పటివరకు 10 లక్షలకు పైగా మోటారు సైకిళ్లను విక్రయించింది. 250 సీసీ నుంచి 750 సీసీ మోటారు సైకిళ్ల విభాగంలో 88% మార్కెట్ వాటా ఈ సంస్థదే. తమిళనాడులో నాలుగు యూనిట్లు నిర్వహిస్తుండగా, నార్త్ అమెరికా, కెనడా, బ్రిటన్, బ్రెజిల్, థాయ్లాండ్లలో అనుబంధ యూనిట్లు ఉన్నాయి. యూకేలోని బ్రంటింగ్థోర్ప్, చెన్నైతో కలిపి రెండు పరిశోధన కేంద్రాలను నిర్వహిస్తోంది.
ఎగుమతులకు ఊతం: ఈ యూనిట్ రాకతో రాష్ట్రం నుంచి మోటారు సైకిళ్ల ఎగుమతులకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. సంస్థకు అనుబంధంగా ఏర్పాటయ్యే పరిశ్రమల ద్వారా భారీ పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
2028-29 నాటికి మొదటి దశ పూర్తి: రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసే యూనిట్ను రెండు దశల్లో సంస్థ పూర్తి చేయనుంది. మొదటి దశలో రూ.1,249 కోట్ల పెట్టుబడితో తయారీ ప్లాంటు, ప్రొడక్షన్ డెవలప్మెంట్, వెండర్ పార్కు ఏర్పాటు చేయనుంది. 2026-27లో పనులు ప్రారంభించి 2028-29 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రెండో దశలో రూ.1,259 కోట్ల పెట్టుబడితో తయారీ ప్లాంటును పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తుంది. 2029-30లో ప్రారంభించి 2031-32లో పూర్తి చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించింది.
