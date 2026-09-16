రాజధానిలో రౌడీల బెడద - నడిరోడ్లపై హతమారుస్తూ పోలీసులకు సవాల్
హైదరాబాద్లో నడిరోడ్లపై హత్యలకు పాల్పడుతూ నేరగాళ్లు పోలీసులకు సవాల్ విసురుతున్నారు. పోలీసులు శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తున్నా వీరి ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట పడడం లేదు. నేరగాళ్లు మకాం మార్చినప్పుడు వారిపై పూర్తిస్థాయిలో నిఘా లేకపోవడం సమస్యకు కారణమవుతోంది.
Published : September 16, 2026 at 1:37 PM IST
Rowdy Sheeters issue in Hyderabad : రాజధాని హైదరాబాద్లో రోజుకో రౌడీగ్యాంగు హల్చల్ చేస్తోంది. పోలీసులు పీడీయాక్టులు ప్రయోగిస్తున్నా, బైండోవర్ చేస్తున్నా వారిని నిలువరించలేకపోతున్నారు. పోలీసులు సామ, దాన, భేద, దండోపాయాలతో కట్టడి చేసేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తున్నా, వీరి ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట పడడం లేదు. వీరంతా బెదిరింపులు, హత్యలు, దౌర్జన్యాలు, హత్యాయత్నాలతో నగరంలో శాంతి భద్రతలకు సవాల్ విసురుతున్నారు.
రాజధానిలో భయానక పరిస్థితులు
వాటాల్లో తేడా వచ్చినా, ఎదిరించినా నడిరోడ్లపై వెంటాడి హతమారుస్తున్నారు. ఈ తరహా భయానక వాతావరణం సృష్టిస్తున్నారు. ఇటీవల ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన రౌడీషీటర్ను సోమవారం నాగోల్లో దారుణంగా అంతమొందించిన ఘటన మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఓ సెటిల్మెంట్లో తేడా రావడంతో ఇద్దరు రౌడీషీటర్ల మధ్య వివాదం చెలరేగింది. మూడు నెలలుగా నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉన్న వారి పాత కక్షలు వినాయక చవితి పండగ రోజే భగ్గుమన్నాయి. ఇటీవల మీర్పేటలో రౌడీషీటర్ సూరి హత్య మరవకముందే ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వెంటాడి హతమారుస్తున్న వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
నివురుగప్పిన నిప్పులా పాత పగలు
రౌడీషీటర్లు, పాత నేరస్థులు కొత్తగా నేరాలు చేయకుండా నగర వ్యాప్తంగా నాలుగు కమిషనరేట్లలో నిఘా కొనసాగుతున్నాయి. అయినప్పటికీ కింది స్థాయి సిబ్బందిలో కొంతమంది నిర్లక్ష్యం కారణంగా నేరగాళ్లు హద్దులు దాటుతున్నారు. రౌడీ షీటర్లపై నగర పోలీసులు స్పెషల్ బ్రాంచ్, ఎస్వోటీ / టాస్క్ఫోర్స్, స్థానిక పోలీస్స్టేషన్ల సిబ్బంది సమన్వయంతో నిఘా పెడుతుంటారు. అయినా వారి ఆగడాలు తగ్గడం లేదు.
వారి ఇళ్లలో ఎప్పటికప్పుడు ఆకస్మికంగా తనిఖీలు
ఈ క్రమంలో నేరస్థులను వివిధ రకాలుగా వర్గీకరించారు. పోలీసుల హెచ్చరికల్ని బేఖాతర్ చేస్తూ తరచూ నేరాలకు పాల్పడేవారు, అప్పుడప్పుడూ చేసేవారు, కొన్నేళ్ల క్రితం రికార్డులకెక్కి ఆ తర్వాత సత్ప్రవర్తనతో ఉండేవారిగా వర్గీకరించారు. తరచూ నేరాలు చేసే రౌడీల ఇళ్లను వారం లేదా అంతకంటే తక్కువ సమయంలో ఎప్పటికప్పుడు ఆకస్మికంగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు. దీనితో పాటు వారి కదలికలపై నిఘా పెడతారు.
72 మంది రౌడీషీటర్లపై కేసులు నమోదు
నేరాలు చేస్తే పాత కేసుల్లో బెయిళ్లు రద్దు చేయించేందుకు సిఫారసు చేస్తున్నారు. పాత కక్షలు, భేదాభిప్రాయాలతో గ్యాంగ్ వార్లకు అవకాశముంటే నిఘా సమాచారంతో కట్టడి చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ పోలీసులు ఈ ఏడాది జులై వరకూ 72 మంది రౌడీ షీటర్లపై కేసులు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. ఏడుగురిపై పీడీ యాక్టు నమోదుచేశారు. 828 మందిని బైండోవర్ చేసి 66 మంది బెయిళ్ల రద్దుకు సిఫారసు చేశారు.
మకాం మార్చినప్పుడే సమస్యలు
రౌడీషీటర్లు ఒకే ప్రాంతంలో ఉంటే వారిని సులువుగా గుర్తించవచ్చు. అయితే ఇతర ప్రాంతాలకు మకాం మార్చిన సందర్భాల్లో, ఇతర జిల్లాలకు చెందిన పాత నేరస్థులు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారిపై పూర్తిస్థాయిలో నిఘా లేకపోవడం సమస్యకు కారణమవుతోంది. పాత నేరస్థులు నగరం నుంచి మకాం మార్చినప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారో గుర్తించి స్థానిక పోలీస్స్టేషన్కు సమాచారం ఇస్తారు. ఇలా మకాం మార్చిన సందర్భాల్లోనే నిందితుల కార్యకలాపాలను పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలొస్తున్నాయి. ఇదే అదనుగా తీసుకొని నిందితులు కొత్త ప్రాంతంలో నేరాలు చేస్తున్నారు. వారితో పాటు అనుచరులతో సొంత ప్రాంతంలో దందాలు చేయిస్తున్నారు. వీరిపై నిరంతరం నిఘా ఉంటేనే రాజధాని రౌడీ షీటర్లను పోలీసులు నియంత్రించగలుగుతారు.
రాజధానిలో రెచ్చిపోతున్న రౌడీ గ్యాంగ్లు, గంజాయిబ్యాచ్లు - కొరవడిన పోలీసుల నిఘా