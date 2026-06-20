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"మీ వాణ్ని చంపేస్తా, దండ రెడీ చేసుకో" - సాయికృష్ణ వ్యవహారంపై సీపీకి ఫిర్యాదు

విజయవాడ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ రాజశేఖరబాబుకు సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి ఫిర్యాదు - అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట సమయంలో సీపీ కార్యాలయానికి బంధువులతో వచ్చిన విజయలక్ష్మి - ఆమె ఫిర్యాదుతో సీఐ నాగరాజుపై కేసు నమోదు

Gade Sai Krishna Missing Case Latest Updates
Gade Sai Krishna Missing Case Latest Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 1:09 PM IST

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Gade Sai Krishna Missing Case Latest Updates : 'మీ వాడిని చంపేస్తా, వాడి ఫొటోకు దండ రెడీ చేసుకో. బయటకు పో' అంటూ కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు తనను బెదిరించి, తిట్టారని గాదె సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి విజయవాడ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ రాజశేఖరబాబుకు ఫిర్యాదు చేశారు. గురువారం అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో ఆమె తన బంధువులతో కలిసి సీపీ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు.

కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్‌లోని జరిగిన వ్యవహారం గురించి, సీఐ నాగరాజు తన పట్ల వ్యవహరించిన తీరును సీపీకి వివరించారు. తనకు న్యాయం చేయాలని కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. ఆమె ఫిర్యాదుపై ఇవ్వగానే సీపీ కేసు నమోదు చేశారు. ఒక వ్యక్తిని 10 రోజుల కంటే ఎక్కువ సమయం అక్రమంగా నిర్బంధించినందుకు బీఎన్‌ఎస్‌లోని సెక్షన్ 127(1), అక్రమ నిర్బంధం గురించి ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం లేకుండా దాచిపెట్టినందుకు 127(6), హత్యకు పాల్పడినందుకు 103(1) సెక్షన్ల కింద సీఐ నాగరాజుపై కేసు నమోదైంది.

పోలీసులకు భయపడి మార్కాపురంలో తలదాచుకుని: తన కుమారుడు సాయికృష్ణ హత్యకేసులో అరెస్టయ్యి కొన్నాళ్లు జైలులో ఉండి, ఆ తర్వాత బెయిల్‌పై విడుదలయ్యాడని విజయలక్ష్మి పేర్కొన్నారు. అయితే, పోలీసులకు భయపడి అతడు ఇంటికి రాకుండా మార్కాపురంలో తలదాచుకున్నాడని తెలిపారు. కృష్ణలంక, మాచవరం స్టేషన్లలో నమోదైన కేసుల్లో కోర్టుకు హాజరుకానందున తన కుమారుడిపై నాన్‌-బెయిలబుల్‌ వారంట్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని, వాటిని అమలుచేసేందుకే పోలీసులు మే మొదటి వారంలో మార్కాపురం నుంచి అతడిని తీసుకొచ్చారని వివరించారు.

ఆ విషయం తెలుసుకుని తాను కృష్ణలంక స్టేషన్‌కు వెళ్లానని, అయితే అక్కడ తనను చూసి సీఐ నాగరాజు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారన్నారు. కొద్దిసేపటికి స్టేషన్‌లోని పై అంతస్తు నుంచి తన కుమారుడి కేకలు వినిపించి వెళ్లి చూడగా, అతడు లాకప్‌లో కనిపించాడని పేర్కొన్నారు. తన బిడ్డను ఒక్కసారి చూసేందుకు పంపించాలని తాను సీఐని ఎంతగానో ప్రాధేయపడినా ఆయన వినిపించుకోలేదని విజయలక్ష్మి తన ఫిర్యాదులో వివరించారు.

చిత్రహింసలు పెట్టి చంపేశాడు : న్యాయవాది అయిన తన చెల్లెలు కనకదుర్గ వద్దకు వెళ్లి విషయం చెప్పానని, ఆమె ఇతర లాయర్లతో కలిసి వెళ్లి సీఐని అడిగినా ఆయన స్పందించలేదని విజయలక్ష్మి తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీంతో చేసేది లేక తాము హైకోర్టులో హెబియస్‌ కార్పస్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశామని వివరించారు.

సీఐ నాగరాజు తన కుమారుడైన సాయికృష్ణను చిత్రహింసలకు గురిచేశారని, ఆ దెబ్బలు తాళలేకనే తన కుమారుడు చనిపోయాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయం బయటకు వస్తే ఇబ్బంది అవుతుందనే ఉద్దేశంతో, శవాన్ని తగలబెట్టి బూడిద చేశారని ఆరోపించారు.

చట్టం నుంచి తప్పించుకోవడానికి, సాక్ష్యాలు లేకుండా చేసేందుకే కనీసం బూడిద కూడా మిగల్చకుండా చేశారన్నారు. ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టిన సీఐ నాగరాజుపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజయలక్ష్మి పేర్కొన్నారు.

మరికొందరి పేర్లు చేర్చే అవకాశం : ప్రస్తుతం ఎఫ్​ఐఆర్​లో సీఐ నాగరాజు ఒక్కరినే నిందితుడిగా చేర్చారు. దర్యాప్తులో వెలుగు చూసే మిగిలిన వారి పాత్ర ఆధారంగా మరికొందరి పేర్లు చేర్చే అవకాశముందని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు - కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజుపై కేసు నమోదు

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