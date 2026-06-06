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పట్టాలెక్కిన 'సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే' - గుంతకల్లు, విజయవాడ డివిజన్లదే పైచేయి!

సౌత్ కోస్ట్ జోన్‌లో అత్యధిక రూట్​ కిలోమీటర్లు కలిగి ఉన్న గుంతకల్లు డివిజన్ - అత్యధిక 'రన్నింగ్ ట్రాక్ కిలోమీటర్ల'ను కలిగి ఉన్న విజయవాడ డివిజన్

South Coastal Railway Zone
South Coastal Railway Zone (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 10:55 AM IST

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South Coastal Railway Zone : ఈ నెల 1వ తేదీన విశాఖపట్నం కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన 'సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్' పరిధిలోని వివిధ డివిజన్ల రూట్- రన్నింగ్ కిలోమీటర్ల గణాంకాలపై స్పష్టత వచ్చింది. గుంతకల్లు డివిజన్ అత్యధిక రూట్ - కిలోమీటర్ల నెట్‌వర్క్‌ను కలిగి ఉండగా విజయవాడ డివిజన్ రన్నింగ్ ట్రాక్ కిలోమీటర్ల పరంగా మిగిలిన వాటి కంటే ముందుంది. ఈ జోన్ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్నప్పటికీ దీని పరిధిలో 97.75 శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే ఉంది.

రూట్-కిలోమీటర్ల నెట్‌వర్క్‌ : సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్‌లో విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్లు డివిజన్లు ఉన్నాయి. ఈ జోన్ పరిధిలోని రైలు మార్గాల పొడవును అధికారులు రెండు రకాలుగా లెక్కించారు. కేవలం ప్రధాన రైల్వే లైన్ల పొడవును "రూట్ కిలోమీటర్లు"గా పిలుస్తారు. ఇది మొత్తం 3,532 కిలోమీటర్లుగా ఉంది. అలాగే ప్రధాన లైన్లతో పాటు డబుల్, ట్రిపుల్, బైపాస్ లైన్లన్నింటినీ కలిపి "రన్నింగ్ ట్రాక్ కిలోమీటర్లు"గా పరిగణిస్తారు. ఇది మొత్తం 6,455 కిలోమీటర్లుగా నమోదైంది. గుంతకల్లు డివిజన్ అత్యంత విస్తృతమైన రూట్-కిలోమీటర్ల నెట్‌వర్క్‌ను కలిగి ఉండగా విజయవాడ డివిజన్ అత్యధిక రన్నింగ్ ట్రాక్ కిలోమీటర్లను కలిగి ఉంది. గతంలో ఉన్న వాల్తేరు డివిజన్‌ను విశాఖపట్నం రాయగడ డివిజన్లుగా పునర్వ్యవస్థీకరించిన నేపథ్యంలో విశాఖపట్నం డివిజన్ సౌత్ కోస్ట్ జోన్‌లో విలీనం చేశారు.

విజయవాడ-గూడూరు మార్గంలో ట్రిపుల్ లైన్ : ఈ జోన్‌లోని మిగిలిన మూడు డివిజన్లతో పోలిస్తే విశాఖపట్నం డివిజన్ చిన్న నెట్‌వర్క్ (460 రూట్ కిలోమీటర్లు) కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఇది 979 రన్నింగ్ ట్రాక్ కిలోమీటర్లను కలిగి ఉంది. గుంతకల్లు డివిజన్‌తో పోలిస్తే విజయవాడ డివిజన్ రూట్ పొడవు (రూట్ కిలోమీటర్లలో) తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ విజయవాడ-గూడూరు మార్గంలో ట్రిపుల్ లైన్ విజయవాడ వద్ద బైపాస్ లైన్ల వంటి అంశాల కారణంగా ఇది ఎక్కువ రన్నింగ్ ట్రాక్ కిలోమీటర్లను కలిగి ఉంది.

మూడు రాష్ట్రాలలో చిన్న భాగాలు : సౌత్ కోస్ట్ జోన్ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉంది. దీని పరిధిలో అత్యధిక భాగం అంటే 97.75 శాతం మన రాష్ట్రంలోనే ఉంది. మిగిలిన చిన్న భాగాలు కర్ణాటక, తెలంగాణ తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి. కర్ణాటకలోని ఈ మార్గంలో గుంతకల్లు నుంచి వాడి బళ్లారి వైపు విస్తరించి ఉన్న విభాగాలతో కూడిన 47.03 కిలోమీటర్ల మేర విస్తీర్ణం 'సౌత్ కోస్ట్ జోన్' పరిధిలోకి వస్తుంది .అలాగే విజయవాడ నుంచి కాజీపేట మార్గంలో తెలంగాణలోని 25 రూట్-కిలోమీటర్ల విభాగం కూడా ఈ కొత్త జోన్‌లో చేర్చారు. అదనంగా చిత్తూరు మీదుగా పాకాల జంక్షన్ నుంచి కాట్పాడికి వెళ్లే మార్గంలో తమిళనాడు పరిధిలోని 6.86 రూట్-కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న మార్గం 'సౌత్ కోస్ట్ జోన్' పరిధిలోకి వస్తుంది.

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