దిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసు - రౌస్ అవెన్యూ కోర్టులో కవితకు బిగ్ రిలీఫ్
దిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసును కొట్టివేసిన దిల్లీ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు - దిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో కేజ్రీవాల్, కవిత, మనీశ్ సిసోదియాకు విముక్తి
DELHI LIQUOR POLICY CASE (ETV Bharat)
Published : February 27, 2026 at 11:36 AM IST
DELHI LIQUOR POLICY CASE : దిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవితకు దిల్లీ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో అభియోగాలు మోపిన 23 మందికి కోర్టు విముక్తి కల్పించింది. ఈ మేరకు నిందితుల పేర్లను డిశ్చార్చ్ చేస్తూ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు ఉత్తర్వులను వెలువరించింది. సరైన ఆధారాలు లేకుండానే కేసులో పేర్లు చేర్చారని సీబీఐపై కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పూర్తిగా లోపభూయిష్టమైన దర్యాప్తు జరిగిందని సీబీఐపై అసహనం వ్యక్తం చేసింది.