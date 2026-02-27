దిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసు - రౌస్ అవెన్యూ కోర్టులో కవితకు బిగ్​ రిలీఫ్

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 27, 2026 at 11:36 AM IST

1 Min Read
DELHI LIQUOR POLICY CASE : దిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవితకు దిల్లీ రౌస్​ అవెన్యూ కోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో అభియోగాలు మోపిన 23 మందికి కోర్టు విముక్తి కల్పించింది. ఈ మేరకు నిందితుల పేర్లను డిశ్చార్చ్​ చేస్తూ రౌస్​ అవెన్యూ కోర్టు ఉత్తర్వులను వెలువరించింది. సరైన ఆధారాలు లేకుండానే కేసులో పేర్లు చేర్చారని సీబీఐపై కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పూర్తిగా లోపభూయిష్టమైన దర్యాప్తు జరిగిందని సీబీఐపై అసహనం వ్యక్తం చేసింది.

