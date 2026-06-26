ETV Bharat / state

నెల్లూరులో బారా షహీద్‌ దర్గా రొట్టెల పండుగ - భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న స్వర్ణాల చెరువు

ఐదు రోజులపాటు కొనసాగనున్న బారా షహీద్‌ దర్గా రొట్టెల పండుగ - అమరుల సమాధుల దర్శనానికి భారీగా తరలివస్తోన్న భక్తులు - బారా షహీద్‌ల సమాధులకు పూజలు నిర్వహిస్తున్న భక్తులు

Rottela Panduga Celebrations at Nellore District Bara Shaheed Dargah
Rottela Panduga Celebrations at Nellore District Bara Shaheed Dargah (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rottela Panduga Celebrations at Nellore District Bara Shaheed Dargah: మతసామరస్యానికి ప్రతీకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి గాంచిన నెల్లూరులోని బారాషహీద్‌ దర్గా రొట్టెల పండుగ ప్రారంభమైంది. ఇది 5 రోజులపాటు కొనసాగనుంది. అమరుల సమాధుల దర్శనానికి భక్తులు భారీగా తరలివస్తోన్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి బారా షహీద్‌ దర్గాకు తరలివచ్చిన భక్తులు సమాధులకు పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. పూజల కోసం భక్తులు క్యూలైన్లలో వేచిఉన్నారు. స్వర్ణాల చెరువు వద్ద వరాల రొట్టెలు పంచుకుంటున్న భక్తులతో పది ఘాట్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి. భక్తుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేసింది.

రొట్టె స్వీకరించిన మంత్రి నారాయణ: బారా షహీద్ దర్గాను టూరిజం హబ్‌గా తీర్చిదిద్దుతున్నామని మంత్రి నారాయణ అన్నారు. ఎంతో నమ్మకంతో దేశ, విదేశాల నుంచి భక్తులు వస్తున్నారని, స్వర్ణాల చెరువులో నీటి శుభ్రతపై ప్రత్యేక దృష్టిపెట్టామని చెప్పారు. రొట్టెల పండుగ విధుల్లో 6,315 మంది మున్సిపల్ సిబ్బంది, 1,870 మంది పోలీసులు, గజ ఈతగాళ్లు పని చేస్తున్నారన్నారు. స్వర్ణాల చెరువులో షికారు కోసం 8 బోట్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలి, అందరూ బాగుండాలని రొట్టె స్వీకరించనని నారాయణ అన్నారు.

ఏర్పాట్లు: బారా షాహీద్‌ దర్గా రొట్టెల పండగకు జిల్లా అధికారులు సర్వం సిద్ధం చేశారు. కోర్కెల రొట్టెల కోసం దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులు లక్షల్లో తరలి వచ్చారు. స్వర్ణాల చెరువులో ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. (ఈనెల 26) నేటి నుంచి ఈ నెల 30 వరకు వివిధ రకాల కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా మంత్రి నారాయణ ఆదేశాల మేరకు కలెక్టర్‌ హిమాన్షు శుక్లా ఆధ్వర్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తిచేసింది. ఎస్పీ అజిత వేజెండ్ల, జేసీ మొగిలి వెంకటేశ్వర్లు, నగరపాలకసంస్థ కమిషనర్‌ నందన్‌ నిరంతరం ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తూ సిబ్బందికి సూచనలు చేశారు.

జిల్లా వైద్యారోగ్యశాఖ అధికారిణి డా.సుజాత ఆధ్వర్యంలో వైద్యశిబిరాలు, అంబులెన్స్‌లు సిద్ధం చేశారు. 15 బోట్లతో షిఫ్ట్‌కు 15 మంది చొప్పున గజ ఈత గాళ్లతో ప్రమాదాలు జరగకుండా మత్స్యశాఖ జేడీ చాంద్‌ బాషా ఆధ్వర్యంలో పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకున్నారు. నిరంతర విద్యుత్తు సరఫరాకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఎస్‌ఈ రాఘవేంద్రం తెలిపారు.

కోరికలు తీర్చే 'రొట్టెల పండుగ'కు సర్వం సిద్ధం - రేపట్నుంచి 5 రోజులపాటు భక్తుల సందడి

'రొట్టెల పండుగ' రెండో రోజు - బారాషాహీద్‌ దర్గాకు పోటెత్తిన భక్తులు

TAGGED:

FESTIVAL OF ROTIS
BREAD DISTRIBUTING FESTIVAL
NELLORE BARA SHAHEED DARGAH
ROTTELA PANDUGA
ROTTELA PANDUGA CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.