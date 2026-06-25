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కోరికలు తీర్చే 'రొట్టెల పండుగ'కు సర్వం సిద్ధం - రేపట్నుంచి 5 రోజులపాటు భక్తుల సందడి

రేపటి నుంచి 5 రోజులపాటు ఈ రొట్టెల పండుగ - దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తులతో కళకళలాడుతున్న బారా షహిద్ దర్గా స్వర్ణాల చెరువు - పండుగకు సర్వం సిద్ధం చేసిన అధికారులు

Rottela Panduga Arrangements in Nellore District
Rottela Panduga Arrangements in Nellore District (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 7:38 PM IST

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Rottela Panduga Arrangements in Nellore District : రొట్టెల పండుగ ప్రారంభానికి ఒకరోజు ముందే నెల్లూరులో సందడి నెలకొంది. దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తులతో బారా షహిద్ దర్గా స్వర్ణాల చెరువు కళకళలాడుతుంది. పొదలకూరు రోడ్డులోని బార షాహీద్ దర్గాను భక్తులు దర్శనం చేసుకుని స్వర్ణాల చెరువులో రొట్టెలు మార్చుకుంటున్నారు. రేపటి(శుక్రవారం) నుంచి 5 రోజులపాటు ఈ రొట్టెల పండుగ జరుగునుంది.

కోరికలు తీర్చే 'రొట్టెల పండుగ'కు సర్వం సిద్ధం - రేపట్నుంచి 5 రోజులపాటు భక్తుల సందడి (ETV)

హిందు ముస్లిం ఐక్యతకు చిహ్నంగా ఏటా నెల్లూరులో రొట్టెల పండుగను నిర్వహిస్తారు. రొట్టెల పండుగకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ రేపటి (శుక్రవారం) నుంచి ఐదు రోజులు పూర్తి స్థాయిలో సమయం కేటాయిస్తారు. రేపు సందల్ మాలిక్, 27న గంథమహోత్సవం. షహిద్​లకు అమీనా మసీద్​లో గంధం తయారు చేస్తారు. 12బిందెల్లో కలిపి నగరంలో ఊరిగింపుగా తీసుకువచ్చి 12 సమాదులకు లేపనం చేస్తారు. తెల్లవారు జామున 28న గంధం స్వర్ణాల చెరువులో కలుపుతారు. దాంతో రొట్టెల పండుగ మొదలవుతుంది. 29న తహలీల్ ఫాతేహాతో రొట్టెల పండుగ ముగుస్తుంది.

గత ఏడాది రొట్టెను పట్టుకుని కోర్కెలు తీరినవారు ఈ ఏడాది వచ్చి అవసరమైన వారికి రొట్టెను ఇస్తారు. ఒకరి నుంచి మరొకరు కోర్కెల రొట్టెను చెరువులో పట్టుకుంటారు. ఈ పండుగను ఎంతో నమ్మకం, భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తున్నారు. చెరువులో స్నానం చేసి వరాలరొట్టెను పట్టుకుని దర్గాలోని 12 మంది వీరుల సమాధులను దర్శనం చేసుకుంటారు. ఈ ఐదు రోజులు నెల్లూరు నగరం రోడ్లు భక్తులతో కిటకిటలాడతాయి. పలువురు రాష్ట్ర మంత్రులు కూడా కోర్కెల రొట్టెను పట్టుకునేందుకు వస్తారు.

20 లక్షల పైగా భక్తులు హాజరవుతారని అంచనా : దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి దాదాపు 20 లక్షల పైగా భక్తులు హాజరవుతారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పండుగకు ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్గా పరిసర ప్రాంతాలు, ఘాట్లలో, పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో శానిటేషన్​కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. భక్తుల రద్దీ కనుగుణంగా బారికేడ్లు ఏర్పాట్లు చేశారు. పండుగకు వచ్చే భక్తులకు నిరంతర మంచినీటి సౌకర్యం కల్పిస్తూ కార్పోరేషన్ కమిషనర్ నందన్ చర్యలు చేప్పట్టారు. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలుగకుండా భారీ పోలీస్ బందోబస్తు, పైర్ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. పండుగ ఐదు రోజులు నగరంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా పోలీసులను రప్పించారు.

24 గంటలు అందుబాటులో స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు : పోలీసులు కంట్రోల్ రూమ్​ను ఏర్పాటుచేసి ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పార్కింగ్ ప్రదేశాలు సులువుగా గుర్తించే విధంగా సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. స్వర్ణాల చెరువులో సోమశిల నుంచి నీటిని పెంచారు. రోజుకు మూడు సార్లు బ్లీచింగ్, నీటిలో క్లోరినేషన్ చేస్తున్నారు. 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే విధంగా స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లతో కూడిన వైద్య బృందాలు, 108 అంబులెన్సులను అందుబాటులో ఉంచారు. నెల్లూరు రైల్వే స్టేషన్, బస్ స్టేషన్​ల నుంచి స్వర్ణాల చెరువుకు వచ్చేందుకు తగిన బస్ సర్వీసులను ఏర్పాటు చేశారు.

జల్లు స్నానాలకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు : రొట్టెల పండుగకు వచ్చే భక్తులు జిల్లాలోని కసుమూరు, ఏఎస్ పేట దర్గాలను సందర్శించే అవకాశం ఉన్నందున, ఆయా ప్రాంతాల్లో శానిటేషన్, త్రాగునీటి సౌకర్యం కల్పించారు. రొట్టెల పండుగకు వచ్చే మహిళలు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా పరిశుభ్ర వాతావరణంలో స్నానాలకు టెంట్​లు ఏర్పాటు చేశారు. జల్లు స్నానాలకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. స్వచ్ఛ మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేశారు.

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