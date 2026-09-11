తెగిపడిన పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ 9వ గేట్ రోప్
గురువారం రాత్రి పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ వద్ద ట్రయల్రన్ చేస్తుండగా తొమ్మిదో గేట్ రోప్ తెగింది. దీంతో నీళ్లు పోకుండా వెంటనే అధికారులు గేట్ అమర్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 10:33 AM IST
Pothireddypadu Head Regulator 9th Gate Rope Snapped: కర్నూలు జిల్లాలోని పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ వద్ద ఒక పెద్ద ప్రమాదం జరిగింది. నీటి ప్రవాహాన్ని నియంత్రించడం- నిర్వహణ పనులు చేపట్టడంలో భాగంగా అధికారులు 9వ నంబర్ గేటును పైకి లేపుతుండగా, దానికి అనుసంధానించిన లోహపు తీగ (rope) అకస్మాత్తుగా తెగిపోయింది. దీంతో ఆ భారీ గేటు కిందకు కుప్పకూలిపోవడంతో ప్రాజెక్టు సిబ్బందిలో ఆందోళన నెలకొంది.
గేటును పైకి లేపుతున్న సమయంలోనే ఆ తీగ తెగిపోవడంతో గేటు కింద పడి ఆగిపోయింది. 1, 2, 9, 10వ నంబర్ గేట్లను గత కొన్ని రోజులుగా సరిగా నిర్వహించలేదని ప్రాథమిక సమాచారం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఎక్కువ కాలం పాటు గేట్లను వాడకపోవడం, క్రమం తప్పకుండా నిర్వహణ పనులు చేపట్టకపోవడం వల్ల లోహపు తీగలు, ఇతర భాగాలు బలహీనపడి ఉండవచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
రాయలసీమ ప్రాంతానికి పోతిరెడ్డిపాడు వ్యవస్థ ద్వారా విడుదలయ్యే నీటిని నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషించే ఈ రెగ్యులేటర్ గేట్ల పరిస్థితి, నిర్వహణపై ఈ ఘటన ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. తీగ తెగిపోవడానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి అధికారులు దెబ్బతిన్న గేటును, దానిని పైకి లేపే యంత్రాంగాన్ని (lifting mechanism) పరిశీలించనున్నారు.
ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు మరమ్మతుల కోసం 46 లక్షలు మంజూరు చేసింది. వీటితో గేట్ల మరమ్మతులు చేపట్టారు. మెకానిక్ను పిలిపించి త్వరలోనే 9వ గేట్కు కొత్త రోప్ను అమరుస్తామని పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యూలేటర్ ఏఈ విష్ణువర్థన్రెడ్డి తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు.
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