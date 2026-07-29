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ఇంటిపైనే సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి - లక్ష్యం చేరుకునేందుకు అధికారుల ప్రణాళికలు

ఇంటి రూఫ్​ టాప్​పై సోలార్​ ప్లాంట్​కు కేంద్ర ప్రభుత్వం తోడ్పాటు - ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కోటి కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చే లక్ష్యం - ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు రాయితీలు, మిగిలిన కరెంటును విక్రయించుకునే వెసలుబాటు

పీఎం సూర్య ఘర్​తో ఇంటి పైకప్పు పై సోలార్ ప్లాంట్​ ఏర్పాటు
Rooftop Solar Panel Palnt Installation (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 5:32 PM IST

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Rooftop Solar Panel Palnt Install : సహజ వనరుల నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే సౌర విద్యుత్తు పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని కలిగించదు. దీంతో పాటు కరెంటు బిల్లుల భారాన్ని తగ్గించడంలోనూ ఇది సహాయపడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో, గృహ వినియోగదారులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ప్రధాన మంత్రి సూర్య ఘర్ ముఫ్త్​ బిజిలీ యోజన' (పీఎంఎస్​జీఎంబీవై)ను అమలు చేస్తోంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక పథకం 2024 ఫిబ్రవరి 13న ప్రారంభమైంది. ప్రభుత్వం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒక కోటి కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనికి వచ్చే సంవత్సరం మార్చి 31 వరకు అవకాశం ఉంది.

ప్రతి నెలా 360 యూనిట్ల ఉత్పత్తి : ఈ పథకం ద్వారా, గృహ వినియోగదారులు తమ ఇంటి పైకప్పులపై సోలార్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసుకొని, ప్రతి నెలకు 360 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. వారు ఈ కరెంటు ఉత్పత్తిని సొంత అవసరాలకు వినియోగించడమే కాకుండా మిగులు విద్యుత్‌ను విక్రయించడానికీ అవకాశం కల్పించారు. దీని ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణలో కూడా భాగస్వాములు కావొచ్చు.

ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఏర్పాటు : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో, నిర్దేశిత లక్ష్యాలను సాధించేందుకు ఉత్తర తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ(ఎన్​పీడీసీఎల్), తెలంగాణ రాష్ట్ర పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ(రెడ్కో) సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయి. కరీంనగర్, పెద్దపల్లి జగిత్యాల జిల్లాలు సోలార్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటులో వేగంగా పురోగతి సాధిస్తుండగా, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వెనుకబడి ఉంది. ఈ విషయంలో అధికారులు ప్రత్యేక చొరవ చూపాల్సిన అవసరం ఉంది.

సబ్సిడీల ద్వారా ప్రోత్సాహకాలు : ఈ పథకం కింద వివిధ రకాల రాయితీలు లభిస్తాయి. 1 కిలోవాట్ యూనిట్​ ప్లాంట్‌ ఏర్పాటుపైన రూ.30 వేలు, 2 కిలోవాట్​ ప్లాంట్‌కు రూ.60వేలు అందిస్తున్నారు. 3 కిలోవాట్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న ప్లాంట్ల కోసం రూ.78వేల వరకు సబ్సిడీ వర్తిస్తుంది. ఈ రాయితీ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం నేరుగా వినియోగదారుని ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. ఈ పథకానికి సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటుకు అనువైన ఇంటి రూఫ్​ టాప్​ ఉన్న వారిని అర్హులుగా నిర్ణయించారు.

పూచీకత్తు లేకుండా రుణ సదుపాయం : ఉత్పత్తయిన సౌర విద్యుత్తును ఇంటి అవసరాలకు వినియోగించగా మిగిలిన కరెంటును గ్రిడ్‌కు సరఫరా చేయొచ్చు. నెట్ మీటరింగ్ విధానం ద్వారా డిస్కమ్ నుంచి అదనపు ఆదాయాన్ని పొందొచ్చు. జాతీయ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవడం వల్ల, 3 కిలోవాట్ల వరకు సామర్థ్యం గల సోలార్​ పవర్ ప్లాంట్​ ఏర్పాటుకు ఎటువంటి పూచీకత్తు అవసరం లేకుండానే రుణ సదుపాయం లభిస్తుంది. దీనిపై ఆసక్తి గల వ్యక్తులకు సలహాలు అందించడానికి తాము అందుబాటులో ఉంటామని టీజీ రెడ్కో ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లా మేనేజర్ డి. మనోహర్ తెలిపారు.

"మా ఇంటికి ఒక్కో నెలకు 250 యూనిట్ల చొప్పున కరెంటు అవసరమయ్యేది. ఇప్పుడు ఇంటి పైకప్పుపై 3 కిలోవాట్ల సోలార్ ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత, మాకు 110 యూనిట్ల విద్యుత్ అదనంగా మిగులుతోంది. విద్యుత్ శాఖ ఒక్కో యూనిట్‌కు రూ.3.40 చొప్పున చెల్లిస్తోంది. ఈ మొత్తాన్ని నేరుగా నా బ్యాంక్ అకౌంట్​లో జమ చేస్తోంది" - సందుపట్ల లక్ష్మారెడ్డి, లబ్ధిదారుడు, ఎల్లారెడ్డిపేట

రూఫ్​టాప్ సోలార్ ద్వారా విద్యుత్తు ఆదా ఇలా
సోలార్ సామర్థ్యం (కిలోవాట్) 123
వార్షిక ఆదా (రూపాయల్లో) 523215,93627,960
పెట్టుబడి తిరిగిపొందే కాలం (ఏళ్లల్లో)96-75.5

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పీఎం సూర్య ఘర్​ పథకంలో రాయితీలు
PM SURYA GHAR MUFT BIJLI YOJANA

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