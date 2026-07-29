ఇంటిపైనే సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి - లక్ష్యం చేరుకునేందుకు అధికారుల ప్రణాళికలు
ఇంటి రూఫ్ టాప్పై సోలార్ ప్లాంట్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం తోడ్పాటు - ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కోటి కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చే లక్ష్యం - ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు రాయితీలు, మిగిలిన కరెంటును విక్రయించుకునే వెసలుబాటు
Published : July 29, 2026 at 5:32 PM IST
Rooftop Solar Panel Palnt Install : సహజ వనరుల నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే సౌర విద్యుత్తు పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని కలిగించదు. దీంతో పాటు కరెంటు బిల్లుల భారాన్ని తగ్గించడంలోనూ ఇది సహాయపడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో, గృహ వినియోగదారులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ప్రధాన మంత్రి సూర్య ఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన' (పీఎంఎస్జీఎంబీవై)ను అమలు చేస్తోంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక పథకం 2024 ఫిబ్రవరి 13న ప్రారంభమైంది. ప్రభుత్వం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒక కోటి కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనికి వచ్చే సంవత్సరం మార్చి 31 వరకు అవకాశం ఉంది.
ప్రతి నెలా 360 యూనిట్ల ఉత్పత్తి : ఈ పథకం ద్వారా, గృహ వినియోగదారులు తమ ఇంటి పైకప్పులపై సోలార్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసుకొని, ప్రతి నెలకు 360 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. వారు ఈ కరెంటు ఉత్పత్తిని సొంత అవసరాలకు వినియోగించడమే కాకుండా మిగులు విద్యుత్ను విక్రయించడానికీ అవకాశం కల్పించారు. దీని ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణలో కూడా భాగస్వాములు కావొచ్చు.
ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఏర్పాటు : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో, నిర్దేశిత లక్ష్యాలను సాధించేందుకు ఉత్తర తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ(ఎన్పీడీసీఎల్), తెలంగాణ రాష్ట్ర పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ(రెడ్కో) సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయి. కరీంనగర్, పెద్దపల్లి జగిత్యాల జిల్లాలు సోలార్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటులో వేగంగా పురోగతి సాధిస్తుండగా, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వెనుకబడి ఉంది. ఈ విషయంలో అధికారులు ప్రత్యేక చొరవ చూపాల్సిన అవసరం ఉంది.
సబ్సిడీల ద్వారా ప్రోత్సాహకాలు : ఈ పథకం కింద వివిధ రకాల రాయితీలు లభిస్తాయి. 1 కిలోవాట్ యూనిట్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుపైన రూ.30 వేలు, 2 కిలోవాట్ ప్లాంట్కు రూ.60వేలు అందిస్తున్నారు. 3 కిలోవాట్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న ప్లాంట్ల కోసం రూ.78వేల వరకు సబ్సిడీ వర్తిస్తుంది. ఈ రాయితీ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం నేరుగా వినియోగదారుని ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. ఈ పథకానికి సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటుకు అనువైన ఇంటి రూఫ్ టాప్ ఉన్న వారిని అర్హులుగా నిర్ణయించారు.
పూచీకత్తు లేకుండా రుణ సదుపాయం : ఉత్పత్తయిన సౌర విద్యుత్తును ఇంటి అవసరాలకు వినియోగించగా మిగిలిన కరెంటును గ్రిడ్కు సరఫరా చేయొచ్చు. నెట్ మీటరింగ్ విధానం ద్వారా డిస్కమ్ నుంచి అదనపు ఆదాయాన్ని పొందొచ్చు. జాతీయ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవడం వల్ల, 3 కిలోవాట్ల వరకు సామర్థ్యం గల సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు ఎటువంటి పూచీకత్తు అవసరం లేకుండానే రుణ సదుపాయం లభిస్తుంది. దీనిపై ఆసక్తి గల వ్యక్తులకు సలహాలు అందించడానికి తాము అందుబాటులో ఉంటామని టీజీ రెడ్కో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా మేనేజర్ డి. మనోహర్ తెలిపారు.
"మా ఇంటికి ఒక్కో నెలకు 250 యూనిట్ల చొప్పున కరెంటు అవసరమయ్యేది. ఇప్పుడు ఇంటి పైకప్పుపై 3 కిలోవాట్ల సోలార్ ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత, మాకు 110 యూనిట్ల విద్యుత్ అదనంగా మిగులుతోంది. విద్యుత్ శాఖ ఒక్కో యూనిట్కు రూ.3.40 చొప్పున చెల్లిస్తోంది. ఈ మొత్తాన్ని నేరుగా నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో జమ చేస్తోంది" - సందుపట్ల లక్ష్మారెడ్డి, లబ్ధిదారుడు, ఎల్లారెడ్డిపేట
|రూఫ్టాప్ సోలార్ ద్వారా విద్యుత్తు ఆదా ఇలా
|సోలార్ సామర్థ్యం (కిలోవాట్)
|1
|2
|3
|వార్షిక ఆదా (రూపాయల్లో)
|5232
|15,936
|27,960
|పెట్టుబడి తిరిగిపొందే కాలం (ఏళ్లల్లో)
|9
|6-7
|5.5
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