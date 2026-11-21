డబ్బుల్లేక ఇంటి నిర్మాణం మధ్యలో ఆపేశారా? - ఈ పథకానికి అప్లై చేస్తే రూ.2 లక్షల సాయం
Indiramma Roof Replacement Scheme: సొంతంగా ఇంటి నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించి మధ్యలో ఆగిపోయిన వాటి కోసం ప్రభుత్వం రూఫ్ రీప్లేస్మెంట్ పథకం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా లబ్ధిదారులకు రూ.2 లక్షలు అందుతాయి.
Published : November 21, 2026 at 1:39 PM IST
సొంతంగా ఇళ్లు నిర్మించుకోవాలని పనులు మొదలుపెట్టి, మధ్యలోనే నిలిపేసిన వారికి ఆర్థిక సహాయం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద రూఫ్ రీప్లేస్మెంట్ పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా ఎల్-3 కేటగిరీలో ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరైన వారి కోసం ఉద్దేశించిన ఈ పథకం ద్వారా రూఫ్ స్లాబ్ వేయడం, ప్లాస్టరింగ్ లాంటి మిగిలిన పనులు పూర్తి చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం రూ.2 లక్షలు మంజూరు చేయనుంది. లబ్ధిదారులు ఈ పథకాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని హౌసింగ్ బోర్డు అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ నెల చివరి వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ
గత కొన్ని రోజుల నుంచి గ్రామాల్లో పంచాయతీ కార్యదర్శులు, మున్సిపాలిటీల్లో వార్డు ఆఫీసర్లు ఈ పథకం ద్వారా అసంపూర్తి ఇళ్ల నిర్మాణదారుల నుంచి దరఖాస్తులను సేకరిస్తున్నారు. వాస్తవానికి గడువు శుక్రవారంతో ముగిసింది. కానీ ఇంకా ఎవరైనా లబ్ధిదారులు మిగిలి ఉంటే వారు ఈ నెలాఖరు వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఎల్-3 కేటగిరీ పరిధిలోకి వచ్చే వారు, బిల్లులు అందక మధ్యలో నిర్మాణ పనులు ఆపేసిన వారు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు.
జిగిత్యాల జిల్లాలో ఇదీ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పురోగతి
జగిత్యాల జిల్లాలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద 12,629 మందికి మంజూరు పత్రాలు అందజేశారు. 9,102 ఇళ్లకు సంబంధించి మార్క్ అవుట్ కూడా ఇచ్చారు. ఇందులో ఇప్పటి వరకు 3,091 మంది లబ్ధిదారులు గృహ ప్రవేశాలు సైతం పూర్తి చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం 4,037 ఇళ్లు రూఫ్ దశలో ఉన్నాయి. 396 ఇళ్లు గోడల దశలో, 700 ఇళ్లు బేస్మెంట్ దశలో ఉన్నాయి. తొందరలోనే మరిన్ని గృహప్రవేశాలు జరిగేలా తగు చర్యలు తీసుకుంటామని జిల్లా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ భాస్కర్ తెలిపారు.
ప్రతి నియోజకవర్గానికి 500 ఇళ్లు మంజూరు
రూఫ్ పనఃప్రారంభంలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు 24,298 మంది లబ్ధిదారుల ఇళ్లను గెజిటెడ్ స్థాయి అధికారులు సర్వే పూర్తి చేశారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 2006 నుంచి 2013 మధ్య కాలంలో పాత ఇందిరమ్మ గృహ నిర్మాణ పథకం కింద మంజూరైన 4.52 లక్షల ఇళ్లు పలు కారణాలతో అసంపూర్తిగా ఆగిపోయాయని అధికారులు గతంలోనే గుర్తించారు. అలాగే రాష్ట్రంలో గృహలక్ష్మి పథకం కింద 2023లో 9,741 ఇళ్ల నిర్మాణం ప్రారంభించినా ఈ పథకాన్ని మధ్యలోనే నిలిపేయడంతో చాలా వరకు ఇళ్ల పనులు అసంపూర్తిగా మిగిలిపోయాయి. కొన్ని ఇళ్లు పునాది, గోడల దశలోనే ఉండగా, మరికొన్నింటికి రేకులు, రాతి పలకలతో పైకప్పులు వేశారు.
ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వీటిని ఇందిరమ్మ ఇళ్లు రెండో దశలో భాగంగా స్లాబులు వేసుకొని పూర్తి చేసేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ పథకంలో భాగంగా 48,590 ఇళ్లను మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధి మినహా ప్రతి నియోజకవర్గానికి 500 ఇళ్ల చొప్పున మంజూరు చేసింది. ఈ పథకం కోసం రూ.1,400 కోట్ల నిధులను కూడా కేటాయించింది.
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