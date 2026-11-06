అనకాపల్లి జిల్లాలో పోలింగ్ బహిష్కరణ - కేవలం 2 ఓట్లు నమోదు!
Rongalivanipalem Villagers Boycott Elections: అనకాపల్లి జిల్లా రొంగలివానిపాలెంలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలను గ్రామస్థులు బహిష్కరించారు. 820 మంది ఓటర్లు పోలింగ్ బూత్కి రాకుండా నిరసన తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:06 AM IST
పంచాయతీ రిజర్వేషన్ మార్పును నిరసిస్తూ అనకాపల్లి మండలం రొంగలివానిపాలెం గ్రామస్థులు గురువారం జరిగిన జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలను పూర్తిగా బహిష్కరించారు. అధికారుల సంప్రదింపులు విఫలం కావడంతో సాయంత్రానికి పోలింగ్ ముగిసే సమయానికి ఆ బూత్లో కేవలం 2 ఓట్లు మాత్రమే నమోదయ్యాయి.
గ్రామంలో మొత్తం 820 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. రాబోయే పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇక్కడి సర్పంచి స్థానాన్ని తొలుత బీసీ మహిళకు కేటాయించారు. అయితే, తుది జాబితాలో దీనిని ఎస్సీ మహిళకు మారుస్తూ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గ్రామంలో ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన జనాభా అత్యల్పంగా ఉన్నప్పటికీ, ఏకపక్షంగా రిజర్వేషన్ మార్చడంపై గ్రామస్థులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న వర్గానికి రిజర్వేషన్ కల్పించడం ఏమిటని ప్రశ్నిస్తూ, తమకు న్యాయం జరిగే వరకు ఓటు వేసేది లేదని గ్రామ ప్రజలంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చి తీర్మానించారు.
ఒక్కరు కూడా బూత్ వైపు: ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభమైనప్పటికీ ఓటు వేసేందుకు ఒక్కరు కూడా బూత్ వైపు రాలేదు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు పోలింగ్ కేంద్రం పూర్తిగా వెలవెలబోయింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఎంపీడీవో, స్థానిక అధికారులు గ్రామానికి చేరుకుని నిరసనకారులతో చర్చలు జరిపారు. ఎన్నికలను బహిష్కరించడం సరైన పద్ధతి కాదని, రిజర్వేషన్ల అంశంపై ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చని నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.
కేవలం 2 ఓట్లు నమోదు: అయినప్పటికీ గ్రామస్థులు తమ నిర్ణయానికే కట్టుబడ్డారు. పంచాయతీ రిజర్వేషన్ మార్చాలంటూ పోలింగ్ కేంద్రం వెలుపల నినాదాలు చేశారు. దీంతో 800 మందికి పైగా ఓటర్లు పోలింగ్కు దూరంగా ఉండి నిరసన తెలపగా, కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. రిజర్వేషన్ వివాదంతో ప్రాదేశిక ఎన్నికలను ఒక గ్రామమంతా ఏకగ్రీవంగా బహిష్కరించడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు పోలింగ్ కేంద్రం మార్పును నిరసిస్తూ తిరుపతి జిల్లా తొట్టంబేడు మండలంలోని పిల్లడు పంచాయతీ పరిధిలో ఓటర్లు భగ్గుమన్నారు. తాము ఓటు హక్కును వినియోగించుకోబోమంటూ ఎన్నికలను బహిష్కరించి ఆందోళనకు దిగారు. గ్రామ పరిధిలోని మామిడిగుంట ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన స్థానికులు ఎప్పటి నుంచో తమ సమీపంలో ఉన్న పిల్లమేడు పోలింగ్ కేంద్రంలోనే ఓట్లు వేస్తున్నారు.
అయితే, ఈసారి అధికారులు అనూహ్యంగా వారి ఓట్లను దయనేడు కేంద్రానికి మార్చారు. ఈ నిర్ణయాన్ని కాలనీవాసులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. కొత్తగా కేటాయించిన పోలింగ్ కేంద్రం తమకు చాలా దూరంగా ఉందని, అంత దూరం వెళ్లి ఓటు వేయడం మహిళలు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు ఇబ్బందిగా మారుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమకు పాత కేంద్రంలోనే ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించాలని, లేనిపక్షంలో పోలింగ్కు దూరంగా ఉంటామని భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు. గ్రామస్థుల ఆందోళనతో ఎన్నికల అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆర్డీవో భానుప్రకాష్ రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని నిరసనకారులతో స్వయంగా చర్చలు జరిపారు.
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