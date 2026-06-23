కుటుంబంలో పెరుగుతున్న కలహాలు - 'సమాన ఈఐతోనే సరైన జీవనం' అంటున్న మానసిక నిపుణులు
వ్యక్తిగత ప్రశ్నలకు 160 పాయింట్లు వస్తే అద్భుతం - ఈఐ తేడాలతో సతమతం - పిల్లల విషయంలో ప్రధానంగా కలహాలు - వీటిని పాటిస్తే బాగుంటుందని సూచిస్తున్న నిపుణులు -
Published : June 23, 2026 at 11:19 AM IST
Role Of Emotional Intelligence In Between Couple : మారుతున్న కాలంలో భార్యాభర్తల జీవితాల్లో ఎన్నో కలహాలు వస్తున్నాయి. చిన్న చిన్న విషయాలకే భేదాభిప్రాయాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఫలితంగా 'ఇక నీతో నేను ఉండలేను' అంటూ కోర్టు మెట్లు ఎక్కుతున్నారు. దాంతో పిల్లల పరిస్థితి అయోమయంగా మారుతోంది. ఇదంతా 'ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్- ఈఐ' స్థాయిల లోపమేనని నిపుణులు అంటున్నారు. దంపతులిద్దరూ పరస్పరం గౌరవం ఇచ్చుకుంటూ వారి అభిప్రాయాలకు విలువనిస్తే ఏ బంధంలోనూ గొడవలు రావని అంటున్నారు. మరి ఈఐ అంటే ఏంటి? దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం.
ఈఐ తేడాలతో సతమతం : ఈఐ స్థాయిలు సమానంగా లేకపోవటం వల్ల ఒకరు తీసుకున్న నిర్ణయాలను మరొకరు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో 'నన్ను అర్థం చేసుకోట్లేదు' అనే ధోరణిలోకి వెళ్లిపోయి ఒత్తిడికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని సైకలాజిస్టులు చెబుతున్నారు. వారి వద్దకు వచ్చే కేసులన్నీ ఈ విధంగానే ఉంటున్నాయని వారు అంటున్నారు. ఇలా ఈఐ మ్యాచ్ కాకపోతే రోజువారి చేసే పనుల్లో సమస్యలు వస్తాయని, అలాగే ఉద్యోగ జీవితంలోనూ గందరగోళంగా ఉంటుందని మానసిక నిపుణులు అంటున్నారు.
పిల్లల విషయంలో ప్రధానంగా కలహాలు : ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. దీనివల్ల వారి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంతో పిల్లల్ని సరిగ్గా పట్టించుకోవటం లేదు. ఎంతలా అంటే స్కూల్కు ప్రిన్సిపల్ పిలిచి 'మీ అబ్బాయి సరిగ్గా చదవటం లేదు' అని చెప్పేవరకు. అప్పుడే వారు ప్రవర్తనలో తేడా వచ్చిందని గుర్తిస్తున్నారు. అప్పుడు కూడా ఇదంతా నీ వల్లే జరిగిందని ఒకరిపై ఒకరు నిందలు వేసుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంలో వారి ఈఐ స్థాయిలు సమానంగా లేవని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఒకవేళ సమానంగా ఉంటే ఈ పరిస్థితిలో ప్రశాంతంగా కూర్చొని పిల్లల విషయాల్లో చేసిన పొరపాట్లను తెలుసుకుని అవి మళ్లీ తలేత్తకుండా చూసేవాళ్లు. కానీ అవి ఏం పట్టించుకోకుండా ఏళ్లుగా కలహాలతోనే కాపురాన్ని నెట్టుకొస్తున్నారు.
160 పాయింట్లు వస్తే అద్భుతం : ప్రతి ఒక్కరికీ ఐక్యూ లాగానే ఈఐ ఉంటుంది. ఈఐ వల్ల బంధం బలంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడిప్పుడే కొంతమంది దీనిని అర్థం చేసుకొని పరిష్కారం కోసం మానసిక నిపుణులను సంప్రదిస్తున్నారు. వారు మొదట దంపతులిద్దర్నీ పలు ప్రశ్నలు వేస్తారు. భార్యాభర్తలు చెప్పే సమాధానాలను బట్టి కొన్ని పాయింట్లు ఇస్తారు. ఈ ప్రశ్నలకు వారికి 160 పాయింట్లు వస్తే అద్భుతమని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. కానీ చాలా మందికి 91 నుంచి 110 వరకు పాయింట్లు వస్తున్నాయని నిపుణులు తెలిపారు.
ఇలా చేయటం వల్ల ఫలితం పాజిటివ్గా : ఈఐ లేదా ఈక్యూ సమానంగా ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవటం పెద్ద సవాలుతో కూడుకున్న విషయమని మానసిక నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే వారిని సంప్రదించినప్పుడు వ్యక్తిగతంగా అంచనా వేశాకే గుర్తించగలుగుతున్నాం అని అంటున్నారు.
- వారి ఈఐ స్థాయిలు సమానంగా లేవని గుర్తించాక ఎదుటివారు ఇబ్బందిపడకుండా సున్నితంగా వ్యవహరించాలి. పరస్పరం గౌరవం ఇచ్చుకోవాలి.
- ఎదుటివారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పటం చాలా ముఖ్యం. అదే విధంగా వారు చెప్పే మాటల్ని కూడా అంతే ఓపికగా వినాలి.
- భార్యాభర్తలు ఇద్దరు బాగోగుల్ని తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే వారు ఒకరికొకరు స్పెషల్ అనేలా ప్రవర్తించాలి.
- అంతా ఓకేనా, బాగుంది, బాగా చేశావ్, ‘థాంక్యూ’ వంటి పాజిటివ్ వైబ్స్ వచ్చేలా తరచూ గ్రీట్ చేసుకోవాలి.
కొత్త జంటలకు ఎందుకంత తొందర - ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కోలా?
బంధాలు నేర్పే బడి వచ్చేసింది - ఇక ఆన్లైన్ విధానంలోనూ షురూ -