కరీంనగర్‌లో నగల దుకాణం దోపిడీ కేసు - ముగ్గురిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

కరీంనగర్‌లో దోపిడీకి రెండు నెలల క్రితమే రెక్కీ - తెలంగాణలో ఇలాంటి దోపిడీ జరగడం ఇదే మొదటిసారి - మొత్తం 161 తులాల బంగారం చోరీ చేసినట్లు తెలిపిన సీపీ ఆలం

PMJ JEWELRY ROBBERY CASE UPDATE
కరీంనగర్​ సీపీ గౌష ఆలం (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 12:24 PM IST

Karimnagar PMJ Jewelry Robbery Case Update : కరీంనగర్‌లోని పీఎమ్​జే జువెల్లరీ దుకాణం దోపిడీ కేసులో ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు సీపీ గౌస్ ఆలం వెల్లడించారు. ఈ ఘటనలో మొత్తం 161 తులాల బంగారం (112 క్యారెట్ల వజ్రాభరణాలు) చోరీ చేశారని తెలిపారు. ఈ మేరకు మీడియా సమావేశం నిర్వహించి వివరాలను వెల్లడించారు.

బంగారం వ్యాపారితో పాటు నిందితులను అరెస్టు చేశామన్న సీపీ, దోపిడీ తర్వాత రైలు, బస్సు ద్వారా తప్పించుకునేందుకు యత్నించినట్లు తెలిపారు. ఈ దోపిడీ కేసులో సుబోధ్‌ సింగ్‌ అనే వ్యక్తిని ప్రధాన నిందితుడిగా గుర్తించామన్నారు. కరీంనగర్‌లో దోపిడీ చేయడానికి రెండు నెలల క్రితమే, 4 ప్రాంతాల్లో రెక్కీ నిర్వహించారని తెలిపారు.

