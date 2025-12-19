పట్టపగలే బ్యాంకు దోపిడీకి యత్నం - తుపాకులతో బెదిరించి దుండగులు హల్చల్!
సిబ్బంది అలారం బటన్ నొక్కడంతో భయంతో దుండగుల పరారీ - సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా దుండగులకోసం గాలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 10:47 AM IST
Robbery Attempt at Canara Bank in Anakapalli District : ఓ వైపు ఆన్లైన్ మోసాలు, మరోపైపు దుండగుల దోపిడీలతో సామాన్య ప్రజలు భయపడుతున్నారు. పట్టపగలే బ్యాంకుల్లో దోపిడీ చేసిన ఘటనలు ఎన్నో జరిగాయి. తాజాగా ఇలాంటి సంఘటనే అనకాపల్లిలో చోటు చేసుకుంది. సమయం చూస్తే మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలు అయ్యింది. బ్యాంకు సిబ్బంది అప్పుడే లంచ్ చేసి వారి సీట్లలోకి వస్తున్నారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో నలుగురు దుండగులు కెనరా బ్యాంకులోకి ప్రవేశించారు. బ్యాంకులో దుండగులు దోపిడీకి ప్రయత్నించగా బ్యాంకు మేనేజర్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించారు. దాంతో వారు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. అసలేం జరిగిందంటే? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
వివరాల్లోకి వెళ్తే : అనకాపల్లిలోని రింగ్రోడ్డులోని కెనరా బ్యాంకు వద్దకు పట్టపగలే దుండగులు దోపిడీకి వచ్చి హల్చల్ చేశారు. బ్యాంకు ఉద్యోగులు లంచ్ చేసి అప్పుడే వచ్చారు. బ్యాంకు వద్దకు గురువారం మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలు అవుతుంది. మూడు వాహనాల్లో ఏడుగురు వ్యక్తులు వచ్చారు. వీరిలో నలుగురు బ్యాంకు లోపలికి ప్రవేశించారు. మరో ముగ్గురు బయట ఉన్నారు. 25 నుంచి 35 ఏళ్ల వయసు ఉన్న వీరిలో ముగ్గురు కెనరా బ్యాంకు బయటే ఉన్నారు. మిగతా నలుగురు బ్యాంకులోకి ప్రవేశించారు.
తుపాకులతో బెదిరించి : దుండగులు వారి వద్ద ఉన్న తుపాకులతో ఖాతాదారులను, క్యాషియర్ను బెదిరించారు. ఈ సమయంలో బ్యాంకులో 10 మంది వరకు కస్టమర్లు ఉన్నారు. ఇద్దరు దుండగులు ఖాతాదారులను బెదిరించారు. మరో వ్యక్తి క్యాషియర్ కాలర్ పట్టుకుని లాగాడు. అతనికి తుపాకీ చూపించి భయపెట్టాడు. ఇదే సమయంలోనే మహిళా మేనేజర్ క్యాబిన్లోకి మరో వ్యక్తి వెళ్లాడు. తనకు డబ్బులు ఇవ్వాలంటూ మహిళా మేనేజర్కి గన్ చూపించి బెదిరించాడు. మేనేజర్ను బెదిరించాడు. లోపల గదిలో ఉన్న సిబ్బంది అలారం బటన్ నొక్కారు. ఆ అలారం పెద్ద శబ్దం వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు వస్తున్నారనే భయంతో దుండగులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఈ సంఘటన అనకాపల్లి జిల్లాలో తీవ్ర కలకాలం సృష్టించింది. దుండగులు పట్టపగలే బ్యాంకులోకి ప్రవేశించి, దోపిడీకి యత్నించడంతో కస్టమర్లు, బ్యాంకు సిబ్బంది తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.
ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు :
దీనిపై బ్యాంకు మేనేజర్ సౌజన్య పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అదనపు ఎస్పీ (క్రైం) మోహనరావు, పట్టణ ఎస్సై భాస్కరరావు సంఘటనా స్థలానికి వచ్చారు. పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. క్లూస్టీం వేలిముద్రలను సేకరించారు. దుండుగులు ఎలాంటి మాస్కులు ధరించకుండానే బ్యాంకులోకి ప్రవేశించారు. సీసీటీవీ పుటేజీలో ముఖాలు స్పష్టంగా కనిపించాయి. ఈ ఫుటేజ్ ఆధారంగా దుండగుల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సుమారు 15 నిమిషాల పాటు బ్యాంకులో ఉన్న దుండగులు దోపిడీకి యత్నించారు. అనకాపల్లి పట్టణ పోలీసులు దీనిపై కేసు నమోదు చేశారు. దుండగులు తెచ్చినవి డమ్మీ తుపాకులా, నిజమైనవా అన్నదానిపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
