సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీరు ఇంట్లో దోపిడీ - రూ.60లక్షల విలువైన నగలు ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు
అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లు కోయనగర్లో ఇద్దరు దోపిడీ దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీరు ఇంటిలోకి ముసుగులతో చొరబడి రూ.60 లక్షల విలువ చేసే బంగారు నగలు, 2 లక్షల నగదు ఎత్తుకెళ్లారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 11:37 AM IST
Robbery at Software Engineer House : తాగునీరు కావాలంటూ ఇంటి తలుపు తట్టిన ఇద్దరు దుండగులు లోపలికి చొరబడి కుటుంబాన్ని కత్తులతో బెదిరించి రూ.60 లక్షల విలువైన నగలు, నగదును దోచుకెళ్లిన ఘటన అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లులో కలకలం రేపింది. పసిపాప మెడపై కత్తి పెట్టి బెదిరించడం, మహిళపై దాడి చేసి బీరువాలు తెరిపించడం స్థానికులను భయాందోళనకు గురిచేసింది.
అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లు కోయనగర్లో ఇద్దరు దోపిడీ దొంగలు సోమవారం బీభత్సం సృష్టించారు. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీరు మనోజ్ కుమార్ ఇంటిలోకి ముసుగులతో చొరబడి దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. మనోజ్ కుమార్ మూడు రోజుల క్రితం హైదరాబాద్కు వెళ్లగా, ఇంట్లో ఆయన తల్లి, భార్య నివేదిత, పసిపాప మాత్రమే ఉన్నారు. ఈ అవకాశాన్ని గమనించిన ఇద్దరు దుండగులు ముఖాలకు ముసుగులు ధరించి ఇంటి వద్దకు వచ్చారు. దొంగలు ఆ ఇంటి వద్దకు వచ్చి తాగునీటి నెపంతో లోపలికి చొరబడ్డారు. కేకలు పెడితే చంపేస్తామంటూ కత్తితో బెదిరించారని మనోజర్ కుమార్ భార్య నివేదిత తెలిపారు. ఇద్దరిలో ఒకరు ఆమెను కత్తితో గాయపరిచారన్నారు. బంగారు, డబ్బు ఇవ్వకుంటే పసిపాపను చంపేస్తామంటూ మరో దొంగ పాప మెడపై కత్తి ఉంచాడని అన్నారు. ఇంజినీరు తల్లిని ఒక గదిలో బంధించి గడియ పెట్టారు.
"కేకలు పెడితే చంపేస్తామంటూ కత్తులతో బెదిరించి నన్ను గాయపరిచారు. మరో దుండగుడు పసిపాప మెడపై కత్తి ఉంచి బంగారం, డబ్బు ఇవ్వకపోతే చిన్నారిని చంపేస్తామని బెదిరించారు. బీరువాలు తెరిపించి నగలు, నగదు తీసుకుని వెళ్లిపోయారు” – నివేదిత, బాధితురాలు
క్లూస్ టీం, డాగ్ స్క్వాడ్తో దర్యాప్తు: దుండగులు నివేదిత మెడలోని బంగారు గొలుసు, కమ్మలను లాక్కున్నారు. అనంతరం ఆమె చేతనే బీరువాలు తెరిపించి అందులోని రూ.60 లక్షలు విలువ చేసే బంగారు నగలు, రూ.2 లక్షల నగదు తీసుకుని పరారయ్యారు. మొత్తం దోచుకెళ్లిన ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.62 లక్షలు ఉంటుందని బాధితులు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న కసాపురం ఎస్సై వెంకటస్వామి ఘటనాస్థలికి చేరుకుని వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతపురం నుంచి క్లూస్టీం, డాగ్ స్క్వాడ్ను రప్పించి కేసు నమోదు చేశారు. దుండగుల కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
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