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సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో దొంగల బీభత్సం - దుండగులపై 9 రౌండ్ల కాల్పులు

చెంగల్‌పట్టు నుంచి కాకినాడ వెళ్తున్న రైలులో చోరీకి యత్నించిన దొంగలు - నిద్రిస్తున్న ప్రయాణికులు నుంచి ఆభరణాలు లాక్కునే ప్రయత్నం - దోపిడీ దొంగలపై కాల్పులు జరిపిన రైల్వే పోలీసులు

Theft On Circar Express
Theft On Circar Express (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 9:29 AM IST

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Theft On Circar Express : రైళ్లలో ప్రయాణికుల భద్రతపై మరోసారి ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. తమిళనాడులోని చెంగల్‌పట్టు నుంచి కాకినాడ పోర్ట్‌కు వెళుతున్న సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత దొంగలు చోరీకి పాల్పడడం కలకలం రేపింది. బాపట్ల శివారు నల్లమడ వాగు రైల్వే వంతెన సమీపంలో జరిగిన ఈ ఘటనలో నిద్రిస్తున్న మహిళల మెడల నుంచి బంగారు ఆభరణాలను అపహరించి పరారయ్యారు.

సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో దొంగల బీభత్సం - దుండగులపై 9 రౌండ్ల కాల్పులు (ETV Bharat)

నిద్రలోనే నగల అపహరణ : రాత్రి 1.15 గంటల సమయంలో ఎస్-3, ఎస్-6 బోగీల్లో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు మహిళల నుంచి సుమారు ఏడు సవర్ల బంగారు ఆభరణాలను దుండగులు దోచుకెళ్లారు. బాధితులు గమనించడంతో చైన్ లాగి రైలును నిలిపివేశారు. అప్పటికే దొంగలు రైలు దిగి పొలాల మార్గంలో బాపట్ల-గుంటూరు రహదారి వైపు పారిపోయారు.

ఆరుగురు ముఠా సభ్యులపై అనుమానం : రైలులో ఎస్కార్ట్ విధుల్లో ఉన్న రైల్వే పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమై దుండగులను వెంబడించారు. పారిపోతున్న వారిని ఆపేందుకు మొత్తం తొమ్మిది రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. అయినప్పటికీ నిందితులు చీకటిని ఆసరాగా చేసుకుని తప్పించుకున్నట్లు సమాచారం. అప్పికట్ల-బత్తిపూడి గ్రామాల పరిసర పొలాల్లో పోలీసులు విస్తృత గాలింపు చేపట్టారు.ఈ ఘటనలో ఆరుగురు సభ్యులతో కూడిన దొంగల ముఠా పాల్గొన్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే జిల్లా ఎస్పీ ఉమామహేశ్వరరావు గ్రామీణ పోలీసులను అప్రమత్తం చేసి గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. రైల్వే పోలీసులు, స్థానిక పోలీసులు సంయుక్తంగా విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.

రెండు నెలల్లో మూడో ఘటన : బాపట్ల పరిసర ప్రాంతాల్లో రైళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని వరుసగా జరుగుతున్న చోరీలు ప్రయాణికులను భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి. గత ఏప్రిల్ 19వ తేదీన అప్పికట్ల సమీపంలో బెంగళూరు-నర్సాపూర్ వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో నిద్రిస్తున్న మహిళల నుంచి సుమారు 130 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను దొంగలు అపహరించారు. మూడు వారాల క్రితం గుంటూరు జిల్లా నిడుబ్రోలు సమీపంలో సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థను టాంపరింగ్ చేసి చోరీకి యత్నించిన ఘటన కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ సమయంలో కూడా రైల్వే పోలీసులు ఆరు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపినా దుండగులను పట్టుకోలేకపోయారు. కేవలం 20 కిలోమీటర్ల పరిధిలో రెండు నెలల్లో మూడు ఘటనలు చోటుచేసుకోవడం రైళ్లలో భద్రతా లోపాలను బహిర్గతం చేస్తోంది. ప్రయాణికుల రక్షణ కోసం రైల్వే శాఖ మరింత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.

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TAGGED:

TRAIN LO DOPIDI
THEFT ON CIRCAR EXPRESS
CIRCAS EXPRESS THEFT NEAR BAPATLA
సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో చోరీ
THEFT ON CIRCAR EXPRESS

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