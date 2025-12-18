Telangana Panchayat Elections Results2025

దోపిడీలకు హాట్​స్పాట్​లుగా మారిన నేషనల్ హైవేలు

ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్​ జిల్లాల్లో అంతర్రాష్ట్ర ముఠా దారి దోపిడీలు​ - చంపడానికీ వెనకాడరు - రాత్రి వేళల్లోనే అత్యధికం - హైవేలపై కొరవడిన పర్యవేక్షణ

Interstate Thieves Loot In Medak
Interstate Thieves Loot In Medak (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Interstate Thieves Loot In Medak : పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి, కొందరు దుండగులు యథేచ్ఛగా రాష్ట్రంలోని జాతీయ, అంతర్రాష్ట్ర రహదారులపై వెళ్లే వాహనాలను లూటీ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర సరిహద్దులను పంచుకుంటున్న ప్రాంతాలైన ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా​తో పాటు వికారాబాద్​ జిల్లాలు ఈ దోపిడీలకు అడ్డాగా మారాయి. తాజాగా నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని ఇందల్వాయిలో మంగళవారం రోజు రాత్రి వేళలో దుండగులు ఒక లారీ డ్రైవర్​ను హత్య చేసి, లారీతో పరారయ్యారు. ఇటీవల కాలంలోనే, ఈ తరహా పరిస్థితులు నాలుగు జిల్లాల్లో వెలుగు చూశాయి.

ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్‌ జిల్లాల మీదుగా 65వ జాతీయ రహదారి అయిన ముంబయి నుంచి హైదరాబాద్‌, 44వ కశ్మీర్‌ నుంచి కన్యాకుమారి, 161వ అకోలా నుంచి నాందేడ్‌ వెళ్లే జాతీయ రహదారులు వెళ్తున్నాయి. వీటితో పాటు జహీరాబాద్‌ నుంచి బీదర్‌ వెళ్లే అంతర్రాష్ట్ర రహదారి కూడా పయనిస్తోంది. ఆయా మార్గాల్లో దోపిడీలు, చోరీలు ప్రయాణికులతో పాటు స్థానికులను సైతం ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.

గత కొద్దిరోజులగా ఈ జిల్లాల్లో జరిగిన పలు దోపిడీలు

  • పాన్​మసాలాతో వెళ్తున్న ఒక లారీని న్యాల్​కల్ మండలంలోని గంగ్వార్ చౌరస్తాలో అడ్డగించి, డ్రైవర్​పై దాడి చేసి, రూ.20 లక్షల విలువైన సరకుతో పాటు రూ.40 వేలు దోచుకెళ్లారు.
  • బూచినెల్లి శివారు ప్రాంతంలోని ఒక పెట్రోల్ బంక్​ వద్ద ఓ కుటుంబం కారులో నిద్రిస్తున్న సమయంలో అద్దాలు ధ్వంసం చేసి మహిళ ఒంటిపై ఉన్న ఆభరణాలు లాక్కెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు.
  • 44వ జాతీయ రహదారి(కశ్మీర్​ నుంచి కన్యాకుమారి)లో తూప్రాన్​ బైపాస్​ రోడ్డుపై ఆగి ఉన్న ఒక లారీలో డ్రైవర్​, క్లీనర్​ నిద్రిస్తుండగా దుండగులు వారిపై దాడి చేసి దోచుకున్నారు.

పర్యవేక్షణ లేకనే : ఈ ఘటనలు చూస్తుంటే రాష్ట్రంలో జాతీయ, అంతర్రాష్ట్ర రహదారులపై భద్రత కొరవడిందని స్పష్టమవుతోంది. హైవేలపై రాత్రిపూటే ఎక్కువ ప్రయాణాలు, సరకు రవాణా సాగుతుంది. దోపిడీదారులకు కూడా ఈ చీకటి సమయం దోచుకోవడానికి అదనుగా మారింది. దీనికి తోడు ప్రధాన కూడళ్లు తప్ప ఇంకెక్కడా దారిపొడవునా సీసీ కెమెరాలు, పోలీసుల పెట్రోలింగ్ లేనందున దుండగులు రెచ్చిపోతున్నారు. లారీలకు అడ్డుగా వెళ్లి, డ్రైవర్ కళ్లకు టార్చ్​లైట్​ వేసి, వాహనాన్ని ఆపగానే దాడి చేసి దోచేస్తున్నారు.

హైవేలపై వారికివే అడ్డాలు : జాతీయ రహదారులపై సాధారణంగా సుదూర ప్రయాణం చేసే ప్రయాణికులు అక్కడక్కడ రోడ్డు పక్కకే ఉండే దాబాల్లో తినడానికో, సేదతీరడానకో వాహనాలను నిలుపుతుంటారు. ముఠా సభ్యుల్లో కొందరు ఇలాంటి దాబాలు, టోల్​గేట్ల వద్ద పహారా కాస్తారు. ఆగి ఉన్న వాహనాల్లో నగదు, ఆభరణాలు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువలు ఉంటే మిగితా వారికి సమాచారమిస్తారు. అంతా ప్రణాళిక ప్రకారంగా, చోరీ చేయగానే వారు నిర్ణయించుకున్న దారుల్లో తప్పించుకుంటున్నారు.

ప్రయాణికులు వీటిని పాటించాలి :

  • వాహనాన్ని ఆపి ఉంచినప్పుడు కూడా డోర్లు లాక్​ వేసి పెట్టుకోవాలి.
  • కొత్త ప్రదేశాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు అనుమానస్పద వ్యక్తులకు లిఫ్ట్ ఇవ్వకూడదు.
  • నిర్మాణుస్య ప్రాంతాల్లో అత్యవసరమైతేనే వాహనాన్ని ఆపాలి.
  • విశ్రాంతి కోసం ఆపాలనుకుంటే పెట్రోల్​ బంకుల్లో గానీ నిర్దేశిత ప్రాంతాల వద్దే నిలపాలి.

అమెరికాలో ఇలా అలర్ట్ అవుతారు : అమెరికాలో ప్రతి వాహనం నంబరు ప్లేట్​ను స్కాన్​ చేసే సిస్టమ్​ అందుబాటులో ఉంది. దీని ద్వారా దొంగిలించిన వాహనాలు హైవేలపైకి వస్తే వెంటనే పోలీసులకు సంకేతం అందుతుంది. జాతీయ, అంతర్రాష్ట్ర రహదారులపై నిర్మాణుష్య ప్రాంతాల్లో అనుమానస్పద వాహనాల కదిలికలను గుర్తించేందుకు ఏఐ ఆధారంగా పనిచేసే కెమెరా టవర్లు ఉంటాయి. ఇవి అలాంటి వాహనాల గురించి పోలీసులకు సమాచారం అందించి అప్రమత్తం చేస్తాయి. నేరాలు ఎక్కవగా జరిగే ప్రాంతాల దగ్గర పకడ్బందీ గస్తీ ఉంటుంది.

