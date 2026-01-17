ETV Bharat / state

టీడీఆర్​కు పెరిగిన డిమాండ్ - వేగం పుంజుకోనున్న రోడ్డు విస్తరణ, పైవంతెనల నిర్మాణ పనులు

నగరంలో త్వరలో వేగం పుంజుకోనున్న రోడ్డు విస్తరణ, పైవంతెనల నిర్మాణ పనులు - టీడీఆర్​కు డిమాండ్​ పెంచుతూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యతో కలగనున్న ప్రయోజనాలు

Rapid Development Works In Hyderabad
Rapid Development Works In Hyderabad (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 9:38 AM IST

Rapid Development Works In Hyderabad : నగరంలో అభివృద్ధి పనులు పట్టాలెక్కే సమయం ఆసన్నమైంది. ఏళ్ల తరబడి భూసేకరణ వద్ద నిలిచిపోయిన రోడ్డు విస్తరణ, పైవంతెనల నిర్మాణ పనులు త్వరలో వేగం పుంజుకోనున్నాయి. పూర్తవనున్నాయి. మూసీ పునరుజ్జీవ పనులకూ మార్గం సుగమమైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మాణ అనుమతుల నిబంధనలను సవరిస్తూ, టీడీఆర్‌ (ట్రాన్స్‌ఫరబుల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ రైట్‌)కు డిమాండ్‌ పెంచుతూ శుక్రవారం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుతో ఆయా ప్రయోజనాలు కలగనున్నట్లు అధికార యంత్రాంగం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.

నిధుల సమస్య నుంచి ఉపశమనం : హెచ్‌-సిటీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా చేపట్టదలచిన రోడ్డు విస్తరణ, పైవంతెనల నిర్మాణం కోసం, వ్యూహాత్మక నాలాల అభివృద్ధి (ఎస్‌ఎన్‌డీపీ) కింద వరద నాలాల విస్తరణ పనుల కోసం భూసేకరణ ప్రతిపాదనలూ సర్కారు వద్ద ఉన్నాయి. వాటన్నింటికీ కలిపి రూ.1000 కోట్ల నిధులు అవసరం. భూసేకరణకు నగదు రూపంలో కాకుండా, అభివృద్ధి బదలాయింపు హక్కు (టీడీఆర్‌) ద్వారా పరిహారం చెల్లించే విధానం గ్రేటర్‌లో అమలవుతోంది. ఉదాహరణకు కేబీఆర్‌ పార్కు చుట్టూ స్టీల్‌ బ్రిడ్జీల నిర్మాణం, ఉప్పల్‌ కూడలిలో పైవంతెనల నిర్మాణం, తదితర ప్రాజెక్టులు భూసేకరణ సమస్య వల్ల ముందుకు సాగట్లేదు. ప్రభుత్వం టీడీఆర్‌కు డిమాండ్‌ పెంచుతూ తీసుకున్న నిర్ణయంతో భూ యజమానులు టీడీఆర్‌ సర్టిఫికెట్ల ద్వారా పరిహారం తీసుకునేందుకు ముందుకొస్తారని, తద్వారా పనులు ముందుకు సాగుతాయని జీహెచ్‌ఎంసీ అంచనా వేస్తోంది.

మూసీ నది కోసం : మూసీ నదిని అభివృద్ధి చేయాలంటే దాదాపు 3 వేల ఆస్తులను సేకరించాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే నగరంలో టీడీఆర్‌ వినియోగానికి డిమాండ్‌ పెంచుతున్నామని, మూసీకి అవసరమైన భూసేకరణకు ఈ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని ఈ నెల 14న జీహెచ్‌ఎంసీ, హెచ్‌ఎండీఏ, హైడ్రా, ఇతర శాఖల సమావేశంలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. నది పొడవునా వ్యాపార సముదాయాలు, వాహ్యాళి కేంద్రాలను అభివృద్ధి చేయాలని, మూసీలో నిత్యం మంచి నీరు ప్రవహించేలా చూడాలని వ్యూహం రచిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం 300 ఎకరాలకు పైగా : 300 ఎకరాలకు పైగా విస్తీర్ణమున్న టీడీఆర్‌ సర్టిఫికెట్లు మార్కెట్లో ఉన్నాయి. ఐదేళ్ల కిందట టీడీఆర్‌ ధర కనిష్ఠంగా 18 శాతానికి పడిపోయింది. ప్రస్తుతం 50 శాతానికి పెరిగింది. సర్కారు తీసుకొచ్చిన కొత్త నిబంధనతో టీడీఆర్‌ ధర, వినియోగం పెరుగుతుందని నగర ప్రణాళిక విభాగం పేర్కొంటుంది.

కొత్త నిబంధనలు : హైదరాబాద్‌ పరిధిలో నిర్మాణ అనుమతుల నిబంధనలను సవరిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుక్రవారం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆకాశహర్మ్యాలు నిర్మించే సంస్థలు టీడీఆర్‌(ట్రాన్స్‌ఫరబుల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ రైట్‌)లను తప్పనిసరిగా కొనేలా కొత్త నిబంధన తీసుకొచ్చింది. చెరువులు, నదుల సమీపంలోని పట్టా భూములను టీడీఆర్‌లు ఇచ్చి సర్కారు స్వాధీనం చేసుకునేందుకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తూ పురపాలక శాఖ జీవో నం.16ను విడుదల చేసింది. నిబంధనలను వెంటనే అమల్లోకి తీసుకురావాలని సర్కారు జీహెచ్‌ఎంసీ, హెచ్‌ఎండీఏ తదితర సంస్థలను ఆదేశించింది. ఈ ఉత్తర్వు ఓఆర్‌ఆర్‌ వరకు విస్తరించిన 300 డివిజన్ల ప్రస్తుత జీహెచ్‌ఎంసీకి అంటే తెలంగాణ కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌(టీసీయూఆర్‌) పరిధికి వర్తిస్తుంది.

అసలు ఏమిటీ టీడీఆర్‌? : భూసేకరణకు నగదు రూపంలో కాకుండా అభివృద్ధి బదలాయింపు హక్కు(ట్రాన్స్‌ఫరబుల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ రైట్‌) ద్వారా పరిహారం చెల్లించే విధానం గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పరిధిలో అమలవుతోంది. గత సర్కారు హయాంలో రూ.10 వేల కోట్లకుపైగా విలువైన టీడీఆర్‌ సర్టిఫికెట్లు జారీ అయ్యాయి. మార్కెట్లో వీటి నిల్వ పెరగడంతో ధర పడిపోయింది. దాంతో నాలుగేళ్లుగా రహదారులు, వివిధ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల కోసం జీహెచ్‌ఎంసీ ప్రారంభించిన భూసేకరణ ప్రయత్నాలు సఫలం కావడం లేదు. యజమానులు కేవలం నగదు పరిహారానికే మొగ్గుచూపుతున్నారు. చెరువుల సుందరీకరణ, మూసీ అభివృద్ధి పనులకు భూ యజమానుల నుంచి ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టీడీఆర్‌కు డిమాండ్‌ పెంచి.. భూసేకరణను టీడీఆర్‌ ద్వారా చేపట్టడం కోసం నిర్మాణ అనుమతుల్లో సవరణలు చేస్తూ సర్కారు ఉత్తర్వు ఇచ్చింది.

10 అంతస్తులు దాటితే TDR తప్పనిసరి : నిర్మాణ అనుమతుల నిబంధనల సవరింపు

మూసీ నదిలో ఏడాదంతా నీళ్లు ప్రవహించడానికి ప్రణాళికలు : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

