సురక్షిత ప్రయాణానికి ఈ సూచికలను పాటించాలి - రోడ్డు పక్కనుండే ఈ గుర్తుల అర్థాలు తెలుసా?
సూచిక బోర్డుల పట్ల అవగాహన లేక తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు - వంతెనలు, హైవేలపై కీలక పాత్ర పోషించే చిహ్నాలు - సురక్షిత ప్రయాణానికి అవసరమయ్యే గుర్తుల పూర్తి వివరాలివే
Published : August 25, 2026 at 4:44 PM IST
Road Traffic Symbols Meaning : రహదారులపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు రోడ్డుకు పక్కన బోర్డులపై రేడియంతో కొన్ని గుర్తులు కనిపిస్తుంటాయి. రహదారులకు అనుగుణంగా సురక్షితంగా ప్రయాణం చేయడానికి ఇవి ఎంతో దోహదపడతాయి. ఈ చిహ్నాల గురించి తెలుసుకొని, వాటిని పాటిస్తే గమ్యస్థానాలకు సురక్షితంగా చేరుకోవచ్చు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందాలంటే వీటి గురుంచి పూర్తిగా అవగాహన ఉండాల్సిన అవసరముంది. మరి రకరకాల ఈ గుర్తులు ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారో? వాటి సూచల అర్థాలేంటో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
పాదచారులు నడిచే దారి : ఈ సూచిక బోర్డు అధికంగా సిగ్నళ్లు, కూడళ్ల దగ్గర కనిపిస్తుంది. ముందుగా జీబ్రా క్రాసింగ్ ఉందని, నెమ్మదిగా వెళ్లాలని దీని అర్థం. పాదచారులు కూడా జీబ్రా క్రాసింగ్పైనే రోడ్డు దాటడం సురక్షితం. పలువురికి వీటి గురించి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల తరచూ ప్రమాదాలకు దారితీస్తోంది.
యూటర్న్ లేదు : ఈ గుర్తు బోర్డు ఉందంటే అక్కడ వాహనాన్ని యూటర్న్ తీసుకోవడం నిషేధం అని గమనించాలి. కేవలం యూటర్న్ సూచిక బోర్డు ఉన్న దగ్గరే మలుపు తీసుకోవాలి.
విద్యాసంస్థలు : ఈ ప్రాంతంలో స్కూళ్లు, కాలేజీలు ఉన్నాయని ఈ చిహ్నం సూచిస్తుంది. విద్యార్థులు రోడ్డు దాటే అవకాశం ఉంటుందని, నెమ్మదిగా వెళ్లాలని తెలియజేస్తుంది.
ఇరుకు వంతెన : ఈ గుర్తున్న బోర్డు కనిపించిందంటే ముందట ఇరుకు వంతెన ఉన్నట్లు అర్థం. ఈ ప్రాంతంలో స్లోగా వెళ్లడంతో పాటు ఎదురుగా వచ్చే వాహనాన్ని గమనించాల్సి ఉంటుంది.
వాహనాలు నిలపరాదు : ఇది నో పార్కింగ్ బోర్డు. ఈ గుర్తు ఉండే చోట్లలో వాహనాలను నిలపరాదు. ట్రాఫిక్ సిబ్బంది ఈ సూచిక బోర్డులు ఉన్న చోట నిలిపిన వాహనాలకు జరిమానా కూడా విధిస్తారు.
వేగానికి సూచిక : ఇలా 30 కిలో మీటర్ పర్ అవర్ నంబర్లు ఉండే సూచిక బోర్డు ఉంటే వేగానికి సంబంధించిందని గమనించాలి. రోడ్డు స్వభావం, అక్కడి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా 30,60,80 వంటి అంకెల బోర్డులు ఉంటాయి. అంటే ఆ నంబర్ కంటే ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించకూడదని వీటి అర్థం.
వేగ నియంత్రికలు : ఈ సూచికలు ఉన్న చోట ముందట ఎగుడు దిగుడుగా ఉండే వేగ నియంత్రికలు (స్పీడ్ బ్రేకర్లు) ఉన్నాయని గమనించాలి. వాహనాల వేగాన్ని నియంత్రించడానికే వీటిని ఏర్పాటు చేస్తారు.
ఈ బరువు మించరాదు : సూచిక బోర్డుపై నంబర్లు ఉండి పక్కన టీ అని ఉంటే అవి బరువుకు సంబంధించింది అని అర్థం. ఇది ప్రధానంగా వంతెనలు ఉన్న చోట ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. ఉదాహరణకు బోర్డుపై 18టీ అని ఉందంటే ఆ రహదారి లేదా వంతెనపై 18 టన్నులకు మించి బరువున్న వాహనాలు వెళ్లడం నిషేధం. ఆయా వంతెనలు, రహదారుల సామర్థ్యం మేరకు ఈ నంబర్లలో వ్యత్యాసం ఉంటుంది.
ముందు ఇరుకు దారి : కొద్ది దూరంలో రహదారి ఇరుకుగా ఉందని ఈ చిహ్నం సూచిస్తుంది. వాహన వేగాన్ని తగ్గించి మరింత జాగ్రత్తతో వెళ్లాలని గమనించాలి.
"రోడ్డుపై వెళ్లే ప్రతి వాహనదారుడు, ప్రయాణికులు సూచిక బోర్డులపై ఉండే గుర్తుల గురించి పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలి. రోడ్డు ప్రమాదాలను నియంత్రించడానికి సైతం ఈ సూచికలు ఉపకరిస్తాయి. వాటిపై ఉండే గుర్తుల ఆధారంగా ముందుగా ఏముందో తెలుస్తుంది" - వీరేంద్రనాయక్, మిర్యాలగూడ ఎంవీఐ
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