రోజురోజుకు పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - వాహనదారులకు పోలీసుల సూచనలు

రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కల్పించిన బాపట్ల పోలీసులు - స్వయంగా ద్విచక్ర వాహనాలపై ప్రయాణించి వినూత్న ప్రచారం - నిబంధనలు తూ.చ తప్పకుండా పాటించాలని సూచన

Road Safety Awareness Programm in Bapatla
Road Safety Awareness Programm in Bapatla (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 4:50 PM IST

Road Safety Awareness Programm Conducted By Bapatla Police: రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు ప్రతిఒక్కరూ అన్ని రకాలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ఒక్కోసారి మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్న ఎదుటివారు నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే భారీ నష్టం తప్పదు. కొన్నిసార్లు పని మీద బయటకి వెళ్లిన వ్యక్తి ఇంటికి క్షేమంగా తిరిగి వస్తాడని చెప్పలేని సందర్భాలు చోటు చేసుకుంటాయి

మరోవైపు రోడ్డుభద్రతా నియమాలపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎంత అవగాహన కల్పించినప్పటికీ కొందరు వాటిని పెడ చెవిన పెడుతుంటారు. ఫలితంగా నిత్యం జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మరికొందరు అంగవైకల్యం పాలవుతుండటం దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగించే అంశంగా తయారైంది.

రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కార్యక్రమాలు: రోజురోజుకూ రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయే కానీ తగ్గకపోవడం అందరిలోనూ ఆందోళన కలిగించే అంశంగా మారింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సైతం ఈ ప్రమాదాల సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉంది. దీని ప్రభావంతో ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అసలు రోడ్డు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు, రోడ్డు దాటేటప్పుడు, రోడ్డుపై నడిచేటప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? పాటించాల్సిన కనీస నియయాలేంటి? అనే దానిపై బాపట్ల జిల్లాలో పోలీసులు ప్రయాణికులకు వినూత్న కార్యక్రమాల ద్వారా అందరికీ అవగాహన కల్పించారు.

రోడ్డు ప్రయాణంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు గురించి పోలీసు సిబ్బంది ద్విచక్ర వాహనాలపై ప్రయాణించి ముప్పవరం గ్రామంలోని రోడ్లపై తిరిగి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. దీంతో పాటు సిబ్బంది ప్రయాణించే తీరుతెన్నులను డ్రోన్ సహాయంతో చిత్రీకరించారు. బాపట్ల జిల్లా జె.పంగులూరు మండలంలో పోలీసు సిబ్బంది 16వ నంబరు జాతీయ రహదారిపై ద్విచక్రవాహనాలపై మండలంలోని ముప్పవరం గ్రామం వరకూ ప్రయాణించి రోడ్డు ప్రయాణ భద్రతపై ప్రయాణికులకు అవగాహన కల్పించేందుకు సంకల్పించామని ఎస్సై వినోద్ బాబు ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. ప్రయాణికులందరూ నిబంధనలకు తూ.చ తప్పకుండా పాటించాలని పలు సూచనలు చేశారు.

తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు: వాహనం నడిపేటప్పుడు హెల్మెట్​ను తప్పనిసరిగా ధరించాలి. కారును నడిపేవారు మరచిపోకుండా సీట్ బెల్ట్ తప్పనిసరిగా ధరించాలి. రద్దీ ప్రాంతాల్లో మితిమీరిన వేగంతో ప్రయాణించకూడదు. డ్రైవింగ్​ చేస్తున్న సమయంలో సెల్​ఫోన్​ మాట్లాడకూడదు. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా రాత్రి సమయాల్లో ప్రయాణించేవారు నిద్ర వస్తున్నప్పుడు స్వల్ప విరామాన్ని తీసుకొని ప్రయాణించడం ఉత్తమం.

హెల్మెట్​ను ధరించటం వలన అనుకోని ప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్నప్పుడు తలపై భాగంలో గాయాలు తగలకుండా కాపాడుతుందని ఎస్సై వినోద్​బాబు అన్నారు. డ్రోన్ల సహాయంతో మారుమూల ప్రాంతాల్లో జరిగే అసాంఘిక కార్యకలాపాలను గుర్తించి అరికడుతున్నామని ఎస్సై వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా ద్విచక్రవాహనంపై ఇద్దరికి మించి ఎక్కువ మంది ప్రయాణించడం మంచిది కాదని అధికారులు సూచించారు. మహిళలు ఉచిత బస్సుల్లో ప్రయాణించాలని కోరారు.

