అమరావతి టూ సత్తెనపల్లి - 30 కి.మీ ప్రయాణానికి వాహనదారులు అష్టకష్టాలు
రూపురేఖల్లేని అమరావతి-సత్తెనపల్లి రహదారి - ఎక్కడికక్కడ గుంతలతో దయనీయం - 30 కి.మీ ప్రయాణానికి వాహనదారుల అష్టకష్టాలు - రహదారికి మరమ్మతులు చేయాలంటున్న స్థానికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 11:41 AM IST
Road Problems from Amaravathi to Sattenapalli Route : అమరావతి టూ సత్తెనపల్లి. ఈ రోడ్డెక్కాలంటేనే వాహనదారులు హడలిపోతున్నారు. దూరం 30 కిలోమీటర్లే. కానీ, గుంతలు తేలి ఆనవాళ్లు కోల్పోవడం వల్ల రాకపోకలు సాగించడానికి అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. వాహనాలకు రిపేర్లు, ఏ మాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా ప్రమాదాలు తప్పవనే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పల్నాడు జిల్లాను రాజధాని ప్రాంతంతో అనుసంధానం చేసే అమరావతి-సత్తెనపల్లి రోడ్డు దారుణంగా తయారైంది. దూరం 30 కిలోమీటర్లే అయినా ప్రతి పది మీటర్లకు రహదారి గుంతలమయమైందని వాహనదారులు వాపోతున్నారు. అమరావతి, లింగాపురం, బలుసుపాడు, 75 తాళ్లూరు, కంభంపాడు, పెదకూరపాడు, గారపాడు, పెదమక్కెన, జలాల్పురం, పాటిబండ్ల, ముస్సాపురం, లగడపాడు, లింగంగుంట్ల గ్రామాల ప్రజలు ఈ మార్గంలో నిత్యం రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. రోడ్డు బాగోలేక ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయని చెబుతున్నారు.
"ఈ రోడ్డుపై ప్రయాణించాలంటేనే ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకోవాల్సి వస్తోంది. అడుగడుగునా ఉన్న గుంతల వల్ల నిత్యం ఎవరో ఒకరు బైక్లపై నుంచి కిందపడి గాయపడుతున్నారు. ఇక చిన్నపాటి వర్షం వస్తే చాలు. ఈ రోడ్డంతా చెరువును తలపిస్తోంది. మోకాల్లోతు నీటిలో కార్లు, బైకులు సగం మేర మునిగిపోతున్నాయి. ఇంజిన్లలోకి నీరు చేరి వాహనాలు ఆగిపోతుండటంతో, వాటిని నెట్టుకుంటూ వెళ్లలేక నరకం చూస్తున్నాం. అధికారులు స్పందించి ఈ రోడ్డుకు వెంటనే శాశ్వత పరిష్కారం కల్పించాలి" - వాహనదారులు
దారిలోనే దేవుడు కనిపిస్తున్నాడు: పంచారామ క్షేత్రమైన అమరేశ్వరాలయానికెళ్లే భక్తుల్లో ఎక్కువ మంది సత్తెనపల్లి-అమరావతి మార్గంలోనే ప్రయాణిస్తుంటారు. గుంతలు చూస్తే దారిలోనే దేవుడు కనిపిస్తున్నాడని నిట్టూరుస్తున్నారు. వర్షం పడితే వాహనాలు దిగబడుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 75 తాళ్లూరు నుంచి పెదకూరపాడు వరకు ఉన్న రహదారికి ప్రభుత్వం ఇటీవలే మరమ్మతులు చేసింది. పెద మక్కెన నుంచి సత్తెనపల్లి వరకు ఉన్న 10 కిలోమీటర్ల దారిని అలాగే వదిలేయడంతో రహదారి పలుచోట్ల కుంగింది.
"లింగపురం, అమరావతి రహదారుల పరిస్థితి రోజురోజుకూ నరకప్రాయంగా మారుతోంది. గత కొద్ది నెలలుగా ఈ రోడ్లను అసలు పట్టించుకునే నాథుడే కరువయ్యాడు. అడుగడుగునా భారీ గుంతలు పడటంతో నిత్యం ఇద్దరు, ముగ్గురు వాహనదారులు కిందపడి తీవ్రంగా గాయపడుతున్నారు. దీనికితోడు భారీ ఇసుక వాహనాలు ఇష్టారాజ్యంగా తిరుగుతుండటంతో రోడ్లన్నీ పూర్తిగా ధ్వంసమైపోయాయి. ఇక రాత్రి సమయాల్లో ఈ మార్గంలో ప్రయాణించాలంటేనే ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకోవాల్సి వస్తోంది. అధికారులు స్పందించి ఈ రోడ్లను వెంటనే బాగు చేయాలి" - ప్రయాణికులు
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