వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే స్వగ్రామానికీ రోడ్డు - రాజకీయాలకు అతీతంగా గిరిజన గ్రామాల అభివృద్ధి
ఒకప్పుడు కాలినడకకే కష్టంగా ఉన్న చోట ఇప్పుడు రయ్మంటూ రోడ్లు - రోడ్లు లేక ఒకప్పుడు పాడేరు మన్యంలో రాకపోకలకు అవస్థలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 10:07 AM IST
Paderu development : ఒకప్పుడు కాలినడకకే కష్టంగా ఉన్న చోట ఇప్పుడు రయ్మంటూ రోడ్లు పడుతున్నాయి. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సారథ్యంలో అడవితల్లి బాటలో అడ్డంకులు తొలగిపోతున్నాయి. పాడేరు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే స్వగ్రామానికీ రోడ్డు వేయించి గిరిజన సంక్షేమంపై చిత్తశుద్ధిని చాటుకుంటోంది కూటమి ప్రభుత్వం.
రాకపోకలకు అవస్థలు : రోడ్లు లేక ఒకప్పుడు పాడేరు మన్యంలో రాకపోకలకు అవస్థలు పడ్డారు. అదంతా గతం! ఇప్పుడు వర్షకాలంలో బురద రోడ్లలో నడిచివెళ్లాల్సిన బాధ తప్పింది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక అనేక గిరిజన గ్రామాలకు రోడ్లొచ్చాయి. అల్లూరి జిల్లా జి. మాడుగుల మండలం బొయితలి కిల్లంకోట పంచాయతీ గ్రామాలకు వర్షాకాలం వచ్చిందంటే బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయేవి. ఉపాధ్యాయలు విధి నిర్వహణకు నడిచి వెళ్లడమూ కష్టమయ్యేది. అలాంటి రోడ్డుపై ఇప్పుడు ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతోంది.
కిల్లంకోటలోని పాడేరు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరాజు స్వగ్రామం. పార్టీలకు అతీతంగా గిరిజన ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడంలో కూటమి ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధికి ఇదే నిదర్శనం. అడవితల్లి బాటలో కార్యక్రమం కింద రోడ్ల నిర్మాణానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ వందల కోట్లు కేటాయిస్తున్నారు. - కిడారి శ్రావణ్, జీసీసీ ఛైర్మన్
గిరిజనుల సంతోషం: బొయితలి నుంచి కిల్లంకోట వరకూ, కిల్లంకోట నుంచి గున్నలోవ వరకూ మొత్తం 16 కిలోమీటర్ల మేర రహదారి వేశారు. కోడి మామిడి, బోయితలి వద్ద బ్రిడ్జిలూ నిర్మించారు. మా ఊరికి రోడ్లొచ్చాయంటూ గిరిజనులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కిల్లంకోటలోని పాడేరు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరాజు స్వగ్రామం. పార్టీలకు అతీతంగా గిరిజన ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడంలో కూటమి ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధికి ఇదే నిదర్శనమని జీసీసీ ఛైర్మన్ కిడారి శ్రావణ్ తెలిపారు. అడవితల్లి బాటలో కార్యక్రమం కింద రోడ్ల నిర్మాణానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ వందల కోట్లు కేటాయిస్తున్నారని శ్రావణ్ అన్నారు.
రోడ్లు లేక ఒకప్పుడు రాకపోకలకు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. విద్యార్థులు స్కూల్కి గానీ కాలేజీకి గానీ వెళ్లాలంటే ఇబ్బందిగా ఉండేది. వర్షాకాలంలో బురద రోడ్లలో నడిచి వెళ్లాల్సిన బాధ తప్పింది. వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు మాకు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయేవి. వర్షాలు పడినప్పుడు బండ్లు తిరగడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. కూటమి ప్రభుత్వం రాజకీయాలను పక్కన పెట్టి ఇక్కడ రోడ్లు వేసినందుకు ఆ బాధ తీరిపోయింది. - స్థానికులు
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