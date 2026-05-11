గోదావరి పుష్కరాలకు రహదారి విస్తరణ - అధికారులతో విస్తృతంగా చర్చించిన జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి
రాజమహేంద్రవరం నగరంలో రోడ్లవిస్తరణ చేపట్టాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం - గోదావరి పుష్కరాల నాటికల్లా ఘాట్లకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారులను పూర్తి చేయాలని అధికారుల ప్రణాళికలు - పనులపై విస్తృతంగా చర్చించిన కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 10:15 PM IST
Roads Extention Works Proposals For Godavari Pushkarams 2027: 2027లో గోదావరి మహా పుష్కరాలను కుంభమేళా తరహాలో నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన కూటమి ప్రభుత్వం ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. లక్షలాది మంది భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో రాజమహేంద్రవరం నగరంలో రోడ్లవిస్తరణ చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఘాట్లకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారులను విస్తరించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. తూర్పు రైల్వే స్టేషన్ రోడ్ విస్తరణతో పాటు మోరంపూడి జంక్షన్ నుంచి సరస్వతి ఘాట్ వరకు రహదారి విస్తరణ పనులు చేపట్టనున్నారు. ఈ విషయమై తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి అధికారులతో విస్తృతంగా చర్చించారు.
ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్న అధికారులు: భక్తుల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా ట్రాఫిక్ ఒత్తిడిని తగ్గించే విధంగా రహదారి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. భక్తుల రాకపోకలకు అంతరాయం లేకుండా రహదారి, ట్రాఫిక్ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని నిర్దేశించారు. గోదావరి పుష్కరాలకు లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశమున్నందున అన్ని శాఖలు ముందస్తు ప్రణాళికలతో సమన్వయంగా పనిచేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. భక్తుల సౌకర్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కొవ్వూరు వైపు స్పెక్ ఫ్యాక్టరీ ఘాట్ సమీపంలో తాత్కాలిక పుష్కర్ నగర్ ఏర్పాటుకు సుమారు 15 ఎకరాల స్థలాన్ని గుర్తించినట్లు తెలిపారు. అక్కడ భక్తులకు వసతి, పార్కింగ్, తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు తదితర సౌకర్యాలు కల్పించి, అక్కడి నుంచి షటిల్ సర్వీసుల ద్వారా పుణ్యస్నానాలకు ఘాట్లకు తరలించే విధంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.
ప్రధాన రహదారుల విస్తరణ, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్, పార్కింగ్ స్థలాల ఏర్పాటు, అత్యవసర సేవలు వంటి అంశాలపై శాఖలవారీగా సమగ్ర కార్యాచరణ రూపొందించాలని ఆదేశించారు.ఘాట్ల వద్ద తాగునీరు,పారిశుద్ధ్యం, మొబైల్ టాయిలెట్లు, వైద్య సేవలు, సమాచార కేంద్రాలు, తాత్కాలిక విశ్రాంతి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.
