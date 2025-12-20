ETV Bharat / state

పీపీపీ విధానంలో రహదారుల అభివృద్ధి - ఆ రెండు నగరాల్లో ప్రయోగత్మకంగా!

ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్యంతో రూ.478 కోట్లతో రహదారుల అభివృద్ధి - 56 పనులకు ప్రభుత్వం ఆమోదం‘ - యాన్యుటీ మోడల్‌’లో పదేళ్లలో బిల్లులు తిరిగి చెల్లింపు - దశల వారీగా మిగతా నగరాల్లోనూ అమలు

Road Development Under the PPP Model in AP
Road Development Under the PPP Model in AP (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 8:37 AM IST

Road Development Under PPP Model in AP : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ పార్ట్​నర్​ షిప్​ (పీపీపీ) విధానంలో నగరాల్లో రహదారులు అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే పలు కీలక ప్రాంతాల్లో, రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రోడ్లను పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది. సీఎం ఆదేశాలతో ఇప్పటికే డీపీఆర్​లు సైతం అధికారులు సిద్ధం చేశారు. త్వరలోనే వాటి పనులను చేపట్టనున్నారు.

‘యాన్యుటీ మోడల్‌’లో తిరిగి చెల్లింపులు : తాజాగా విజయవాడ, విశాఖపట్నంలలో ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టనున్నారు. రూ.478 కోట్లతో 112 కిలోమీటర్ల మేర రహదారుల నిర్మాణ అభివృద్ధి పనులను చేయనున్నారు. ఇందుకోసం పురపాలకశాఖ త్వరలో బిడ్లు (RFP) ఆహ్వానించనుంది. నాణ్యత, పనుల్లో పారదర్శకత, దీర్ఘకాలిక నిర్వహణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. పనులు చేసిన కాంట్రాక్టర్ల సంస్థలకు ‘యాన్యుటీ మోడల్‌’లో తిరిగి చెల్లింపులు చేయనున్నారు.

రహదారుల అభివృద్ధిపై దృష్టి : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినా నుంచి రహదారుల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ప్రధాన నగరాల్లో కూడళ్లు వద్ద ట్రాఫిక్ సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు దిశగా ముందుకు వెళ్తోంది. దశల వారీగా మిగిలిన నగరాల్లోను కూడా ఇదే విధానం అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.

మౌలిక వసతుల కల్పించడం సమస్యగా : నగరపాలక సంస్థల్లో చుట్టూ ఉన్న మున్సిపాల్టీలు, పంచాయతీలను విలీనం చేశారు. దీంతో కొత్త కాలనీలు వెలిశాయి. అయితే నిధుల కొరతతో ఈ ప్రాంతాలకు తాగునీరు, రోడ్లు, కాలువలు వంటి మౌలిక వసతులు కల్పించడం సమస్యగా మారింది. దీనికి పరిష్కారంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్యంతో మొదటగా రోడ్లు అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

ప్రయోగాత్మకంగా ఆ నగరాల్లో : పెద్ద నగరాలైన విశాఖపట్నం, విజయవాడల్లో ప్రయోగాత్మక అమలుకు అధికారులు ప్రతిపాదనలను తయారు చేశారు. వీటిని రెండు రోజుల క్రితం ఆమోదించింది. ఈ రెండు నగరాల్లో ప్రయోగత్మకంగా 112 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లను రూ.478 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఇందుకుగానూ త్వరలో బిడ్లు ఆహ్వానించనుంది.

తొలి ఏడాది 40% నిధులే : నగరపాలక సంస్థలు రహదారుల నిర్మాణ వ్యయంలో తొలి ఏడాది 40% నిధులే కాంట్రాక్టర్​ సంస్థలకు చెల్లించనున్నాయి. మిగిలిన 60% నిధులు 9 ఏళ్లలో జమ చేస్తాయి. వీటికోసం ప్రత్యేకంగా ఎస్క్రో ఖాతాలు నిర్వహించనున్నాయి. యాన్యుటీ మోడల్‌లో పనుల నిర్వహణకు ఆసక్తి గల సంస్థలనే బిడ్లు వేయాలని పురపాలకశాఖ ఆహ్వానించనుంది. కొన్నిపెద్ద సంస్థలు ఇందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేశాయని పేర్కొంది. వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకునే ప్రాజెక్టును డిజైన్‌ చేశారు.

రోడ్లతో పాటు కల్పించే సౌకర్యాలు : ఫుట్‌పాత్‌లు, మీడియన్లు, వర్షపునీటి కాలువల అభివృద్ధి చేయనున్నారు. వీధి దీపాల ఆధునికీకరణ, యుటిలిటీ డక్టుల ఏర్పాటు చేస్తారు. సూచిక బోర్డులు, మార్కింగ్‌ వంటి భద్రత ఏర్పాట్లు, బెంచీలు, చెత్త బుట్టలు, బయో టాయిలెట్లు నిర్మాణ పనులు చేపట్టనున్నారు. వాహనాల ప్రత్యేక పార్కింగ్‌ బేస్, హాకర్‌ జోన్లు మొదలైనవి పీపీపీ విధానంలోనే చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ పద్ధతిలో తొలుత రహదారులు అభివృద్ధి పనులను చేపట్టి, ఆ తర్వాత వీటి కార్యాచరణకు దృష్టి పెడతారు.

పది ఏళ్లలో రహదారుల నిర్వహణ ఇలా : రోడ్లపై గుంతలకు ఎప్పటికప్పుడు మరమ్మతులు చేస్తారు. పచ్చదనం, వీధి దీపాల నిర్వహణ కాలువల శుభ్రత నిర్వహిస్తారు. రోడ్డు మార్కింగ్, లేన్ల నిర్వహణ, పునరుద్ధరణ వంటివి చేపట్టతారు.

నగరంరోడ్లు విస్తీర్ణం (కి.మీ.ల్లో)నిర్మాణ వ్యయం (రూ.కోట్లలో)
విశాఖపట్నం4588.54306.95
విజయవాడ1123.54171.14

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

