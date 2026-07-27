అటువైపేమో నీళ్లు - ఇటువైపేమో కన్నీళ్లు : 'భీమా' ఉన్నా బీళ్లుగానే!
భీమాపై 7 రోడ్ కమ్ బ్యారేజీలు నిర్మించిన కర్ణాటక - కర్ణాటక తీరుతో బీళ్లుగా మారుతున్న పాలమూరు పొలాలు - కరవు పరిస్థితుల్లో సాగుతో పాటు తాగు నీటికీ కటకట
Published : July 27, 2026 at 7:44 AM IST
Telangana losses due to Road-Cum-Barrages : ఓవైపు నీళ్లు, మరోవైపు కన్నీళ్లు. ఇదీ భీమా నదిపై కనిపిస్తున్న పరిస్థితి. కర్ణాటక కట్టిన రోడ్ కమ్ బ్యారేజీలతో తెలుగు రాష్ట్రాలు విలవిల్లాడుతున్నాయి. ఒక్కో బ్యారేజీ ఒకటిన్నర టీఎంసీ అని చెబుతున్నా, 3 టీఎంసీలకు పైనే నిల్వ చేస్తున్నట్లు అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. కృష్ణా నదిపైనా ఇదే తీరుతో జలాన్ని ఒడిసి పడుతుండటంతో పాలమూరు పొలాలు బీళ్లుగా మారుతున్నాయి. ప్రస్తుత కరవు పరిస్థితుల్లో సాగుతో పాటు తాగు నీటికి సైతం కటకట తప్పదని ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.
ఎల్నినో ప్రభావంతో ఇప్పటికే వర్షాలు లేక పంటల సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. తొలకరి చినుకులకు విత్తనాలు నాటుకున్న ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ రైతులు తమ పంటలను కాపాడుకునేందుకు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. కరవు కాలంలో ఎగువ నుంచి కాస్త వరదొచ్చినా ఓ నెల రోజులకు సరిపోతుందని భావించిన రైతులకు నిరాశే ఎదురవుతోంది. నారాయణపేట జిల్లా తంగిడిగి వద్ద కృష్ణా, భీమా నదుల సంగమంతో రాష్ట్రంలోకి జలాలు ప్రవేశిస్తాయి. కృష్ణా నదికి అతి పెద్ద ఉప నదుల్లో ఒకటైన భీమాపై కర్ణాటక 7 రోడ్ కమ్ బ్యారేజీలు నిర్మించింది. గూడూరు, చిగనూరు, కందళ్లి, యాద్గిర్, సన్నత్తి, నీలోగి, గానుగాపూర్లో రోడ్డు కమ్ బ్యారేజీలను కట్టుకుంది.
బ్యారేజీలలో అడ్డుగా ఇనుప షీట్లు : కృష్ణా నదిపైనా గిరిజాపూర్, గూగల్, తింతిని బ్యారేజీలను నిర్మించి పెద్ద ఎత్తున నీటిని ఆపుకుంటోంది. వీటి సామర్థ్యం ఒకటిన్నర టీఎంసీ అని చెప్పినప్పటికీ సుమారు 3 టీఎంసీలకు పైగానే ఉంటుందని నిల్వ ఆధారంగా నిపుణులు లెక్క గడుతున్నారు. రోడ్ కమ్ బ్యారేజీల్లో గతంలో అడ్డుగా ఇనుప షీట్లు పెట్టేవారు. వాటి లీకేజీలు, ఊట ద్వారా వచ్చిన నీటితో సుమారు 15 కిలో మీటర్ల పరిధిలో పంటలు పండేవి. ఇప్పుడు వాటి స్థానంలో హైడ్రాలిక్ గేట్లు, వాటి కింద రబ్బర్లు పెట్టి చుక్క నీరు కిందకు రానివ్వట్లేదు.
రోడ్ కమ్ బ్యారేజీలతో పెద్ద ఎత్తున నిల్వ : నిబంధనల ప్రకారం కృష్ణా నదిపై ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్, జూరాల, శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ వంటి ప్రధాన ప్రాజెక్టులకు పక్కాగా నీటి వాటాల లెక్కలుంటాయి. కర్ణాటక ప్రభుత్వం మాత్రం నిబంధనలతో సంబంధం లేకుండా రహదారి, తాగు నీటి అవసరాల పేరుతో రోడ్ కమ్ బ్యారేజీలు నిర్మించుకుంది. ఏటా కర్ణాటకలోని ప్రాజెక్టులన్నీ నిండిన తర్వాతే కిందకు నీటిని వదులుతోంది. ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ నిండిన తర్వాత నేరుగా వరద జూరాలకు రావాల్సి ఉండగా, మధ్యలో రోడ్ కమ్ బ్యారేజీలతో పెద్ద ఎత్తున నిల్వ చేసుకుంటోంది.
ప్రధాన ప్రాజెక్టుల్లోకి వచ్చే నీటిని మాత్రమే రాష్ట్రాల వాటాల్లో చూపిస్తుండగా, రోడ్ కమ్ బ్యారేజీల్లో ఆపే జలానికి ఏ విధమైన లెక్క లేకపోవడంతో తెలుగు రాష్ట్రాలు నష్టపోతున్నాయి. భీమా ఉప నదులైన మలప్రభ, ఘటప్రభపైనా రోడ్ కమ్ బ్యారేజీలతో పాటు వాగులపైనా చెక్ డ్యాంలు కట్టుకుంటూ కేటాయింపుల కంటే ఎక్కువగా నీటిని కర్ణాటక ఒడిసిపడుతోంది.
కర్ణాటక మాదిరిగా రోడ్ కమ్ బ్యారేజీల నిర్మాణం : ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో కృష్ణా నదీ 210 కిలోమీటర్ల మేర ప్రవహిస్తోంది. ఎగువన కర్ణాటక చేపట్టిన రోడ్ కమ్ బ్యారేజీలతో నది పరీవాహకంలోని రైతులందరిపై ప్రభావం పడుతోంది. పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే సాగుతో పాటు తాగు నీటికీ ఇబ్బందులెదురవుతాయని పాలమూరు వాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సైతం కర్ణాటక మాదిరిగా రోడ్ కమ్ బ్యారేజీలు నిర్మించాలని కోరుతున్నారు. నీటిని నిల్వ చేసుకుంటే పంటలను కాపాడుకోవచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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