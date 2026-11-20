నల్గొండలో రెండేళ్లయినా పూర్తికాని రహదారి నిర్మాణాలు - దుమ్ము, ప్రమాదాల భయంతో జనం విలవిల!
Gravel Roads In Nalgonda : నల్గొండలో పలు చోట్ల రహదారి విస్తరణ, మరమ్మతు పనుల్లో భాగంగా కంకర పోసి అసంపూర్తిగా వదిలేయడం వల్ల వాహనదారులు, స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
Published : November 20, 2026 at 11:24 AM IST
ఆ రహదారుల గుండా వెళ్లాలంటే అక్కడి ప్రజలు జంకుతున్నారు. ఎక్కడ కిందపడతామో, టైరు పంక్చర్ అవుతుందోనని ఆందోళన చెందుతున్నారు. కంకర పోసి వదిలేసిన రహదారి నిర్మాణాలు ఎప్పుడు పూర్తవుతాయా అని ప్రజలు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. నల్గొండ జిల్లా మునుగోడు, దేవరకొండ నియోజవర్గాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో రెండేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన రహదారి విస్తరణ పనులు ఇంకా నత్తనడకన సాగుతూనే ఉన్నాయి.
రెండేళ్లుగా పూర్తి కాని రోడ్డు విస్తరణ పనులు
వంకర టింకర రోడ్డు, కంకరతో నిండిన రహదారి, బోనస్గా దుమ్ము, ధూళితో రెండేళ్లుగా నల్గొండ జిల్లా మునుగోడు, దేవరకొండ నియోజకవర్గాల్లో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ దారుల్లో నిత్యం వందలాది మంది రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. చండూరు మండలంలోని బంగారిగడ్డ - తుమ్మలపల్లి, నర్సింహులగూడెం నుంచి నాంపల్లి మండలం వరకు, నాంపల్లి నుంచి దేవరకొండ నియోజకవర్గంలోని మల్లేపల్లి వరకు రెండేళ్లుగా రోడ్డు విస్తరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. కానీ నిర్మాణాలు మాత్రం పూర్తికావడం లేదు. కంకర రోడ్డు మీద ప్రయాణించాలంటే నరకం కనిపిస్తోందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. పెద్దఎత్తున దుమ్ము వెలువడి సమీపంలోని పంటలకు సైతం నష్టం కలుగుతోందని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కంకర రోడ్డుపై వాహనాలు నడపాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కంకర వల్ల జారీ కింద పడుతున్నాం. 4-5 నెలలుగా దుమ్ము, ధూళి ఎక్కువైంది.ఈ దారిలో ఎడ్లు నడవలేకపోతున్నాయి. ఆటోలు రావడం లేదు. రెండేళ్లు అవుతున్న రోడ్డు పనులు పూర్తికావడం లేదు. దుమ్ము వల్ల చుట్టుపక్కల ఉన్న పత్తిపై పడి పంట చెడిపోతుంది - వాహనదారులు
కి.మీ. కొద్దీ కంకర రాళ్లు
మునుగోడు నియోజకవర్గంలోని చండూరు, నాంపల్లి మండలాల పరిధిలో 29 కిలోమీటర్ల మేర రహదారి నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. వీటికి సంబంధించి రూ.30 కోట్ల వరకు పెండింగ్ బిల్లులు ప్రభుత్వం నుంచి మంజూరు కావాల్సి ఉంది. దేవరకొండ నియోజకవర్గంలోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉంది. చండూర్, కనగల్, తిప్పర్తి, నాంపల్లి మండలాల్లో దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల మేర తారు రోడ్డు నిర్మించాల్సి ఉంది.
నిబంధనల ప్రకారం, ఒకేసారి రహదారి నిర్మాణాలు చేపట్టకుండా అక్కడున్న ప్రయాణ సౌకర్యాలను బట్టి గుత్తేదారులు రోడ్లు నిర్మించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మండలాల్లో మాత్రం ఏకకాలంలో కిలోమీటర్ల మేర రహదారులను తవ్వి కంకరపోసి వదిలేశారు. కిలోమీటర్ల కొద్దీ కంకర రాళ్లు ఉండడంతో వాహనాలు అదుపుతప్పి కిందపడుతున్నామని ప్రయాణికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నిధులు మంజూరు కాలేదనే సాకుతో గుత్తేదారు పనులు మధ్యలో ఆపేశారు. కంకర రహదారి తారు రోడ్డుగా మారేందుకు ఇంకెన్ని రోజులు పడుతుందో అని స్థానికులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా త్వరితగతిన ఈ రహదారులకు మోక్షం కల్పించి తారు రోడ్లుగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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