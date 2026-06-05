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కర్రెగుట్టల్లో ప్రగతి 'పథాలు' - చివరి దశకు చేరుకుంటున్న రహదారి నిర్మాణాలు

అభయారణ్యంలో అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం - 28 కిలోమీటర్ల రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తి - ఎకో టూరిజంగానూ రూపొందించేందుకు ఏర్పాట్లు - ఛత్తీస్​గఢ్​ నుంచీ 10 కిలోమీటర్ల రహదారి పనులతో రాకపోకలకు మార్గం సుగమం

కర్రెగుట్టల్లో అభివృద్ధి పనులు
Road Construction In Karreguttalu (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 4:30 PM IST

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Road Construction In Karreguttalu : కర్రెగుట్టల పేరు వినగానే మావోయిస్టులకు కంచుకోట, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంగానే మదిలో మెదులుతుంది! తెలంగాణ, ఛత్తీస్​గఢ్​ ఇరు రాష్ట్రాల్లో ఈ దండకారణ్యం విస్తరించి ఉంది. సెలయేళ్లు, వాగులు, గుహలు, కొండలకు నిలయమైన ఈ ప్రదేశం ఎన్నో ఏళ్లుగా మావోయిస్టులకు పెట్టనికోటగా వర్ధిల్లింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆపరేషన్​ కగార్​ చేపట్టడం ద్వారా దాదాపు ఇక్కడున్న మావోయిస్టులందరూ జన జీవనంలో కలిసిపోయారు. ప్రస్తుతం కర్రెగుట్టలో శాంతియుత వాతావరణం నెలకొంది. క్రమంగా ఈ ప్రాంతం ప్రగతి బాట పట్టి ఎకో టూరిజం దిశగా వడిగా అడుగులు వేస్తోంది. అడవులకు నెలవైన ములుగు జిల్లాలో అటవీ సోయగం పర్యాటకులను మరింత ఆకర్షిస్తోంది.

ఇరు రాష్ట్రాల సమన్వయంతో : మావోయిస్టుల ప్రాబల్యంతో ఒకప్పుడు కర్రెగుట్టలో అడుగు పెట్టడానికి సంక్లిష్టంగా ఉండేది. కానీ నేడు ఈ కీకారణ్యం సైతం అభివృద్ధి పథం వైపు అడుగులేస్తుంది. ప్రభుత్వ కార్యాచరణలో భాగంగా వాజేడు మండలంలోని మురుమారు నుంచి పామునూరు, డోలి, జెల్లా ప్రాంతాలను కలుపుకుంటూ రూ.30 కోట్ల వ్యయంతో దాదాపు 28 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్డు పూర్తి చేశారు. ఛత్తీస్​గఢ్​ రాష్ట్ర పరిధిలో ఉన్న ఊసూరు ఠానాలోని పూజారికాంకేర్​ను అనుసంధానిస్తూ తడపల ఫార్వర్డ్​ ఆపరేటింగ్ బేస్​(ఎఫ్​వోబీ)ల దాకా సుమారు 10 కిలోమీటర్ల మేర రహదారిని నిర్మించేలా ఆ రాష్ట్రం సన్నాహాలు చేసింది.

సాయుధ బలగాల నిఘా కింద : రహదారుల నిర్మాణం కోసం గుట్టలను తొలచడం అతి కష్టంతో కూడుకున్న పని. వాటిని అవసరం మేరకు తొలుచుకుంటూ రోడ్లుగా మలుస్తున్నారు. మరో 800 మీటర్ల రహదారి నిర్మాణం పూర్తయితే ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య రవాణాకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. దండకారణ్యంలో కార్మికుల రక్షణ కోసం పామునూరు, మురుమారు, తడప ప్రాంతాల్లో అధికారులు ఎఫ్​వోబీలను సిద్ధం చేశారు. ఆ సాయుధ బలగాల సమక్షంలోనే ప్రగతి పథాలను ముందుకు సాగిస్తున్నారు.

ఎకో టూరిజం కోసం ప్రణాళికలు : కర్రెగుట్టల్లో కనుచూపు మేర పచ్చదనం, చుట్టూతా కొండలు, గలగలమని పారే సెలయేర్లు, పక్షుల సవ్వడులు, అటవీ జంతువుల సంచారంతో ఈ సోయగాలు పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తాయి! వాజేడు మండలంలోనే తెలంగాణ నయాగారా పిలిచే బొగత జలపాతం ఉంటుంది. సుమారు 700 అడుగుల ఎత్తు నుంచి దూకే ముత్యంధార జలపాతం కూడా ఈ మండలంలోనే ఉంది. ప్రకృతి రమణీయతకు మారుపేరైన ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యావరణ పర్యాటకం (ఎకో టూరిజం)గా రూపొందించాలని అటవీశాఖ భావిస్తోంది.

ఈ కార్యాచరణలో భాగంగా కర్రెగుట్టల్లోని జలాశయమైన గుండ్లవాగు పైభాగాన వాచ్​ టవర్​ నిర్మించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. పర్యాటకులు బస చేసేందుకు అవసరం మేరకు మరి కొన్ని చోట్ల గుడారాలు(టెంట్) ఏర్పాట్ల కోసం కూడా ప్రణాళికలు రూపొందించారు.

అటవీ జంతువులకు ఆలవాలం : కర్రెగుట్టల ప్రాంతం భౌగోళికంగా ములుగు జిల్లాలోని వెంకటాపురం, వాజేడు మండలాలు, ఛత్తీస్​గఢ్​ రాష్ట్రం బీజాపూర్​ జిల్లాలోని పూజారికాంకేర్​ పరిధిలో ఉన్న సుమారు 700 ఎకరాల వైశాల్యంతో ఈ అటవీ విస్తరించి ఉంది. ఛత్తీస్​గఢ్​, మహారాష్ట్రలోని నేషనల్​ పార్క్​లు​ కూడా కొంత మేరకు ఈ ప్రాంతలో విలీనమై ఉంటాయి. ఈ అభయారణ్యం వన్య ప్రాణులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తుడటంతో వాటి సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఇటీవల కర్రెగుట్టల్లో చిరుత సంచరిస్తున్నట్లు వెలుగులోకి రాగా, రెండేళ్ల కిందట పెద్దపులి సైతం ఈ అభయారణ్యంలో అడుగుపెట్టిందని అటవీ శాఖ వివరించింది. ప్రస్తుతం వందల సంఖ్యలో అడవి జంతువులు ఆశ్రయముంటున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

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