సరికొత్త టెక్నాలజీలతో రోడ్ల నిర్మాణాలు - ఏటా మరమ్మతులు ఉండవిక
164 కి.మీ. మేర నిర్మించేందుకు ఏర్పాట్లు - రూ.85 కోట్లతో టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తిచేసిన ఆర్అండ్బీ- ఏడెనిమిదేళ్లు దెబ్బతినకుండా ఉండటమే వీటి ప్రత్యేకత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 3:18 PM IST
Innovative Danish Asphalt Fibre Technology for Durable Roads: ఆర్అండ్బీ శాఖ రాష్ట్రంలో చేపట్టే రోడ్ల పనుల్లో కొన్నింటిని ప్లాస్టిక్, డానిష్ ఫైబర్ టెక్నాలజీలతో చేపట్టేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రతీ సంవత్సరం అధ్వానంగా తయారైన రోడ్లను రెన్యువల్ చెయ్యడం, గుంతలు పడ్డ రోడ్లకు మరమ్మతులు చెయ్యడమే పనిగా పెట్టుకోకుండా అటువంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు కొత్త టెక్నాలజీలపై అవగాహన పెంచుకొని వాటిని వినియోగించుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు. సీఎం ఆదేశాల మేరకు అధికారులు రోడ్ల నిర్మాణ కార్యకలాపాల్లో సరికొత్త సాంకేతికతను వినియోగించనున్నారు.
ఈ టెక్నలజీ ఆధారంగా 24 రోడ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టనున్నారు. దీని ద్వార అవి ఎక్కువ కాలం పాటు మరమ్మతులకు గురికాకపోవడం, వర్షాలకు దెబ్బతినకపోవడం వంటి ప్రత్యేకతలు కలిగి ఉంటాయి. 8 రోడ్లలో 42.51 కి.మీ. మేర ప్లాస్టిక్ టెక్నాలజీ, 16 రోడ్లలో 122.34 కి.మీ. మేర డానిష్ ఫైబర్ టెక్నాలజీ వినియోగించనున్నారు. మొత్తం రూ.85.6 కోట్లు వెచ్చించి 164.85 కిలోమీటర్ల మేర పనులకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇటీవలే వీటికోసం జిల్లాలవారీగా టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసి, గుత్తేదారు సంస్థలను ఎంపిక చేశారు.
సాధారణంగా రోడ్డు నిర్మించాక రెన్యువల్ పనులు ఐదేళ్ల చేస్తారు. ఈ క్రమంలో పాత రోడ్డు మీద తారు, బిటుమిన్తో కొత్త లేయర్ వేస్తారు. డానిష్ ఫైబర్ టెక్నాలజీలో బిటుమిన్ మిక్స్లో అరమిడ్, పాలియోలెఫిన్ అనే ఫైబర్ను కలుపుతారు. దీనిని డానిష్ అస్ఫాల్ట్ రీ-ఇన్ఫోర్సింగ్ టెక్నాలజీగా పేర్కొంటారు. ఈ విధంగా వేసిన రోడ్డు బలంగా ఉండటమే కాకుండా, వర్షపునీరు దానిలోకి ఇంకకుండా డానిష్ ఫైబర్ అడ్డుకుంటుంది. దీనివల్ల రోడ్డు ఎక్కువ కాలం ఉపయోగంలో ఉంటుంది. ఈ విధానాన్ని డెన్మార్క్లో అభివృద్ధి చేశారు.
7 నుంచి 8 ఏళ్ల వరకు నో రెన్యువల్: ఆర్అండ్బీ మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి నియోజకవర్గం బనగానపల్లె పరిధిలో గత సంవత్సరం జులైలో ముదిగేడు-సంజామల రాకపోకలకు కి.మీ.లో ప్రయోగాత్మకంగా ఈ విధమైన రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 16 రోడ్లలో ఈ టెక్నాలజీ వినియోగించనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. రోడ్డు చాలా కాలంపాటు మన్నికగా ఉండేందుకు, వర్షాలకు రోడ్డుపై నీరు నిలిచినప్పటికీ ఆ నీరు రోడ్డులోపలికి ఇంకిపోకుండా ఉండేందురు ప్లాస్టిక్ తోడ్పడుతుంది. దీనికోసం ప్లాస్టిక్ టెక్నాలజీలో వృథాగా పడేసిన ప్లాస్టిక్ను బిటుమిన్ మిక్స్లో కలుపి వినియోగిస్తారు. 2 టెక్నాలజీలతో వేసిన రోడ్లకు 7 నుంచి 8 ఏళ్ల వరకు రెన్యువల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
వర్షాల ధాటికి రోడ్లమీద ఏర్పడే గుంతలను పూడ్చేందుకు ఈ సంవత్సరం ఎకోఫిక్స్ రెడీ మిక్స్ను ఉపయోగించనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. దీనికోసం స్టీల్ స్లాగ్ అనే వ్యర్థాన్ని ఉక్కు ఫాక్టరీల నుంచి సేకరించి, దానికి కొన్ని కెమికల్స్ జోడించి ప్రాసెస్ చేసి, తారు, కంకరతో కలిపి మోడిఫైడ్ బిటుమిన్గా మలుస్తారు.
ఆ తర్వాత ఇలా తయారు చేసిన మిశ్రమాన్ని ఒక్కో సంచిలో 30 కిలోల వరకు నింపి పెడ్తారు. దీంతో గుంతలను పూడుస్తారు. ఈ ఎకోఫిక్స్ రెడీమిక్స్ వర్షాకాలంలో కూడా గుంతలను పూడ్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ టెక్నాలజీని రుముక గ్లోబల్ ఎకోఫిక్స్ అనే కంపెనీ సెంట్రల్ రోడ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (సీఆర్ఆర్ఐ)తో కలిసి అభివృద్ధి చేసింది. గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని సూరత్లో ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసి, అక్కడి నుంచి సరఫరా చేస్తుంది. తయారైన 6 నెలల్లో ఈ ఎకోఫిక్స్ రెడీ మిక్స్ మిశ్రమాన్ని వినియోగించాలి. ఆర్అండ్బీ అధికారులు ఈ ఏడాది 50 వేల బ్యాగుల రెడీమిక్స్ బ్యాగ్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది. వీటిని మే నెలలో రాష్ట్రానికి రప్పించనున్నారు. జూన్ నుంచి వర్షాలతో పెద్దపెద్ద గుంతలు ఏర్పడిన చోట్ల దీనిని వినియోగించనున్నారు. ఒక్కో కేజీ ఎకోఫిక్స్ మిశ్రమానికి రూ.13 చొప్పున వెచ్చిస్తున్నారు.
ఈ మార్గాల్లో ప్లాస్టిక్ రోడ్లు: సూరత్లో ఉన్న ఎకోఫిక్స్ రెడీమిక్స్ తయారీ ప్లాంట్ను, మన రాష్ట్రంలో అనకాపల్లి జిల్లా పరిధిలో ఏర్పాటు చేసేందుకు రుముక గ్లోబల్ కంపెనీ సిద్ధమైంది. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అన్నింటికీ ఇక్కడి నుంచే రెడీమిక్స్ బ్యాగ్లను సరఫరా చేయాలని భావిస్తోంది. విజయనగరం జిల్లాలో గజపతినగరం - మెంటాడ - పిట్టాడ రోడ్లో 9.2 కి.మీ, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఉప్పినివలస నుంచి హనుమపేట, ఓవీ పేట, చీడివలస మీదుగా గుట్టవల్లి వెళ్లే రోడ్డులో 7.30 కి.మీ., అనకాపల్లి జిల్లాలోని తుమ్మపాల నుంచి దిబ్బపాలెం, వూడేరు మీదుగా వెళ్లే ఏసీ రోడ్డులో 7.60 కి.మీ., డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో శివకోడు - మానేపల్లి రోడ్లో 1 కి.మీ., పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని భీమవరం-ఎల్వీఎన్ పురం రోడ్లో 2.60 కి.మీ., ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో నందిగామ - పొక్కునూరు రోడ్లో 5 కి.మీ., ప్రకాశం జిల్లాలోని పొదిలి-మార్కాపురం రోడ్లో 5.7 కి.మీ., తిరుపతి జిల్లాలో బైరాజు కండ్రిగ - రామాపురం రోడ్లో 4.10 కి.మీ. మేర ప్లాస్టిక్ రోడ్లు నిర్మించనున్నారు.
నాణ్యత ఎక్కువ, ఖర్చు తక్కువ - 'బయో-బిటుమిన్'తో రోడ్ల నిర్మాణం
అమరావతిలో రహదారి పనులు రయ్ రయ్ - 60 మీటర్ల వెడల్పుతో ట్రాఫిక్ ఫ్రీ 'ట్రంక్ రోడ్లు'