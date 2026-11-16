కిలోమీటరు రోడ్డులో 54 గుంతలు - బిక్కుబిక్కుమంటూ రాకపోకలు
Thatichetlapalem- Kancharapalem Mettu Road : తాటిచెట్లపాలెం-కంచరపాలెం మెట్టు రోడ్డు అధ్వానంగా మారింది. ఒక కిలోమీటర్ రోడ్డుపై 54 గుంతలు బయటపడ్డాయి. ఇలాంటి పరిస్థితిలో వాహనదారులు బిక్కుబిక్కుమంటూ రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 12:49 PM IST
తాటిచెట్లపాలెం-కంచరపాలెం మెట్టు రోడ్డు విశాఖపట్నం నగరం నడిబొడ్డున ఉంది. ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్, రైల్వేస్టేషన్ నుంచి ఎన్ఏడీ మీదుగా గాజువాక పెందుర్తి వైపు వెళ్లేందుకు ఈ రోడ్డునే ఎక్కువమంది ఉపయోగిస్తారు. ఐదు నిమిషాల్లో 250కిపైగా వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తాయి. అంతటి ప్రాధాన్యమున్న రోడ్డు వాహనదారులకు నరకం చూపిస్తోంది. కిలోమీటరు మేర మొత్తం శిథిలమైంది. ఈ కారణంగా చోదకులు బిక్కుబిక్కుమంటూ రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. రోజుకు రెండు ప్రమాదాలైనా జరుగుతున్నాయి. గాల్లోకి దుమ్ము లేచి దుకాణాలు, నివాసాల్లోకి చేరుతోంది. అంతేగాక రహదారిని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించగా కి.మీ. మేర 54 గుంతలను గుర్తించారు.
రాళ్లు తేలి, తారు లేచిపోయి : కంచరపాలెం మెట్టు నుంచి తాటిచెట్లపాలెం వరకు ఉన్న ఈ రోడ్డు ఎక్కడికక్కడ ధ్వంసమైంది. రాళ్లు తేలి, తారు లేచిపోయి చాలాచోట్ల కొట్టుకుపోయింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అడుగు లోతున గుంతలు పడ్డాయి. కంచరపాలెం నూకాలమ్మ ఆలయం సమీపంలోని నాలుగు అడుగుల వెడల్పు, అయిదు అడుగుల పొడవున అర అడుగులోతు గుంత భయపెడుతోంది. కర్రల డిపో వద్ద రెండు అడుగుల వెడల్పు, మూడు అడుగుల పొడవుతో అడుగు లోతున ఏర్పడిన గుంత ప్రమాదకరంగా ఉంది. అదే వరుసలో స్పీడ్ బ్రేకర్ హెచ్చరిక బోర్డు వద్ద పది అడుగుల పొడవు, అయిదు అడుగుల వెడల్పు మేర రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది.
రోజూ ఏదో ఒక ప్రమాదం : వాడపేట రోడ్డు వద్ద గతంలో నిర్మించిన డివైడర్ పూర్తిగా దెబ్బతింది. రోజూ ఇక్కడ ఏదో ఒక ప్రమాదం జరుగుతోంది. ఆశీర్వాద కమ్యునిటీ హాల్ నుంచి ధర్మానగర్ శివాలయం రోడ్డు వరకు సుమారు 200 మీటర్ల రోడ్డు రాళ్లు తేలి ఛిద్రమైంది. అంబేడ్కర్ ఆటోస్టాండ్ వద్ద భారీ గుంతలు పడగా వాటిని మట్టితో తాత్కాలికంగా చదును చేశారు. రైల్వే కాలనీ సమీపంలో 50 మీటర్ల మేర శిథిలమైంది. తాటిచెట్లపాలెం బస్స్టాప్ వద్ద కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.
"ఈ రోడ్డులో నిత్యం రాకపోకలు సాగిస్తుంటా. కొంత కాలంగా దారుణంగా మారింది. ఒకసారి వెళ్లి వస్తే వెన్నెముక కదిలిపోతుంది. రోడ్డంతా దుమ్ముతో నిండి ఊపిరాడని పరిస్థితి. గుంతలతో వాహనాలు దెబ్బతింటున్నాయి. నా కళ్ల ముందే పలువురు జారిపడ్డారు." - నాగరాజు, ద్విచక్ర వాహనదారుడు
"ఈ రోడ్డులో రోజుకు 20 సార్లు ప్రయాణిస్తుంటా. ప్రతి సమయంలోనూ ఎవరో ఒకరు ప్రమాదానికి గురికావడం చూశా. రోడ్డు శిథిలమైనా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. గుంతల్లో ద్విచక్ర వాహనాలు దిగి పడిపోతున్నాయి. రాత్రి పది గంటలు దాటితే ఈ మార్గంలో భారీ వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తాయి." - తిలక్, స్థానికుడు
పాలకులు, అధికారులు ఈ పరిస్థితిని అర్ధం చేసుకుని మరమ్మతులు చేపట్టాలని వాహనదారులు, స్థానికులు కోరుతున్నారు.
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