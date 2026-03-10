స్త్రీశక్తి పథకంతో బస్సు ప్రయాణాలు పెరుగుదల - తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు
స్త్రీశక్తి పథకంతో అనూహ్యంగా పెరిగిన ఆర్టీసీ ఆక్యుపెన్సీ - ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనే ప్రయాణించేందుకు మహిళల ఆసక్తి- ప్రకాశం జిల్లాలో భారీగా తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- స్త్రీశక్తి పథకంతోనే సాధ్యమైందని సీఎంకు జిల్లా ఎస్పీ వివరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 7:25 AM IST
Accidents Down due to Sree shakthi Scheme : రాష్ట్రంలో కూటమి సర్కారు అమలు చేస్తున్న స్త్రీశక్తి పథకం అనూహ్యంగా రహదారి భద్రతకు కొత్తదిశను చూపిస్తోంది. సంక్షేమ పథకంగా దీన్ని ప్రారంభించినా అమలు వల్ల ప్రమాదాలూ తగ్గుతున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ప్రైవేట్ వాహనాల వినియోగం తగ్గి ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనే ప్రయాణం చేయటంతో ప్రమాదాల తీవ్రత గణనీయంగా తగ్గిందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. సంక్షేమం, భద్రత, ప్రజాప్రయోజనం వంటి లక్ష్యాలను ఏకకాలంలో సాధిస్తున్న పథకంగా స్త్రీశక్తి ఘనత వహిస్తోంది.
మహిళలకు ఆర్ధిక ప్రయోజనం కల్పించడమే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన స్త్రీశక్తి పథకం సత్ఫలితాలనిస్తోంది. బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్న మహిళల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. గతేడాది ఆగస్టు 15న పథకం ప్రారంభించగా అప్పటివరకూ 60 శాతం దాటని ఆక్యుపెన్సీ రేషియో ఏకంగా 82 శాతానికి పెరిగింది.
స్త్రీశక్తి పథకానికి గణనీయంగా పెరిగిన ఆదరణ: ప్రైవేటు వాహనాలు, సొంత వాహనాల్లో వ్యయ ప్రయాసలతో ప్రయాణించే మహిళలంతా ఆర్టీసీ బస్సెక్కడం ప్రారంభించారు. బస్టాండ్లు కిక్కిరిసిపోతుండగా బస్సుల్లో రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. పెరుగుతున్న ప్రయాణికులకు అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బస్టాండ్లలో సదుపాయాలు మెరుగుపరటంతో సహా బస్సుల సంఖ్య పెంచటంతో స్త్రీశక్తి పథకానికి ఆదరణ గణనీయంగా పెరిగింది. 7 నెలలుగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఆక్యుపెన్సీ రేషియో సరాసరి 92 శాతం తగ్గకుండా నమోదవుతోందంటే పథకానికి మహిళల ఆదరణ ఎలా ఉందో ఊహించవచ్చు.
ప్రస్తుతం బస్సుల్లో 65 శాతం సీట్లలో మహిళలు ప్రయాణిస్తుండగా 35 శాతం పురుషులు ప్రయాణిస్తున్నారు. పథకం సమర్థంగా నడిపేందుకు వీలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాయితీ మొత్తాన్ని ముందస్తుగా ఆర్టీసీకి చెల్లించటంతో పథకానికి బూస్టింగ్గా మారింది. రోజూ 24 లక్షల 35 వేల మంది చొప్పున మహిళలు బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణిస్తుండగా 7 నెలల్లోనే 48 కోట్ల 70 లక్షల మంది మహిళలు బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకుని రికార్డు నెలకొల్పారు.
వ్యవసాయ కూలీలు, వ్యాపారాలు చేసుకునే మహిళలు, ఉద్యోగం, ఉపాధి, విద్య, వైద్యం కోసం పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే మహిళలు, బాలికలకు కోసం ప్రారంభించిన పథకం వారికి వరంలా మారింది. ఒక్కో మహిళకు సరాసరిగా నెలకు రూ.3,000 చొప్పున ఆర్ధిక ప్రయోజనం చేకూరడమే కాదు. సురక్షిత ప్రయాణమూ సాకారమవుతోంది. ఉచిత బస్సు ప్రయాణంతో ఆదా చేసిన డబ్బును ఇతర కుటుంబ అవసరాలకు వినియోగిస్తూ పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలు ఆర్ధిక సమస్యలను అధిగమిస్తున్నాయి.
రహదారి ప్రమాదాల సంఖ్యా తగ్గుముఖం: స్త్రీశక్తి పథకంతో ప్రైవేటు వాహనాలు, వ్యక్తిగత వాహనాల వినియోగం తగ్గుముఖం పట్టింది. ఫలితంగా రోడ్లపై కాలుష్యమూ తగ్గడమే కాదు. రహదారి ప్రమాదాల సంఖ్యా తగ్గుముఖం పడుతోంది. ఇటీవల ప్రకాశం జిల్లా పోలీసుల అధ్యయనంలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగుచూశాయి. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణాలు పెరగడం వల్ల ప్రమాదాల బారినపడి చనిపోయేవారు, గాయపడేవారి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. గతంతో పోల్చుకుంటే ఒక్క ప్రకాశం జిల్లాలోనే సుమారు 10 శాతం మరణాలు తగ్గినట్టు వెల్లడైంది. పథకం అమలుకు ఆరు నెలల ముందు తర్వాత పోల్చుకుంటే 19 శాతం మేర మరణాలు తగ్గినట్టు పోలీసుల అధ్యయనంలో తేలింది.
సీఎం చంద్రబాబుతో జరిగిన సమీక్షలో ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ హర్షవర్దన్రాజు ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. పథకం అమలుకు ముందు-తర్వాత వచ్చిన గణాంకాలు పోలిస్తే మహిళా మరణాలు 39 శాతం తగ్గాయని తెలిపారు. స్త్రీశక్తిని సమర్థంగా ఆమలు చేయడం వల్ల సత్ఫలితాలు రావటంతో అధికారులను ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇదే తరహా అధ్యయనం చేయించాలని ఆదేశించారు. స్త్రీశక్తి పథకం ద్వారా మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం అందటంతో పాటు ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గటం కొత్త కోణమని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పథకాన్ని సమర్థంగా అమలు చేసేందుకు మరిన్ని బస్సులను పెంచడం సహా సదుపాయాలు పెంచేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది.
