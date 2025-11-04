ETV Bharat / state

ఓవర్‌ లోడ్‌, ఓవర్‌ స్పీడ్‌! - మనుషుల ప్రాణాలు పోతున్నా పట్టించుకోరా?

నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న యజమానులు, డ్రైవర్లు - ఎక్కువ బరువు తీసుకెళ్లేందుకు ఒకట్రెండు ఫీట్ల ఎత్తు పెంపు - తెలంగాణలో ప్రతి అదనపు టన్నుకు రూ.1000 జరిమానా

Overload, Overspeed Lives Road Accidents
Overload, Overspeed Lives Road Accidents (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 2:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Overload, Overspeed Lives Road Accidents : ఓవర్‌ లోడ్‌, ఓవర్‌ స్పీడ్‌! ఇప్పుడు ప్రాణాలు తీస్తోంది. చేవేళ్ల బస్సు ప్రమాద ఘటనతో యథేచ్ఛగా సాగుతున్న నిబంధనల ఉల్లంఘనలు మరోసారి కళ్లకు కడుతున్నాయి. టిప్పర్లు, లారీల్లో భద్రత చర్యలు శూన్యమన్న విషయాన్ని మీర్జాగూడ ఘోర ప్రమాదంతో తేటతెల్లమవుతోంది. కానీ ఇవేవీ పట్టనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్న అధికారుల వైఖరి, అనేక కుటుంబాలకు కడుపు కోతను మిగుల్చుతోంది.

నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న డ్రైవర్లు : మైనింగ్‌ వాహనాలు నడిపే విషయంలో నిబంధనలున్నా, కాగితాలకే పరిమితం అవుతున్నాయి. వాటిని పాటించాల్సిన యజమానులు, డ్రైవర్లు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంటే, అధికార యంత్రాంగంలోని కొందరు షరా మామూలుగా చూసీచూడనట్లు ఉంటున్నారు. ప్రతి వాహనానికి గరిష్ఠ సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఆ మేరకు వాహనాల బాడీని తయారు చేస్తారు. కానీ బండరాళ్లు, ఇసుక, ఐరన్‌ఓర్‌ వంటి ఖనిజాల్ని రవాణా చేసే లారీలు, టిప్పర్లలో ఆ తర్వాత మార్పులు చేస్తున్నారు. ఎక్కువ బరువు తీసుకెళ్లేందుకు ఒకట్రెండు ఫీట్ల ఎత్తు పెంచుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అధిక వేగంతో వెళ్లేప్పుడు అదుపు తప్పుతున్నాయి.

ఓవర్‌ లోడ్‌, ఓవర్‌ స్పీడ్‌తో ప్రాణాలు పోతున్నా పట్టించుకోరా? - ఎక్కువ ట్రిప్పులతో అధిక ఆదాయం! (ETV)

పర్మిట్‌ ఉల్లంఘన కింద రూ.2 వేల జరిమానా : ప్రమాదాల నియంత్రణకు జరిమానాల్ని పెంచే వెసులుబాటును కేంద్రం రాష్ట్రాలకు కల్పించింది. ఓవర్‌ లోడ్‌తో వెళ్లే లారీలు, టిప్పర్లకు మహారాష్ట్రలో కనీసం రూ.25 వేల జరిమానా విధిస్తున్నారు. రెండో అదనపు టన్ను నుంచి ప్రతి టన్నుకు రూ.2 వేల జరిమానా ఉంటుంది. తెలంగాణలో ప్రతి అదనపు టన్నుకు వెయ్యి జరిమనా మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ పర్మిట్‌ ఉల్లంఘన కింద రూ.2 వేల జరిమానానే ఉంది. విధించే జరిమానా కంటే వచ్చే ఆదాయం అనేక రెట్లు ఎక్కువ. దీంతో జరిమానాల్ని ఖాతరు చేయడం లేదు. హైదరాబాద్‌లో రాత్రి 10 నుంచి ఉదయం 7 గంటల వరకు మాత్రమే మైనింగ్‌ లారీలకు అనుమతి ఉంది. కానీ 24 గంటలూ వేగంగా తిరుగుతూ బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి.

ఎక్కువ ట్రిప్పుల కోసం ఎక్కువ వేగం : హైదరాబాద్‌ చుట్టుపక్కల జిల్లాలు సహా రాష్ట్రంలోని వివిధ గనులు, క్రషర్ల నుంచి ఖనిజాల్ని రవాణా చేసే వాహనాలు ఓవర్‌ లోడ్‌తో వెళుతున్నాయి. ఉదాహరణకు 10 టైర్ల లారీ, టిప్పర్‌ 24-25 టన్నుల లోడ్‌తో వెళ్లాలి. అంటే మొత్తం బరువు 34-35 టన్నులు. కానీ చాలా వాహనాల్లో అదనంగా 10-15 టన్నుల కంకర, ఇసుక వంటివి తీసుకెళుతున్నారు. వాహనాల గరిష్ఠ వేగాన్ని పరిమితం చేయడానికి లారీలు, టిప్పర్లకు స్పీడ్‌ గవర్నెన్స్‌ పరికరాలు ఉండాలి. కానీ సమారు 50 శాతం వాహనాలకు ఈ పరికరాలు ఉండవు. ఎక్కువ ట్రిప్పులతో అధిక ఆదాయం పొందాలని వేగంగా నడుపుతూ ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నారు.

చట్టం ప్రకారం అలాంటి వాహనాల సీజ్‌: ఓవర్‌లోడ్‌తో వెళ్లే వాహనాలకు సంబంధించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉన్నా, ఆ ప్రక్రియ నామమాత్రంగానే సాగుతోంది. మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం అలాంటి వాహనాలను సీజ్‌ చేయాలి. కొందరు రవాణా శాఖ అధికారులు జరిమానాలు వేసి వదిలేస్తున్నారు. డ్రైవర్ల లైసెన్స్‌ సస్పెండ్‌ చేసే వీలున్నప్పటికీ ఆ చర్యలూ తీసుకోవడం లేదన్న విమర్శలున్నాయి. ఓవర్‌లోడ్‌ వాహనాలను సీజ్ చేయాలని పలువురు అధికారులు భావిస్తున్నప్పటికీ, పార్కింగ్‌ స్థలాల కొరత తీవ్రంగా ఉంది.

హైదరాబాద్‌తో పాటు పలుచోట్ల ఈ సమస్య ఉంది. ఇలాంటి వాహనాల్ని సీజ్‌ చేసి పోలీస్‌స్టేషన్, బస్‌డిపో, ఆర్టీఏ కార్యాలయం వీటిలో ఎక్కడో ఓచోట పెట్టాలి. చాలాచోట్ల ఇప్పటికే సీజ్‌ చేసిన వాహనాలతో ఖాళీ లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. చాలా కాలంగా జప్తులో ఉన్నా, ఫైన్‌కట్టి తీసుకెళ్లని వాహనాల్ని వేలం వేయవచ్చు. రవాణా శాఖ ఆ ప్రక్రియను చేపట్టడం లేదు.

టిప్పర్​ టెర్రర్ : మన రోడ్లపైనా 'యమపాశాలు!' రయ్​ రయ్​ - ఇప్పటికైనా మేల్కొందామా?

2015 సీన్​ రిపీట్​ : అప్పుడు ట్రైన్​ - ఇప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సు - వెంటాడిన మైనింగ్ లారీలు

TAGGED:

OVERLOAD TRUCK IN ROAD ACCIDENTS
OVERLOAD VEHICLES ROAD ACCIDENTS
OVERSPEED VEHICLES ROAD ACCIDENTS
అధిక లోడ్​తో రోడ్డు ప్రమాదాలు
ROAD ACCIDENTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నలుగురిలో నచ్చినట్లు చేస్తారా? - కనీస 'ఇంగితజ్ఞానం' లేకపోతే ఎలా?

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.