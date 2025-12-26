ETV Bharat / state

రయ్​ రయ్​లు యమ డేంజర్ గురూ - ప్రాణాలు తీస్తున్న ఓవర్ స్పీడ్

తెలంగాణలో ఏటా సగటున 22,000 నుంచి 23,000 ప్రమాదాలు - రాత్రి 11 నుంచి తెల్లవారుజామున 4 గంటల మధ్య ఎక్కువ యాక్సిడెంట్లు - ట్రాఫిక్​ రూల్స్​ సరిగ్గా పాటించకపోవడమే కారణం

Road Accidents Involving Minors And Rash Driving
Road Accidents Involving Minors And Rash Driving (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 2:20 PM IST

Road Accidents in Telangana : త్వరగా గమ్య స్థానం చేరుకోవాలని అడ్డదారి ప్రయాణం, రహదారులన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయనే ఆలోచనతో దూకుడుగా బండి నడపడం, వీటితో పాటు మితిమీరిన వేగం వందలాది ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటోంది. రహదారిపై జాగ్రత్తగా వెళ్లే వాహనదారులు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. గతేడాది రోడ్డు ప్రమాదాల్లో దేశవ్యాప్తంగా 1.77 లక్షల మంది మృతి చెందారు. వారిలో 1.24 లక్షల మంది మరణానికి అతి వేగమే కారణమని తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో నగర పోలీస్ యంత్రాంగం ప్రమాదాల నివారణకు కృషి చేస్తోంది. రహదారి భద్రతపై అవగాహన కల్పించి ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. కేసులు నమోదు చేయడంతో పాటు అవగాహన కూడా కల్పిస్తోంది.

దూకుడుకు కళ్లెం వేసేదెలా? : నగరంలో నిత్యం 25 నుంచి 30 లక్షల వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయని అంచనా. అంతర్రాష్ట్ర, జిల్లాల నుంచి అదనంగా 5 లక్షలకు పైగా బండ్లు వస్తుంటాయి. ప్రధాన మార్గాల్లో ప్రమాదకరంగా గుంతలు, యూటర్న్‌ దూరంగా ఉండటంతో అడ్డదారి ప్రయాణంతో తరచూ ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రవేశిస్తున్న ప్రైవేటు బస్సులు, భారీ వాహనాలతో సమస్య జఠిలమవుతోంది. ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు కేసులు నమోదు చేసినా ఉల్లంఘనుల కట్టడి పోలీసులకు సవాల్‌గా మారింది. అధిక శాతం రోడ్డు ప్రమాదాలు రాత్రి 11 నుంచి తెల్లవారుజామున 4 గంటల మధ్య సంభవిస్తున్నాయి. ఆ సమయంలో ఉండే మంచు కారణంగా రోడ్డు సరిగ్గా కనిపించకపోవడంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని ప్రయాణికులు భావిస్తున్నారు. బాధితుల్లో అధిక శాతం ద్విచక్రవాహనదారులే ఉంటున్నారు.

ప్రమాదాలకు కారణాలివే :

  • నగరంలో 50 యాక్సిడెంట్‌ సంభవించే ప్రాంతాలుండటం.
  • శిరస్త్రాణం ధరించకుండా ద్విచక్ర వాహనం నడపటం.
  • సెల్‌ఫోన్‌ మాట్లాడుతూ, అడ్డదారి ప్రయాణాలు, మద్యం మత్తులో వాహనాలు నడపడం.
  • పైవంతెనలు, కూడళ్ల మలుపుల వద్ద అయోమయానికి గురవటం.
  • సీటు బెల్టు సరిగా ధరించకపోవటం.
  • మైనర్ల డ్రైవింగ్‌.

నిబంధనల ఆచరణే రక్షణ కవచం :

"సురక్షిత ప్రయాణానికి ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు పాటించడమే ముఖ్య పరిష్కారం. పిల్లల చేతికి వాహనం ఇవ్వటం ప్రమాదమని చెప్పినా చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోవడం లేదు. అతివేగం, మద్యం మత్తులో వాహనం నడపటం కారణంగానే అధిక శాతం ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో అధిక శాతం 20-35 ఏళ్ల వయసున్న వారే మృతి చెందటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది." - జోయల్‌ డేవిస్, ట్రాఫిక్‌ జాయింట్‌ సీపీ, హైదరాబాద్‌

ప్రతి ఏటా 23 వేల ప్రమాదాలు : రోడ్లపై నిత్యం నియమ నిబంధనలు పాటించకుండా కొందరు తమ ఇష్టానుసారం బండి నడుపుతుంటారు. అలాగే కొందరు వారి తప్పు లేకపోయినా, అనుకోకుండా ప్రమాదాలు జరిగి మరికొందరు చనిపోతున్నారు. ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్​లు బాధితుల కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని మిగుల్చుతున్నాయి. అంతేకాదు వారికి సామాజిక, ఆర్థిక నష్టాన్నికలిగిస్తున్నాయి. తెలంగాణలో ప్రతీ ఏటా సగటున 22,000 నుంచి 23,000 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో 7,500 నుంచి 7,800 మంది మరణిస్తున్నారు. 4,40,000 పైగా గాయపడుతున్నారు.

పిల్లల చేతిలో బండి : పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారని, వాళ్లకు వాహనం నడపటం వచ్చన్న ధీమాతో కొందరు తల్లిదండ్రులు మైనర్ల చేతికి ద్విచక్రవాహనాలు, కార్లు ఇస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే తర్వాత ఆ పెద్దలు బాధపడాల్సి వస్తుంది. చేతికి బండి రాగానే అతివేగంతో దూసుకెళ్తూ ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు కొందరు మైనర్లు. కొన్నిసార్లు తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రి పాలవుతున్నారని నగర ట్రాఫిక్​ పోలీసులు అంటున్నారు. ఈ ఏడాది 10 నెలల వ్యవధిలో మైనర్​ డ్రైవింగ్​పై 6,497 కేసులు నమోదు చేశారు. 3,326 మంది వాహన యజమానులకు కోర్టు సామాజిక, కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్​ శిక్షలు, రూ.56.22 లక్షల జరిమానా విధించింది.

రోడ్డు ప్రమాదాలే జరగకుండా ప్రణాళిక - 'విజన్ 2047' సిద్ధం చేసిన తెలంగాణ సర్కార్

పిల్లల చేతికి బైక్​లు, కార్లు - ఆ తర్వాత ఓవర్​ స్పీడ్​తో యాక్సిడెంట్స్​!!

