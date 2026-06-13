రక్తసిక్తమవుతోన్న రహదారులు - అంతకంతకూ పెరుగుతోన్న రోడ్డు ప్రమాద మరణాలు
తెలంగాణలో 2020 నుంచి ప్రమాదాల పరంపర - 2024లో 25,986కు పెరుగుదల - నేషనల్ హైవేలపై 8,599 జరిగిన ప్రమాదాలు
Published : June 13, 2026 at 2:28 PM IST
Road Accidents in Telangana : రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు ఆందోళకర స్థాయిలో పెరుగుతున్నట్లు రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (మోర్త్) తాజా నివేదిక స్పష్టం చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా 2024లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల గురించి వెలువడిన నివేదిక ప్రకారం తెలంగాణలో 2020 నుంచి ప్రమాదాల పరంపర కొనసాగుతూనే ఉంది. 2020లో 19,172, 2021లో 21,315, 2022లో 21,619, 2023లో 22,903, 2024లో 25,986 ప్రమాదాలు జరిగాయని పేర్కొంది.
ఈ సంవత్సరంలో పెరిగిన ప్రమాదాలు : 2023 సంవత్సరంతో పోల్చితే 2024లో ఒకేసారి 13.5 శాతం మేర ప్రమాదాలు పెరిగాయి. ఇందులో మేఘాలయా లాంటి చిన్న రాష్ట్రం ముందుంది. ఆ రాష్ట్రంలో 20.6 శాతం ప్రమాదాల పెరుగుదల నమోదైంది. అయినప్పటికీ ప్రమాదాల సంఖ్య 223 నుంచి 269కి పెరగడం గమనార్హం. పెద్ద రాష్ట్రాల విషయానికొస్తే బిహార్లో 5.4 శాతం, ఉత్తర్ప్రదేశ్లో 3.4, మహారాష్ట్రలో 2.5, మధ్యప్రదేశ్లో 2, రాజస్థాన్లో 0.6, తమిళనాడులో 0.5 శాతం మాత్రమే పెరుగుదల నమోదు కావడంతో తెలంగాణనే ప్రాధాన్యాంశంగా మారింది.
రోడ్డు ప్రమాదాలు, మరణాల జాబితాలో తెలంగాణ :
- రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. 2020 నుంచి 2024 వరకు వరుసగా 6,882, 7,557, 7,559, 7,660, 7,949గా ప్రమాదాలు జరిగి ఎందరో ప్రయాణికులు చనిపోయారు.
- నేషనల్ హైవేలపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో రాష్ట్రం ఏడో స్థానంలో ఉంది. తెలంగాణలో 8,599 ప్రమాదాలు జరిగాయి. తమిళనాడులో అత్యధికంగా 20,672 జరిగాయి.
- జాతీయ రహదారులపై జరిగే ప్రమాదాల్లో మరణాల సంఖ్యలో రాష్ట్రం తొమ్మిదో స్థానంలో ఉంది. ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఎక్కువగా 9,560 (14.8 శాతం) ప్రమాదంలో చనిపోయారు. ఈ సంఖ్య తెలంగాణలో 3,066 (4.7శాతం)గా ఉంది.
- రోడ్డు ప్రమాదాల మరణాలకు సంబంధించి తెలంగాణ రేటు 5.83 ఉంది. ఇది జాతీయ సగటు (5) కంటే ఎక్కువ. తెలంగాణ కంటే మరో తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ముందున్నాయి. ఛత్తీస్గఢ్లో అత్యధికంగా 8.9గా ఉంది.
- తెలంగాణలో నేషనల్ హైవేలపై ఎక్కువగా ప్రమాదాలు, మరణాలు సంభవించాయి. 5,727 ప్రమాదాల్లో 2,211 మంది మృతి చెందారు. పీడబ్లూడీ పరిధిలోని రహదారులపై జరిగిన 1,491 ప్రమాదాల్లో 533 మంది చనిపోయారు. ఇతర విభాగాల పరిధిలో రహదారులపై 1,381 ప్రమాదాల్లో 322 మంది మరణించారు.
- రాష్ట్రంలో నగర, పట్టణ ప్రాంతాల్లో జరిగిన 14,773 రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 2,979 మంది చనిపోయారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జరిగిన ప్రమాదాల్లో 11,213లో 4,970 మంది మరణించారు.
- దేశంలో 2024లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాలను వివరంగా చెప్పాలంటే రోజుకు 485 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 1,292 మంది గాయాల పాలయ్యారు. 2023తో పోలిస్తే ప్రమాదాలు 1.48 శాతం, మరణాలు 2.48 శాతం వరకు పెరిగాయి.
రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండాలంటే ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి :
- వాహనాల్లో పరిమిత వేగంతో మాత్రమే వెళ్లాలి.
- బైక్లో హెల్మెట్, కారులో వెళితే సీట్ బెల్ట్ తప్పనిసరిగా ధరించాలి.
- నిద్ర మత్తులో, మందు తాగి వాహనం నడపరాదు.
- రోడ్డుపై వచ్చే వాహనాలు పట్టించుకోకుండా నడపకూడదు.
- ఎవరితోనైనా గొడవపడి, బాధలో ఉన్నప్పుడూ నడపరాదు.
- అత్యంత వేగంతో నడపడం మంచిది కాదు.
- రోడ్లపై స్టంట్స్ చేయకూడదు.
- ట్రాఫిక్ నిబంధనలను తప్పక పాటించాలి.
- అర్ధరాత్రుల్లో వాహనాలు మితిమీరిన వేగంతో నడపరాదు.
- సెల్ఫోన్ మాట్లాడుతూ, అడ్డదారి ప్రయాణాలు, అలసటతో వాహనాలు నడపకూడదు.
- పైవంతెనలు, కూడళ్ల మలుపుల దగ్గర అయోమయానికి గురికాకూడదు.
- మైనర్లతో వాహనాలు నడిపించడకూడదు.
- రోడ్లపై బైక్కు, బైక్కు మధ్య దూరాన్ని పాటించాలి. మీ ముందు వెళ్తున్న వాహనానికి తగినంత దూరం పాటించడం వల్ల సడెన్ బ్రేక్ వేసినా ఎలాంటి ప్రమాదం జరగదు.
- బైక్ వెనకాల కూర్చున్న ప్రయాణికులు కూడా హెల్మెట్ ధరించాలి. దీనివల్ల ప్రమాదాలను తగ్గించవచ్చు.
- పొగమంచు, వర్షం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వేగాన్ని తగ్గించుకోవాలి. లైట్లను వాడాలి.
- హైదరాబాద్ నగరంలో 50 వరకు యాక్సిడెంట్ జరిగే ప్రాంతాలున్నాయి. కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
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