పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - రహదారి భద్రత నియమాలను పాటించని వాహనదారులు
ఒకవైపు అస్తవ్యవస్తమైన రోడ్లు, మరోవైపు నిర్లక్ష్యం 'మత్తు' - పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో జరిమానాలు విధిస్తున్నా పెరుగుతున్న కేసులు - 'వార్షిక నేర నివేదిక-2025' గణాంకాల ప్రకారం
Published : December 31, 2025 at 8:55 PM IST
Road Accidents Increase : ప్రయాణమంటే గమ్యాన్ని చేరటం కానీ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో అది గండంగా మారుతోంది. ఒకవైపు అస్తవ్యవస్తమైన రోడ్లు, మరోవైపు నిర్లక్ష్యం 'మత్తు'లో తూలుతున్న వాహనదారులు జిల్లాను ప్రమాదాల అంచున నిలబెడుతున్నారు. అధికారులు ఎన్ని తనిఖీలు చేపట్టినా జరిమానాలు విధిస్తున్నా గంజాయి, మద్యం మత్తులో వాహనం నడిపిన కేసులు పెరగటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పెరిగిన జరిమానాలు కేవలం ప్రభుత్వ ఆదాయానికే పరిమితమవుతున్నాయా లేదా వాహనదారుల్లో పరివర్తన తీసుకొస్తున్నాయా అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. ఇటీవల ఎస్పీ రోహిత్రాజు వెల్లడించిన 'వార్షిక నేర నివేదిక-2025' గణాంకాల ప్రకారం.
ఆ దిశగా అడుగులు వేయకపోవటంతో రోడ్డు ప్రమాదాలు : 2024 సంవత్సరంతో పోల్చితే (512) 2025 ఏడాదిలో మొత్తం ప్రమాదాల సంఖ్య (538) 5.08 % పెరిగాయి. మరణాల సంఖ్య (2024లో 250, 2025లో 238) 4.08 % తగ్గింది. ప్రాణాంతక ప్రమాదాల సంఖ్య స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ గాయాలు కాని ప్రమాదాలు 44 % పెరగటం గమనార్హం. ప్రమాదాలకు కేవలం వాహనదారులే కారణం కాదు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని రోడ్ల దుస్థితి సైతం ప్రధాన కారకంగా మారుతోంది. వాహనాల రద్దీ దృష్ట్యా కొన్ని రహదారులను విస్తరించాల్సి ఉంది. అక్కడక్కడ శాశ్వత ప్రాతిపదికన మరమ్మతులు చేపట్టాల్సి ఉన్నా అధికారులు ఆ దిశగా అడుగులు వేయకపోవటంతో రోడ్డు ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.
రహదారి భద్రత నియమాలను పాటించని వాహనదారులు : జిల్లాలో తరచూ సంభవిస్తున్న ప్రమాదాలు రహదారి భద్రతను ప్రశ్నార్థకంలో పడేస్తున్నాయి. మద్యం తాగి నిర్లక్ష్యంగా వాహనాలు నడపటం, శిరస్త్రాణం ధరించకపోవటం, ట్రాఫిక్ నియమాలు పట్టించుకోకపోవటం, అతివేగం వంటివి రోడ్డు ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పవచ్చు. మద్యం తాగి వాహనం నడిపిన కేసులు గత ఏడాదితో పోల్చితే ఈసారి భారీగా పెరిగాయి. 2024 సంవత్సరంలో 12,701 కేసులు నమోదయ్యాయి. కాాగా 2025లో 15,347కు చేరాయి. వీటితో పాటు రహదారి భద్రత నియమాలను పాటించని వాహనదారులకు జరిమానాలు విధించిన కేసులు 4,22,019 నమోదవటం గమనార్హం.
ప్రతి ప్రయాణం క్షేమంగా మారినప్పుడే : రోడ్డు భద్రత అనేది ఒక్కరితో ముగిసేది కాదు రహదారులకు అధికారులు మరమ్మతులు చేపట్టాలి. నియమ నిబంధనలను పోలీసులు కఠినతరం చేయాలి. కానీ వీటన్నింటి కన్నా మిన్నగా వాహనదారులు 'ఇంటికి సురక్షితంగా వెళ్లాలి' అనే సంకల్పం కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే రహదారులు మృత్యుపాశాలు కాకుండా ప్రగతి పథాలుగా మారుతాయి. ప్రతి ప్రయాణం క్షేమంగా మారినప్పుడే ప్రభుత్వ యంత్రాంగ ప్రయత్నం సంపూర్ణం అవుతుంది. పౌరులు సైతం క్రమశిక్షణతో రహదారి భద్రత నియమాలను పక్కాగా పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది.
ప్రభుత్వ లక్ష్య సాధనలో రహదారి భద్రత కీలకం : తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్య సాధనలో రహదారి భద్రత కీలకం కానుంది. రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణాల్ని సున్నాకు తగ్గించాలన్న ప్రధాన లక్ష్యాన్ని రవాణాశాఖ కలిగి ఉంది. అందుకోసం 'విజన్-2047' ప్రణాళిక రూపొందించింది. వాహనదారులు, పరిశ్రమలు, లాజిస్టిక్ రంగాల అవసరాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రోడ్మ్యాప్ను రూపొందించింది. ఈ విధానం అమల్లోకి వస్తే రాష్ట్రంలో సురక్షితంగా, స్మార్ట్గా ప్రయాణాలు చేయవచ్చు.
రోడ్లపై నిత్యం నియమ నిబంధనలు పాటించకుండా కొందరు, అనుకోకుండా ప్రమాదాలు జరిగి మరికొందరు చనిపోతున్నారు. ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్లు బాధితుల కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని మిగుల్చుతున్నాయి. అంతేకాదు వారికి సామాజిక, ఆర్థిక నష్టాన్నికలిగిస్తున్నాయి. తెలంగాణలో ప్రతీ ఏటా సగటున 22,000 నుంచి 23,000 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో 7,500 నుంచి 7,800 మంది మరణిస్తున్నారు. 4,40,000 పైగా గాయపడుతున్నారు.
'డిఫెన్స్ డ్రైవింగ్'తో యాక్సిడెంట్స్కు బ్రేక్ - అసలేంటీ విధానం?
రాత్రి రోడ్డు ఇలా దాటాలి, పగలు అలా నడవాలి - ట్రాఫిక్ సీఐ కీలక సూచనలు - లేదంటే ప్రమాదంలో ప్రాణాలు!