సిటీలో తగ్గాయి, ఔటర్​పై పెరిగాయి - మితిమీరిన వేగంతో గాల్లో కలుస్తున్న ప్రాణాలు!

రాష్ట్రంలో పెరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాలు - సైబరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్ల పరిధిలో ప్రమాదాలు, మరణాలు అధికం - ఔటర్​, జాతీయ రహదారులపై అధిక వేగంతో పెరుగుతున్న మరణాలు

Road Accidents Increase in Telangana
Road Accidents Increase in Telangana (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 12:55 PM IST

3 Min Read
Road Accidents Increase in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాహన ప్రమాదాలు పెరిగాయి. అయితే ఆయా ఘటనల్లో మరణాల సంఖ్య కొంతమేర తగ్గటం ఊరట. హైదరాబాద్‌ నగరంలోని అమీర్‌పేట, కూకట్‌పల్లి లాంటివి అత్యంత రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలు. వాహనాల రద్దీ కూడా విపరీతంగా ఉండే ఈ మార్గాల్లో ప్రమాదాలు జరిగినా ప్రాణాపాయ ఘటనలు తక్కువే. ట్రాఫిక్‌ సిగ్నళ్లతో నియంత్రణ, విపరీతమైన వాహనాల రద్దీ వల్ల సగటు వేగం 23 కిలోమీటర్లకు మించకపోవడం, వాహనదారులు హెల్మెట్, సీట్‌బెల్ట్‌ ధరించడం లాంటి నిబంధనలు పాటించడం ప్రమాద తీవ్రతను తగ్గిస్తున్నాయి.

ఈ ప్రాంతాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాలు అధికం : సైబరాబాద్, రాచకొండ పోలీస్‌ కమిషనరేట్ల పరిధిలో ఉండే ప్రాంతాల్లో ప్రమాదాలు, మరణాలూ కూడా అధికంగా నమోదవుతున్నట్లుగా గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. మితిమీరిన వేగంతో వాహనం నడపడమే దీనికి కారణం. రాచకొండ, సైబరాబాద్‌ కమిషనరేట్ల పరిధిలోని శివారు ప్రాంతాల్లో విద్యా, వ్యాపారసంస్థలు, సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలు పెద్దసంఖ్యలో ఉన్నాయి. విశాలమైన రహదారులు, విస్తరించిన కాలనీల కారణంగా వాహనాలు మితిమీరిన వేగంగా వెళుతుంటాయి.

ఓఆర్‌ఆర్‌లో(ఔటర్​ రింగురోడ్డులో) అనుమతించిన గరిష్ఠ వేగమే 120 కిలోమీటర్లు కాగా దానికి మించిన స్పీడుతో వాహనదారులు దూసుకెళ్తున్నారు. దురదృష్టవశాత్తు ప్రమాదం జరిగితే రెప్పపాటులో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. గత ఏడాది గణాంకాలను పరిశీలించినట్లయితే హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధి కంటే సైబరాబాద్, రాచకొండల్లో ప్రమాదాలు, మృతుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వరంగల్, సంగారెడ్డి కమిషనరేట్‌ల పరిధిలో ప్రమాదాల సంఖ్య తక్కువైనప్పటికీ మరణాలు అధికంగా నమోదు కావడానికీ ప్రధాన కారణం వేగమే.

కమిషనరేట్ల పరిధిలో ఇలా : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రోజుకు సగటున 74 ప్రమాదాలు, 20 మరణాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నప్పటికీ మొత్తంగా మరణాల సంఖ్య తగ్గడం కాస్త ఊరట కలిగించే అంశం. అతి వేగం, హెల్మెట్‌ ధరించడం, సీటు బెల్టు పెట్టుకోవడం, రాంగ్‌రూట్లో వాహనాలు నడపడం లాంటి అంశాలపై ప్రజల్లో చైతన్యం పెరగడం వల్ల ప్రాణాపాయ ఘటనలు తగ్గాయని అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

రాష్ట్ర సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరో గణాంకాల ప్రకారం గత ఏడాదితో పోల్చినట్లయితే 5 శాతం ప్రమాదాలు పెరిగినప్పటికీ అంతే స్థాయిలో మరణాలు తగ్గాయి. హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ ప్రమాదాల్లో మూడో స్థానం, మరణాల్లో ఐదో స్థానంలో ఉంది. ఔటర్ రింగు రోడ్డు, శివారు ప్రాంతాలు, నేషనల్ హైవేలు ఉన్న సైబరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌లో జనాభా తక్కువే అయినప్పటికీ రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ప్రమాదాలు, మరణాలు ఇక్కడే నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్‌తో పోల్చుకుంటే వరంగల్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో సగానికంటే తక్కువ ప్రమాదాలు జరిగినప్పటికీ మరణాలు మాత్రం 50% అధికంగా నమోదయ్యాయి. అక్కడి శివారు ప్రాంతాల్లోనూ సైబరాబాద్‌ లాంటి పరిస్థితే ఉండటం కారణం. మొత్తానికి తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అంతకుముందు ఏడాదితో పోల్చుకుంటే 2025లో 1,366 ప్రమాద ఘటనలు పెరగగా మరణాలు మాత్రం 404 తగ్గాయి. అధికశాతం ప్రమాదాలకు కారణం మితిమీరిన వేగమేనని తెలుస్తోంది.

అవగాహన పెరిగేలా : 2025 సంవత్సరంలో ప్రమాదాల తీవ్రతను తగ్గించేందుకు పోలీసుశాఖ చేపట్టిన అవగాహన కార్యక్రమాలు, నిబంధనల అమలు సత్ఫలితాలను ఇచ్చింది. ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రమాదాలు, మరణాలను భారీగా తగ్గించే లక్ష్యంతో ‘ఎరైవ్‌-ఎలైవ్‌’ పేరిట ప్రత్యేక ప్రచారాన్ని పోలీసులు ముమ్మరం చేశారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఇటీవల ఐపీఎస్‌ అధికారుల బదిలీల్లో ట్రాఫిక్‌ విభాగానికి ప్రాధాన్యమివ్వడం నిధులు, సిబ్బందిని కేటాయించడం ద్వారా ప్రభుత్వ సంకల్పాన్ని చాటారు. ప్రమాదాలు అత్యధికంగా జరిగే బ్లాక్‌ స్పాట్లపై నిరంతరం గస్తీ నిర్వహించాలని పోలీసుశాఖ నిర్ణయించింది. తద్వారా ప్రమాదాలను అరికట్టవచ్చని భావిస్తోంది.

