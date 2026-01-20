నిర్లక్ష్యానికి నిండు ప్రాణాలు బలి! - 216 జాతీయ రహదారి నిర్వహణలో లోపం
కృష్ణా జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు - అధికారుల నిర్లక్ష్యమే ప్రధాన కారణమా? - ఏళ్లు గడుస్తున్నా, కనీస మౌలిక వసతులు సమకూర్చడంలో అధికారులు విఫలం
Published : January 20, 2026 at 10:39 AM IST
Road Accidents In Krishna District : రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు ప్రతిఒక్కరూ అన్ని రకాలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ఒక్కోసారి మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్న ఎదుటివారు నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే భారీ నష్టం తప్పదు. కొన్నిసార్లు పని మీద బయటకి వెళ్లిన వ్యక్తి ఇంటికి క్షేమంగా తిరిగి వస్తాడని చెప్పలేని సందర్భాలు చోటు చేసుకుంటాయి. అధికారుల నిర్లక్ష్యం, రహదారి నిర్వహణలో లోపాలు వెరసీ ఈ రహదారిపై తరచుగా అనేక ప్రమాదాలు జరిగి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి.
మౌలిక వసతులు లేక : కత్తిపూడి నుంచి ఒంగోలు (216) మధ్య ఉన్న జాతీయ రహదారి తరచుగా ప్రమాదాలతో నెత్తురోడుతోంది. ఈ దారిలో ప్రయాణాలు మొదలుపెట్టి కొన్ని ఏళ్లు గడుస్తున్నా, కనీస మౌలిక వసతులు సమకూర్చడంలో అధికారుల వైఫల్యాలు వెక్కిరిస్తున్నాయి. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు మేల్కొని దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన తరుణమిది.
జరిగిన ప్రమాదాలు :
- 2025వ సంవత్సరం ఆగస్టులో సీతనపల్లికి చెందిన బసవేశ్వరరావు, కుమారుడిని తీసుకురావడానికి ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తుండగా చినగట్టు సమీపంలో ఎదురుగా వచ్చిన వాహనాన్ని తప్పించబోయి పక్కనే ఉన్న గుంతలో పడిపోయి అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. ఈ ప్రమాదంతో అతడి భార్య, ఇద్దరు కుమారులు కూడా ఇంటి పెద్దదిక్కును కోల్పోయారు.
- కృత్తివెన్ను ప్రధాన కూడలి వద్ద కారు ఆగి ఉన్న ఓ లారీని వెనుక నుంచి ఢీ కొట్టడంతో భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదిలారు.
- గత ఏడాది తెనాలివాసి సందీప్, మోపిదేవిలో తన కుమారుడి నామకరణానికి కారులో వస్తూ, పులిగడ్డ వద్ద ఎదురుగా వచ్చిన లారీని ఒక్కసారిగా బలంగా ఢీ కొట్టారు. సందీప్ తల్లిదండ్రులు అరుణ, రవీంద్ర మోహన్బాబు, పిల్లలు సాత్విక(5), రెండు నెలల పసికందు కూడా అక్కడే చనిపోయారు. సందీప్, అతడి భార్య పల్లవికి మాత్రం తీవ్రగాయాలయ్యాయి.
ప్రధాన కారణాలివే :
- సెంట్రల్ డివైడర్ లేక వాహనాలు నియంత్రణ లేకుండా ఈ మార్గంలో వెళుతున్నాయి.
- చాలాచోట్ల వీధి దీపాలు ఉన్నా కూడా ప్రయోజనం లేదు. అవి వెలగవు. కొన్నిచోట్ల వీధి దీపాలు అసలే లేవు.
- దారి మొత్తం కంచె లేక నిత్యం పశువులు రోడ్డుపైనే తిరుగుతూ వాహనాలకు అడ్డుపడుతున్నాయి.
- చిన్నపాటి మరమ్మతులూ లేక మలుపులో ద్విచక్రవాహనాలు తరచుగా అదుపు తప్పుతున్నాయి.
- దుకాణాలు దారి అంచు వరకూ ఉండటం, లారీలు దారి మీదే ఆపడం, హెచ్చరిక, సూచిక బోర్డులు లేకపోవడం.
రెండేళ్లలో 35 మరణాలు : గడిచిన రెండు సంవత్సరాలలో దాదాపు 194 ప్రమాదాలు జరగగా 35 మంది ప్రాణాలు వదిలారు. సుమారు 159 మంది వరకు గాయాలపాలయ్యారు.
కృత్తివెన్ను అంటే దడే : నిరుడు ఒక్క కృత్తివెన్ను మండలంలోనే దాదాపు 11 మంది వరకు మృత్యువాతపడ్డారు. సంవత్సరం కిందట సీతనపల్లి సనేబి సెంటర్లో రెండు కార్లు ఎదురెదురుగా ఢీ కొట్టడంతో ఐదుగురు బలయ్యారు.
ఎన్హెచ్ అధికారులు ఏమంటున్నారు? : త్వరలో ఈ రహదారిని నాలుగు వరుసలకు విస్తరిస్తాం. అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యుత్తు, హెచ్చరికల బోర్డులు, డివైడర్లు, ఏర్పాటు చేస్తాం.
రాష్ట్రంలో ప్రమాదాలు ఇక్కడే ఎక్కువ: కడప- రేణిగుంట, కడప- పీలేరు, రాయచోటి- మదనపల్లె, మదనపల్లె పరిసరాలలో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాల ప్రమాద మృతుల్లో 53 శాతం స్వీయ డ్రైవింగ్ వాహనదారులే ఉంటున్నారు. వాహనాల వారీగా పరిశీలిస్తే 2024, 2025(అక్టోబరు వరకు) జరిగిన ప్రమాదాల్లో ద్విచక్ర, కార్లలో మృతులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. అతివేగం, నిర్లక్ష్య డ్రైవింగ్, రాత్రి వేళల్లో జాగ్రత్తలు పాటించకపోవడమే ఈ ప్రమాదాలకు కారణంగా తెలుస్తోంది.
