140-180 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణం - ఆ సమయంలోనే ప్రమాదాలు
చిత్తూరు జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు - మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు అధిక ప్రమాదాలు - 140 కి.మీ- 180 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 12:56 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 1:13 PM IST
Road Accidents In Chittoor District : "అతి వేగం ప్రమాదకరం" అని రహదారి మొత్తం ఎన్ని హెచ్చరికల బోర్డులు ఉన్నా వాహనదారులు మాత్రం కనీసం పట్టించుకోవట్లేదు. ఎవరికి వారు యమునా తీరే అన్నట్లు ఇష్టం వచ్చిన విధంగా రోడ్లపై ప్రవర్తిస్తున్నారు. నిర్లక్ష్యంతో ప్రాణాలను పోగొట్టుకుంటున్నారు. కుటుంబీకులకు కన్నీటిని మిగుల్చుతున్నారు.
చిత్తూరు జిల్లాలోని రహదారులు రక్తమోడుతున్నాయి. నాలుగు, ఆరు వరుసల రహదారులు ఉండటంతో వాహనదారులు 140-180 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నారు. ఎటువైవు చూసినా జాతీయ రహదారులు ఉండటం, ఈ రోడ్డులో ఎంత స్పీడ్తో వెళ్లినా ఏం కాదులే అన్న ధీమాతో వేగంగా వాహనాలు నడిపి ప్రాణాలపైకి తెచ్చుకుంటున్నారు. కొందరు మద్యం తాగి మరీ స్టీరింగ్ పట్టుకుంటున్నారు. ఈ ఆరు గంటలు పోలీసులు సైతం కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉంటే కొందరి ప్రాణాలనైనా నిలిపినవారవుతారు. కొన్ని కుటుంబాలైనా ప్రమాదాల వల్ల రోడ్డున పడకుండా చూసినవారవుతారు.
త్వరగా చేరుకోవాలని : ఎక్కువ మంది సాయంత్రం 5 గంటలు - 6 గంటల లోపు గమ్యాన్ని చేరుకోవాలని భావిస్తున్నారు. చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు పొరుగునే కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాలున్నాయి. ఈ రాష్ట్రాలకు చెందిన వ్యక్తులు తిరుమల, కాణిపాకం, శ్రీకాళహస్తి, బోయకొండ గంగమ్మ వంటి పుణ్యక్షేత్రాలతో పాటు వ్యాపార అవసరాల రీత్యా చిత్తూరు జిల్లాకు వస్తుంటారు. రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దుల నుంచి నాలుగు, ఆరు వరుసల రహదారులు ఉండటంతో వాహనదారులు దాదాపు 140 కి.మీ - 180 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నారు. రహదారి ఎంత బాగున్నా అక్కడక్కడ మాత్రం వంతెనలు, గ్రామాలకు సమీపంలో కుదుపులు వస్తున్నాయి. ఒక్కోసారి మేతకు వెళ్లిన పశువులు సాయంత్రం సమయంలో అకస్మాత్తుగా రోడ్లపైకి దూరుతున్నాయి. దాంతో అవగాహన లోపం ఉన్న వాహనదారులు బ్రేక్లు వేసి ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెడుతున్నారు.
సమీపంలోనే మద్యం దుకాణం ఉందంటూ : సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల మధ్య ప్రమాదాలు జరగడానికి మద్యపానమే ప్రధాన కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అటు కుప్పం నుంచి ఇటు నాయుడుపేట వరకు జాతీయ రహదారి ఎక్కి మండల కేంద్రాలు, పట్టణాల సమీపంలోకి రాగానే బార్లు, మద్యం దుకాణాలు దగ్గర్లోనే ఉన్నాయంటూ బోర్డులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రాత్రి కొద్ది మొత్తంలో మద్యం తాగి వాహనం నడుపుదామనే ఆలోచనలో కొందరు వాహనదారులు ఉంటున్నారు. అనేక మంది రాకపోకలు సాగించే మార్గాల్లో వీటిని తొలగిస్తే కొంతవరకు ప్రమాదాలు తగ్గుతాయి.
ఫోన్లకు మెసేజ్లు: హెల్మెట్లు, సీటు బెల్ట్లు ధరించకుండా వాహనాలు నడిపే వారు, నిబంధనలు పాటించని వాహనదారులకు తొలుత అవగాహన కల్పించాలని, తర్వాత కూడా ఉల్లంఘనకు పాల్పడితేనే చలానాలు వేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఉల్లంఘనలపై భారీ ఎత్తున చలానాలు వేయాలన్న అధికారుల ప్రతిపాదనను సీఎం సున్నితంగా తిరస్కరించారు. చలానాలు వేసి ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం సరికాదని అన్నారు. మొదట ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినప్పుడు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు ఆ విషయాన్ని వారి ఫోన్లకు మెసేజ్ పంపాలని సూచించారు. తర్వాత కూడా ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినప్పుడు చలానా వేసినా, తాను తప్పు చేసి నందు వల్లే జరిమానా పడిందన్న భావన వారిలో కలుగుతుందని చెప్పారు. ఈ విషయంలో కేరళను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు.
