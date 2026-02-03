NH-65పై మృత్యుదారిగా ఆ 12 కిలోమీటర్లు! - మూడేళ్లలో 66 మంది మృతి
అత్యంత దారుణంగా చింతల్కుంట - పెద్దఅంబర్పేట రహదారి - ఏటా పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య - ఫుట్ఓవర్ అండర్ బ్రిడ్జిలు, అండర్పాస్లు లేకపోవడంతో పాదచారులకు ఇబ్బందులు
Published : February 3, 2026 at 8:17 AM IST
Road Accidents Due to Lack of Road Underpass : ఎల్బీనగర్-చింతల్కుంట నుంచి పెద్ద అంబర్పేట వరకూ జాతీయ రహదారిపై 12 కిలోమీటర్ల పరిధిలో రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతూనే ఉంది. కనీస భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకుండా నిర్మిస్తున్న ఈ ఎక్స్ప్రెస్ వేపై రోడ్డు దాటుతూ మూడేళ్లలో 66 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 211 మంది వైకల్యం బారినపడ్డారు.
12 వరుసలుగా : చింతల్కుంట జంక్షన్ నుంచి ఆందోళ్ మైసమ్మ(దండు మల్కాపూర్) వరకూ నేషనల్ హైవే-65 విస్తరణ పనులు రూ.540 కోట్లతో 2022 డిసెంబర్లో మొదలయ్యాయి. ఇప్పుడీ రహదారి విస్తరణ పనులే పాదచారుల ప్రాణాల మీదకొస్తున్నాయి. ఔటర్ రింగురోడ్డు(ఓఆర్ఆర్) వరకూ రహదారిని 12 వరుసలుగా విస్తరించే విధంగా పనులు చేపట్టినప్పటికీ, కనీసం పాదచారులు రోడ్డు అటూ ఇటూ దాటేందుకు సరైన ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జిలు, అండర్పాస్లు లేవు. హయత్నగర్ పరిధి భాగ్యలత కమాన్ దగ్గర పాదచారులు రోడ్డు దాటాలనుకుంటే కనీసం 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆటోనగర్ వరకూ వెళ్లి రోడ్డు దాటి మళ్లీ వెనక్కి రావాల్సిన పరిస్థితి ఎదురువుతోంది. దీంతో వాహనదారులు, పాదచారులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
మంత్రి ఆదేశించినప్పటికీ : హయత్నగర్ ప్రాంతంలో స్థానికులు గతేడాది డిసెంబరు రెండో వారంలో ఆందోళనకు దిగడంతో లెక్చరర్స్ కాలనీ దగ్గర ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మించాలని, మూడు నెలల్లో పూర్తి చేయాలని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఫుట్ ఓవర్ కోసం గుంతలను తవ్వారు. ఆ తర్వాత నెలరోజులైనా పనుల్లో మాత్రం పురోగతి లేదు. ఎక్కడి గొంగలి అక్కడే అన్నట్లుగా తయారైంది.
మూడుచోట్ల వీయూపీ (వెహికిల్ అండర్ పాస్) నిర్మాణానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలున్నాయి. స్థానికులు, ప్రజాప్రతినిధుల అభ్యంతరాల మేరకు ఆ పనులను ఆపేశారు. ‘ఈనాడు’ కథనాలపై స్పందించి ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి ప్రకటించినప్పటికీ, ఎలాంటి పురోగతి కనిపించడం లేదు.
‘‘స్థానికంగా హోటల్ను నిర్వహిస్తున్నాను. రహదారికి అవతలి వైపు వెళ్లాలంటే వణికిపోవాల్సిందే. చుట్టూ తిరిగి వెళ్లాలన్నా కిలోమీటర్ల దూరం నడవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ప్రభుత్వం స్పందించి ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జిలు నిర్మించినట్లయితే ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది. ఈ దిశగా చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నాం"- శివ, ఆర్టీసీ కాలనీ
తరచూ ప్రమాదాలు : గత కొన్ని రోజులుగా ఏదో ఓచోట రోడ్డు ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. వాహనదారుడి నిర్లక్ష్యం వల్లనో, వాహన పరిస్థితి వల్లనో ఇలాంటి ఘటనలు సంభవిస్తున్నాయి. దీంతో హఠాత్తుగా జరిగే ప్రమాదాలను అంచనా వేయడం కష్టతరంగా మారుతుంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే తక్షణ సాయం అందించినట్లయితే వారి ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు. ఇలాంటి ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకే హైవే పెట్రోలింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రమాదాల్లో 8, మరణాల్లో 9వ స్థానంలో రాష్ట్రం : దేశంలోనే రికార్డు స్థాయిలో రోడ్డు ప్రమాదాలు, మరణాలు నమోదవుతున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటి. అత్యధిక ప్రమాదాల్లో 8వ స్థానంలో, మరణాల్లో 9వ స్థానంలో మన రాష్ట్రం ఉంది. ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరుగుతున్న వాహనాలతో రహదారులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఒక్క విజయవాడ-హైదరాబాద్ హైవేలోనే ఏకంగా గంటకు సుమారు 1000కి పైగా వాహనాలు ప్రయాణిస్తున్నాయి. ఈ రద్దీ ప్రతి ఏటా కనీసం 5 శాతం చొప్పున పెరిగిపోతోంది.
రాష్ట్రంలోని హైవేలు అన్నింటిలోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉంటోంది. పండగలు, ఇతర సెలవు రోజుల్లో అయితే సాధారణ ట్రాఫిక్కు కనీసం 10 రెట్లు ఎక్కువ నమోదవుతుంటుంది. ట్రాఫిక్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ప్రమాదాల తీవ్రత కూడా అంతకంతకూ పెరుగుతుంటుంది. కొంతమంది మద్యం సేవించి వాహనం నడపడం, రోడ్లపై గుంతలు ఉండటం, అండర్పాస్లు లేకపోవడం లాంటివి ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
